По состоянию на 14:00 7 июня в мире официально зафиксировали 6,9 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались больше 400 тыс. человек, около 3 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 1,9 млн человек. Заболевание забрало жизни 109,8 тыс. человек, 500,8 тыс. выздоровели.

На втором месте Бразилия: здесь COVID-19 был выявлен у 672,8 тыс. человек, 35,9 тыс. скончались, 277 тыс. выздоровели.

Третью позицию с 467 тыс. случаев заражения коронавирусом занимает Россия. От коронавируса умерли 5,8 тыс. россиян, 226,2 тыс. пациентов выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (286,2 тыс.), Индия (247,1 тыс.) и Испания (241,3 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 460 тыс. (8984 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5859 человек (134 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 226 тыс. человек.

За последние сутки в Москве скончались 55 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала пандемии в столице умерли 2919 человек.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который несколько дней назад вылечился от коронавируса COVID-19, принял решение ввести двухнедельный карантин на территории региона.

В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно», заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Илсира» («Левилимаб»), которым будут лечить «сложных больных» с COVID. Лекарство поступит в больницы через три недели, сообщила компания — разработчик препарата. Изначально лекарство создавали от ревматоидного артрита, но оно хорошо зарекомендовало себя при лечении коронавируса.

От инфекции на первоначальной стадии может спасти недорогое средство от расстройства пищеварения «Фамотидин». Врачи провели исследование, в ходе которого десять пациентов с новым типом пневмонии регулярно принимали это лекарство. По признанию участников эксперимента, затруднение дыхания, кашель, потеря обоняния и другие симптомы коронавирусной инфекции стали отступать уже через один-два дня после начала приема препарата.

Управляющие компании стали чаще обманывать жильцов многоквартирных домов, подделывая протоколы собраний или заявляя о необходимости ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию. Как считают в некоммерческом партнёрстве «ЖКХ Контроль», коммунальщики пользуются тем, что люди сидят по домам, а контролитрующие органы направили все силы на борьбу с коронавирусом.

В православных храмах страны сохранятся санитарные нормы после карантина. Прихожан не будут пускать в церковь без маски, а также на полу для них сделают разметку для социальной дистанции. Следить за соблюдением эпиднорм будут волонтеры.

Россиянам вместо билетов на культурные мероприятия выдадут ваучеры. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в соответствии с поручением главы государства россияне, которые остались с билетами из-за перенесённого представления или экскурсии, смогут получить ваучер и воспользоваться им, чтобы попасть на мероприятие без доплаты позднее. Другой вариант — им просто вернут деньги за несостоявшееся мероприятие.

Коронавирус и Украина

Количество зараженных коронавирусом на Украине увеличилось до 26 тысяч 999 человек. Из них выздоровели 12 054, скончались — 788.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки подтвердили в Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также в Киеве (43). Не выявили зараженных коранавирусом 6 июня только в Херсонской области.

Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR Виталий Кличко сообщил, что за сутки в столице заболели 43 человека, умерли двое. Сведения о выздоровевших он не назвал.

В Министерстве здравоохранения заявили, что по состоянию на 7 июня Киев и четыре области не готовы к смягчению карантина, так как в этих областях фиксируется большое количество новых случаев заражений коронавирусом. Так, карантинные ограничения должны работать с прежней силой в Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях и в Киеве.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, украинцы восприняли смягчение карантинных мер как их отмену, поэтому в последние дни наблюдается тренд повышения уровня заболеваемости.

Степанов также рассказал, что на Украине провели более 40 тысяч ИФА-тестирований, в результате которых у 1600 человек обнаружили антитела к коронавирусу.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко высказался против открытия летних лагерей из-за коронавируса и уровня загруженности больниц. Чиновник считает, это увеличит заражение детей не только кишечными инфекциями, но и коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины болеет 140 человек на COVID-19, так за последние сутки подтверждено 6 новых случаев заболевания.

Ситуация в мире

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Он отметил, что данные «не отражают ситуацию в стране». Бразилия находится на втором месте в мире по числу заразившихся.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости победить сразу несколько «пандемий»: в области здравоохранения, политики, экономики и «инфопандемию». По его мнению, республика пошла по правильному пути борьбы с коронавирусом, не став вводить всеобщий карантин.

В Казахстане пресс-секретаря президента госпитализировали с коронавирусом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Никол Пашинян сообщил об «аде» в стране из-за коронавируса. По его словам, около 200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Несколько человек скончались, находясь в общем отделении вместо необходимой им реанимации. При этом карантин в Армении власти не планируют вводить, опасаясь тяжелых экономических последствий.

В другой бывшей советской республике — Казахстане заболел пресс-секретарь президента Берик Уали. Он инфицирован коронавирусом и находится в больнице под наблюдением врачей.

Власти Китая намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и протестирована, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган. По его словам, ученые в КНР разрабатывают как минимум пять вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям.