Несмотря на карантин, около тысячи протестующих пришли в пятницу, 5 июня, к зданию Верховной Рады Украины и потребовали отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Как сообщают украинские СМИ, в акциях протеста приняли участие, в том числе, представители партий «Голос», «Свобода» и «Правый сектор»*

Протестующие вышли под лозунгами «Прочь Авакова!», «Нет полицейскому государству!» и скандировали: «Аваков — чёрт!». Во время акции под окнами Рады сожгли полицейский автомобиль, а один из протестующих облился бензином и пытался поджечь себя, но огонь потушили.

Ранее депутаты Рады пригласили Авакова на «час вопросов правительству» с отчётом после ряда скандальных происшествий (резонансный инцидент в Кагарлыке, перестрелка в Броварах и т.п.). С инициативой пригласить министра выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос».

Напомним, в городе Кагарлыке Киевской области полицейские в ходе допроса пытали и насиловали женщину, её спутника избили. Это происшествие вызвало взрыв возмущения в обществе. В Броварах под Киевом полиция не сумела предотвратить масштабную перестрелку между двумя конфликтующими группами перевозчиков. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что правоохранители будто бы были непосредственно причастны к организации «стрелки», сопровождали бандитов и помогали им уйти с места инцидента. «Аваков возглавляет преступную группировку». Во Львове протестующие потребовали отставки главы МВД © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам министр позднее заявил, что МВД не пыталось ничего скрыть, участники инцидента в Кагарлыке задержаны, возбуждено дело. Кагарлыкский отдел полиции, где всё это случилось, расформирован, 60 полицейских выведены за штат.

«К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона», — сказал Аваков, чьи слова приводит пресс-служба МВД Украины.

Министр также сообщил, что в будущем во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц, апробация системы уже осуществляется в Кировоградской области. В целом такая система обойдётся в 20 млн евро.

На этот раз в парламент Аваков пришел. Впрочем, заместитель главы МВД Антон Геращенко пояснил журналистам этот визит тем обстоятельством, что в Раде сейчас рассматривают программу правительства — вот Аваков и пришёл туда как член правительства. Кроме того, добавил Геращенко, в повестке дня парламента стоит очень важный закон о «ворах в законе», который важен для эффективной работы полиции.

Отчитываясь в Раде, Аваков снова рассказал о реакции руководства МВД на инцидент в Кагарлыке и о будущей системе контроля, пожаловался на недостаточно эффективную работу департамента внутренней безопасности Нацполиции и привёл статистику уволенных из полиции по негативным мотивам. При этом министр призвал депутатов не обвинять весь 130-тысячный коллектив Нацполиции из-за «нескольких негодяев».

Что до перестрелки в Броварах, то Аваков заявил, что этот «искусственно созданный конфликт» полиция пресекла и своевременно задержала подозреваемых, в общем — отреагировали «адекватно и грамотно». И вообще — качество работы полиции «растёт год от года». По его словам, полиция пользуется устойчивым доверием общества, о чём свидетельствуют данные соцопросов. А на «отдельных недостатках», по словам министра, спекулируют «отдельные политические силы».

«Не нужно политических спекуляций. Не надо меня учить родину любить. Я патриот до мозга костей», — заявил Аваков, отвечая на предложение депутата из фракции «Голос» Инны Совсун публично извиниться за преступления полицейских. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

Отметим, что к отставке министра призывали не только в Киеве, но и во Львове. Там около сотни протестующих пришли к Главному управлению Нацполиции Львовской области и заявили, что глава МВД возглавляет не правоохранительный орган, а «возглавляет преступную группировку».

Тем временем в парламенте продолжается сбор подписей за отставку главы МВД (инициатива фракции «Голос»). Однако понятно, что никаких юридических последствий это не может повлечь. Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что если и удастся собрать подписи, то «с ними некуда идти»: пока что нет механизма, позволяющего таким образом отправить конкретного министра в отставку.

Тем не менее, как сообщается на парламентском сайте, руководству Рады передан на рассмотрение проект постановления (№3606) об увольнении главы МВД.

Что дальше? Многие эксперты предрекают дальнейшее неизбежное ухудшение криминогенной обстановки в стране. Так, адвокат Татьяна Монтян указывает на роль в этом процессе людей, участвовавших в вооруженном конфликте в Донбассе.

«Так и предполагалось, что если в стране гражданская война и невероятное количество всяческих отморозков принимает в ней участие, то рано или поздно эти отморозки вернутся домой и будут делать то, что они делали с населением Донбасса. Потому что больше ничего они делать не умеют», — сказала Монтян в интервью h изданию Украина.ру в декабре 2019 года, комментируя убийство в Киеве трёхлетнего сына депутата Вячеслава Соболева (киллеры целились в депутата, а попали в ребёнка). Арсен Аваков и нанайские мальчики © avakov.com

Похоже на то, что стрельба на улицах украинских городов становится привычной, рост криминальных проявлений неизбежен, и — так и было задумано…

Но это не пошатнёт положение Авакова, а напротив, может его, напротив, укрепить, считает политолог, сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский. По его словам, у населения Украины сейчас много оружия, власть — «довольно слаба», и «есть несколько сот тысяч так называемых ветеранов АТО, к которым на гражданке присоединяются склонные к криминалу элементы». К тому же грядёт крупный передел собственности, что и будет определять обстановку.

«Украина вооружается и готовится к внутреннему противостоянию, которое в основном будет связано с экономическими имущественными вопросами», — сказал Неменский в интервью изданию Украина.ру. По его словам, в таких обстоятельствах «как раз важно для власти, чтобы в руководстве органами внутренних дел был опытный и сильный руководитель, который разбирается в ситуации и способен на нее оказывать влияние — так что значение Авакова только возрастает».

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

