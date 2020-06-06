По состоянию на 16:00 субботы, 6 июня, в мире официально зафиксировано 6,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 395,4 тыс. человек, более 2,7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютным лидером по количеству случаев заражения остаются США, где с начала пандемии коронавирус диагностировали у более чем у 1,8 млн человек. Заболевание забрало жизни 109,1 тыс. человек, 491,7 тыс. выздоровели.

На втором месте Бразилия: здесь COVID-19 был выявлен у 646 тыс. человек, 35 тыс. скончались, 289 тыс. выздоровели.

Третью позицию с 458,6 тыс. случаев заражения коронавирусом занимает Россия. От коронавируса умерли 5,7 тыс. россиян, 221,3 тыс. пациентов выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (284,7 тыс.), Испания (240,9 тыс.) и Индия (237,5 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально зафиксировано 26 513 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 777 человек, 11 812 выздоровели.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются Черновицкая область (3585), Киев (3375) и Львовская область (2053).

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 549 человек, из них 44 ребенка и 53 медработника. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились 5016 медиков.

В Киеве, который второй день подряд становится рекордсменом по числу новых случаев заражения, за сутки коронавирус обнаружили у 83 человек, 11 из них — медицинские работники. В больницы за день попали 25 заболевших.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 19, Деснянском — 17 и в Дарницком и Днепровском — по 10 случаев. В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Отмечу, что это — чуть ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии», — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 6 июня

В Минздраве считают, что по состоянию на 6 июня шесть регионов страны и Киев не отвечают всем необходимым критериям для снятия карантинных ограничений. По данным ведомства, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Невозможность перехода к следующему этапу в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Из-за пандемии и кризиса на Украине возросло число безработных — до 22,7 тысячи человек. Это почти в три раза больше, чем год назад. Вместе с тем с послаблением карантина фиксируется и рост числа вакансий — с начала месяца количество предложений от работодателей выросло до 9,6 тысячи.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России официально выявлено 458 689 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 5725 человек, 221 388 выздоровели. За последние сутки заболевание было диагностировано у 8855 россиян.

Министерство здравоохранения РФ одобрило еще одно лекарство от коронавируса. Регистрационное удостоверение получил препарат под названием «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). «Левилимаб» производит компания Biocad.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — рассказали в Минздраве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Путин поручил правительству внести в программу создания и развития центров геномных исследований создание вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения. Срок исполнения поручения — 1 августа 2020 года.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о новом очаге распространения коронавируса, который возник в Мирнинском районе после празднования Ураза-байрам.

«В последние дни вызывает опасения Мирнинский район… Несанкционированное празднование мусульманского Ураза-байрам, после которого среди выходцев из стран ближнего зарубежья отмечается большое количество заболевших. Сегодня прибавилось еще 4 человека из числа этой диаспоры в Мирнинском районе. Также в районе, к сожалению, есть заболевшая в дежурном детском саду, которая там работает. И сейчас будут проводиться меры по забору анализов и у детей, и у работников детского сада», — рассказал Николаев.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сложной ситуация с заболеваемостью COVID-19 также остается в таких регионах России, как Дагестан, Северная Осетия и Забайкальский край.

Семьям врачей и медработников, погибшим от коронавируса, перечислили более 4 миллионов рублей, которые были собраны по инициативе ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаиды Корневой. Таким образом, помощь получили 135 семей из разных регионов России. Отмечается, что больше всего пожертвований ушло в Дагестан.

Ситуация в мире

Руководство НАТО готовится к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

«Нам необходимо согласовать наше планирование таким образом, чтобы иметь возможность еще лучше и быстрее помочь членам НАТО и странам-партнерам, тесно связанным с альянсом», — заявил он.

Отмечается, что альянс намерен подготовить ресурсы для оперативной транспортировки медицинских материалов и складов с медоборудованием на случай вспышки COVID-19.

Польша продлила запрет на международное авиасообщение до 16 июня. При этом с 1 июня в стране возобновились внутренние авиаперевозки. Сейчас восстановлено сообщение с использованием 8 аэропортов, в частности, Варшавы, Гданьска, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познани и Зеленой Гуры. Пассажиры во время полетов обязаны соблюдать необходимые меры предосторожности.

Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

Шведские врачи назвали бомбой замедленного действия протесты против расизма, которые сейчас происходят в Стокгольме. Шведы вышли на улицу в поддержку протестующих в США. Демонстрация не вызвала споров, однако было нарушено правило о запрете массовых собраний численностью до 50 человек. По мнению шведских медиков, демонстрации в Стокгольме — это «бомба, которая может взорваться через три недели».