Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Федерального правительства ФРГ. Об этом она заявила в комментарии журналисту канала ZDF 4 июня.
«Нет, абсолютно точно нет», — заявила Меркель.
Для тех, кто следит за политикой в Германии, это не новость. Еще в августе прошлого года она подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года. На встрече с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung Меркель подчеркнула, что после окончания срока не планирует продолжать активную политическую жизнь ни в ФРГ, ни в Евросоюзе, где «все посты уже только что были распределены»
«Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями», — рассказала Меркель о своих планах.
В том же разговоре она продемонстрировала знание классики американской литературы. Когда ее спросили, что дети должны прочитать о ней в учебниках истории через 50 лет, Меркель ответила: «Она старалась».
Именно такую надпись — «Он старался» — придумал выбить на своем могильном камне Киллгор Траут — персонаж нескольких романов американского писателя Курта Воннегута. Среди прочих Траут появляется и в таком важном для немцев романе, как «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», в котором описывается бомбардировка Дрездена во время Второй мировой войны.
Меркель действительно старалась. И что характерно, у нее есть все шансы уйти с высоко поднятой головой: если в сентябре 2018 года ее персональный рейтинг составлял 48% (в следующем месяце — октябре — она впервые и объявила, что не будет канцлером после выборов 2021 года), то в апреле 2020 года — 79%.
Именно такое количество немцев одобряло действия федерального канцлера, по данным Forschungsgruppe Wahlen. Политсила, которую возглавляет Меркель, на коне. Как считают букмекерские конторы, именно член ХДС/ХСС будет следующим федеральным канцлером.
Так, по данным британской БК William Hill, вероятное всего следующим канцлером Германии станет глава Баварии Маркус Зедер. Ставки на него принимаются с коэффициентом 2,50, что означает, что у канцлерского будущего Зедера 37% вероятности. На члена ХДС Фридриха Мерца можно поставить с коэффициентом 3,75 (27% вероятности), на главу Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета — с коэффициентом 4,5 (19% вероятности), а на главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена с коэффициентом 5,0 (17% вероятности).
Все они — члены правящей партии, рейтинг которой еще в октябре 2018 года просел до 26%, что было наихудшим в истории политсилы. Именно в том месяце Меркель и заявила об отсутствии желания идти на очередной срок. На этом уровне рейтинг ХДС/ХСС был и в марте 2020 года. Но уже в начале апреля он скакнул до 37%. Несмотря на это, Меркель не хочет стать канцлером, который дольше всех оставался при власти, и намерена уйти после выборов 2021 года с занимаемого поста.
«Берегиня» украинского народа
В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз похвалил Ангелу Меркель.
«Ангела Меркель — настоящий друг Украины. В телефонном разговоре мы подтвердили необходимость последовательной имплементации всех договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже. Их эффективное выполнение проложит путь к саммиту в Берлине», — написал он в Twitter.
Ангела Меркель – справжній друг України. У телефонній розмові ми підтвердили необхідність послідовної імплементації всіх домовленостей, досягнутих на саміті «Нормандської четвірки» в Парижі. Їхнє ефективне виконання прокладе шлях до саміту в Берліні. pic.twitter.com/GI0XeT2lmF— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2020
Пункт «в любой непонятной ситуации звони в Берлин» в списке неотложных мер постмайданных президентов идет под номером 2 после пункта «в любой непонятной ситуации звони в Вашингтон/американское посольство».
Именно Меркель была одним из главных посредников в переговорах России и Украины по урегулированию кризиса в Донбассе.
В мае 2020 года посол Украины в Германии Андрей Мельник и вовсе заявил, что, пока Меркель звонит президенту России Владимиру Путину, украинцы могут спать спокойно.
«Пока Меркель лично будет еженедельно или каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину и координировать весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным и хрупким, я думаю, что украинцы могут спать спокойно», — отметил Мельник в интервью «Радио Свобода».
Лишь однажды — осенью 2019 года — эта идиллия была омрачена: когда США обнародовали запись разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги, в которой Зеленский жаловался на лидеров Германии и Франции. Они, по словам Зеленского, «не делали много, как могли бы, в том, что касается санкций».
После того как эти слова стали известны, на Зеленского набросилась немецкая пресса: кто-кто, а немцы очень хорошо знают, чего Германии и Меркель лично стоит поддержка Украины.
Дорогая Россия
В пятницу, 5 июня, глава комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст заявил, что власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2».
По словам Эрнста, ответной мерой может стать введение Германией штрафных пошлин на природный газ из США. При этом чиновник отметил, что если Соединенные Штаты пойдут на новые ограничения в отношении проекта, это будет означать нарушение суверенитета Германии и всей объединенной Европы.
Примечательно, что до этого — в мае 2020 года — Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока-2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза. Агентство отмечало, что Nord Stream 2 AG не сумело своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая 2019 года, что было условием для выведения трубопроекта из-под правил Газовой директивы.
При этом построить газопровод, который выгоден и Германии, активно мешали США.
Кроме того, нужно упомянуть и тот факт, что, присоединившись к антироссийским санкциям, Германия стала ощутимо терять в деньгах. Так, ежемесячные убытки от антироссийских санкций в 2018 году Кильский институт оценил в $727 млн.
Неудивительно, что рейтинг партии Меркель до событий, связанных с пандемией, падал: теряющим от отсутствия сотрудничества с Россией немецким бизнесменам было непонятно, зачем Берлину поддерживать Киев в ущерб себе.
Уже в разгар пандемии 2020 года, которая нанесла серьезный ущерб мировой экономике, Меркель признала: антироссийские санкции весьма неприятны.
«Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны. Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — отметила она в конце апреля на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», которая из-за пандемии проводилась онлайн.
Преемнику Меркель придется принимать тяжелое решение: продлевать санкции или нет.
Одно можно сказать точно: как канцлер Меркель уже вошла в историю. К 2021 году срок ее пребывания на посту достигнет 16 лет — столько же, сколько у Гельмута Коля, при котором произошло объединение ФРГ и ГДР. Дольше был канцлером лишь Отто фон Бисмарк, при котором была провозглашена Германская империя, но это было все же другое государство, а не ФРГ.