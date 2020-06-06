Канцлер Германии Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, которые должны состояться осенью 2021 года. Вместо этого она хочет отдохнуть

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Федерального правительства ФРГ. Об этом она заявила в комментарии журналисту канала ZDF 4 июня.

«Нет, абсолютно точно нет», — заявила Меркель. Германия в шоке: Трамп неожиданно поставил Берлин в неудобное положение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для тех, кто следит за политикой в Германии, это не новость. Еще в августе прошлого года она подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. На встрече с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung Меркель подчеркнула, что после окончания срока не планирует продолжать активную политическую жизнь ни в ФРГ, ни в Евросоюзе, где «все посты уже только что были распределены»

«Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями», — рассказала Меркель о своих планах.

В том же разговоре она продемонстрировала знание классики американской литературы. Когда ее спросили, что дети должны прочитать о ней в учебниках истории через 50 лет, Меркель ответила: «Она старалась».

Именно такую надпись — «Он старался» — придумал выбить на своем могильном камне Киллгор Траут — персонаж нескольких романов американского писателя Курта Воннегута. Среди прочих Траут появляется и в таком важном для немцев романе, как «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором описывается бомбардировка Дрездена во время Второй мировой войны.

Меркель действительно старалась. И что характерно, у нее есть все шансы уйти с высоко поднятой головой: если в сентябре 2018 года ее персональный рейтинг составлял 48% (в следующем месяце — октябре — она впервые и объявила, что не будет канцлером после выборов 2021 года), то в апреле 2020 года — 79%. Перспективы СП-2. Германия перед выбором — энергобезопасность и Россия или давление и санкции США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Именно такое количество немцев одобряло действия федерального канцлера, по данным Forschungsgruppe Wahlen. Политсила, которую возглавляет Меркель, на коне. Как считают букмекерские конторы, именно член ХДС/ХСС будет следующим федеральным канцлером.

Так, по данным британской БК William Hill, вероятное всего следующим канцлером Германии станет глава Баварии Маркус Зедер. Ставки на него принимаются с коэффициентом 2,50, что означает, что у канцлерского будущего Зедера 37% вероятности. На члена ХДС Фридриха Мерца можно поставить с коэффициентом 3,75 (27% вероятности), на главу Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета — с коэффициентом 4,5 (19% вероятности), а на главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена с коэффициентом 5,0 (17% вероятности).

Все они — члены правящей партии, рейтинг которой еще в октябре 2018 года просел до 26%, что было наихудшим в истории политсилы. Именно в том месяце Меркель и заявила об отсутствии желания идти на очередной срок. На этом уровне рейтинг ХДС/ХСС был и в марте 2020 года. Но уже в начале апреля он скакнул до 37%. Несмотря на это, Меркель не хочет стать канцлером, который дольше всех оставался при власти, и намерена уйти после выборов 2021 года с занимаемого поста.

«Берегиня» украинского народа

В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз похвалил Ангелу Меркель.

«Ангела Меркель — настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине», — написал он в Twitter.

Ангела Меркель – справжній друг України. У телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті «Нормандської четвірки» в Парижі. Їхнє ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні. pic.twitter.com/GI0XeT2lmF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020

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Пункт «в любой непонятной ситуации звони в Берлин» в списке неотложных мер постмайданных президентов идет под номером 2 после пункта «в любой непонятной ситуации звони в Вашингтон/американское посольство».

Именно Меркель была одним из главных посредников в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса в Донбассе.

В мае 2020 года посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе заявил, что, пока Меркель звонит президенту России Владимиру Путину, украинцы могут спать спокойно.

«Пока Меркель лично будет еженедельно или каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину и координировать весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным и хрупким, я думаю, что украинцы могут спать спокойно», — отметил Мельник в интервью «Радио Свобода». Судьба Германии в руках Украины. Как Киев может спровоцировать политический кризис в крупнейшей экономике ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Лишь однажды — осенью 2019 года — эта идиллия была омрачена: когда США обнародовали запись разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги, в которой Зеленский жаловался на лидеров Германии и Франции. Они, по словам Зеленского, «не делали много, как могли бы, в том, что касается санкций».

После того как эти слова стали известны, на Зеленского набросилась немецкая пресса: кто-кто, а немцы очень хорошо знают, чего Германии и Меркель лично стоит поддержка Украины.

Дорогая Россия

В пятницу, 5 июня, глава комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст заявил, что власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2».

По словам Эрнста, ответной мерой может стать введение Германией штрафных пошлин на природный газ из США. При этом чиновник отметил, что если Соединенные Штаты пойдут на новые ограничения в отношении проекта, это будет означать нарушение суверенитета Германии и всей объединенной Европы.

Примечательно, что до этого — в мае 2020 года — Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока-2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза. Агентство отмечало, что Nord Stream 2 AG не сумело своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая 2019 года, что было условием для выведения трубопроекта из-под правил Газовой директивы. «Самая тяжелая ситуация в истории ФРГ»: Германии потребуется два года, чтобы восстановить рост экономики © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

При этом построить газопровод, который выгоден и Германии, активно мешали США.

Кроме того, нужно упомянуть и тот факт, что, присоединившись к антироссийским санкциям, Германия стала ощутимо терять в деньгах. Так, ежемесячные убытки от антироссийских санкций в 2018 году Кильский институт оценил в $727 млн.

Неудивительно, что рейтинг партии Меркель до событий, связанных с пандемией, падал: теряющим от отсутствия сотрудничества с Россией немецким бизнесменам было непонятно, зачем Берлину поддерживать Киев в ущерб себе.

Уже в разгар пандемии 2020 года, которая нанесла серьезный ущерб мировой экономике, Меркель признала: антироссийские санкции весьма неприятны.

«Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — отметила она в конце апреля на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», которая из-за пандемии проводилась онлайн. Германия потратит на восстановление экономики 130 млрд евро © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Преемнику Меркель придется принимать тяжелое решение: продлевать санкции или нет.

Одно можно сказать точно: как канцлер Меркель уже вошла в историю. К 2021 году срок ее пребывания на посту достигнет 16 лет — столько же, сколько у Гельмута Коля, при котором произошло объединение ФРГ и ГДР. Дольше был канцлером лишь Отто фон Бисмарк, при котором была провозглашена Германская империя, но это было все же другое государство, а не ФРГ.