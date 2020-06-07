В девятнадцатый раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Главной темой прошедшей недели были новые кадровые назначения. «Кадры решают всё», — говорил лучший друг советских физкультурников, периодически пере… тряхивая эти самые кадры. Иногда кадровая политика на Украине тоже напоминает вот это вот перетряхивание…

Будничная сценка: перед Верховной Радой фигурант дел о крышевании наркоторговли, вымогательстве и умышленном убийстве Сергей Стерненко требует отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Это правда. Да и требование справедливое: уже тот факт, что Стерненко разгуливает вокруг Верховной Рады, — основание для отставки главы МВД. Потому что «преступник должен сидеть в тюрьме» (с).

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Верховная Рада отменила презумпцию невиновности, приняв закон о «ворах в законе».

Против были фракции «Европейской солидарности» и «Голоса». Они, может, были бы и за (принятие такого закона — грузинский опыт), но перед голосованием представитель МВД от большого ума продемонстрировал запись беседы криминального авторитета Сводика, который требовал закон не принимать. Сводик — подельник не менее известного Нарика, который, в свою очередь, очень помогал Петру Порошенко в обретении томоса. Святой человек! Надо поддержать…

Это неправда. Фракции оскорбились публикацией оперативных материалов. Но выглядело всё именно так, как мы и описали.

Бывшая реформаторка украинской полиции Хатия Деконаидзе приехала в Киев по дороге в Тбилиси. Ей тут же предложили занять хорошее место — руководителя Национальной полиции, а если удастся подвинуть Авакова, то даже главы МВД. Посмотрела Хатия новости из жизни отреформированной по самое немогу украинской полиции… Быстренько собралась и уехала, напоследок передав, что она лучше будет сидеть в тюрьме в Грузии, чем в начальственном кресле на Украине.

Это неправда. В Грузии Деконаидзе надеется сидеть в парламенте.

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Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера по европейской интеграции и тут же назначила другого.

Во время обсуждения в Раде депутаты совершенно справедливо указывали, что за девять месяцев меняется третий вице-премьер по европейской интеграции.

Пожелавший остаться недепутатом представитель «Слуги народа» сообщил нашему корреспонденту, что всё логично и последовательно: «президент как раз и рассчитал, что за девять месяцев родится совершенно новая политика на европейском направлении и даст решительный толчок нашей интеграции в ЕС».

Это правда. Действительно — за девять месяцев третий вице-премьер.

«Украинская неправда». Выпуск №17 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Верховная Рада назначила министром культуры Александра Ткаченко — бывшего руководителя «1+1» и совладельца Одесской киностудии. Выбор объяснялся экономией бюджетных средств — новый глава Минкульта будет заказывать патриотические фильмы сам у себя, минуя посредников.

Это неправда, но могло быть правдой — логика «слуг народа» не всегда линейная.

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По нашим данным, Святослав Литинский был отобран на пост уполномоченного по защите украинского языка из соображений экономии.

Как известно, предшественница Литинского на этом посту вынуждена была уйти в отставку, потому что ей не платили зарплату, а её собственные средства, заработанные на почве любви к Украине, иссякли.

Между тем, сам Литинский на протяжении многих лет судился со всеми подряд за запрет русского языка благодаря скромной финансовой поддержке Украинской Галицкой партии. В правительстве решили, что при таком уровне патриотизма зарплату Литинскому тоже можно будет не платить.

Это правда. Хотя правительство Литинского ещё не утвердило, но, скорее всего, утвердит.

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По данным нашего источника в окружении Украинской Национальной Идеи, Литинский на посту уполномоченного по украинскому языку подаст иск в международный трибунал в Гааге с тем, чтобы признать русский язык языком-агрессором и запретить его на вечные времена.

Учитывая взгляды Литинского, который считает правильным называть русских «свинособаками», это вполне может быть правдой. Опять же, любому патриоту сидеть в Гааге приятнее, чем в Киеве. Хотя бы потому, что там реже слышна русская речь.

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В день Киева город получил роскошный подарок от «Слуги народа» — целых четыре кандидата на пост мэра Киева! И это не предел! Будет ещё больше… Правда, Александр Ткаченко уже назначен министром культуры, но это не значит, что он не будет выдвигаться.

Чистая правда. «Слуга народа», не имея сильного кандидата, собирается провести масштабные праймериз и победить самих себя.

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Коломойский подал иск против Порошенко, который в сговоре с Байденом украл у него «Приватбанк».

Чистая правда. Подал.

Украинская неправда. Выпуск №5 © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

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Из зарубежного опыта

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко разбирался со своими конкурентами на должность главы государства. Одного посадил в кутузку, другого назвал хряком, третьего обвинил в том, что он идет в президенты на российские деньги. А еще на даче у мамы одного из кандидатов в лукашенки нашли 900 тысяч неучтенных налоговой службой долларов.

Это — всё правда. Ну, или почти правда, потому что Лукашенко как президент сам состоялся за счет российских денег.

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Весь мир с нами! Украинский флаг вызвал массовую драку в Бразилии. Противники действующего президента решили, что в Бразилии и так много диких обезьян.

Это правда. Только разговора об обезьянах не было. Они фильм «Здравствуйте, я ваша тётя» не смотрели…