Владимир Зеленский в далеко не самой туристической области Западной Украины - Хмельницкой - провёл совещание по развитию туризма. При этом в большинстве областей региона даже не ослаблен карантин

На уходящей неделе президент Украины почтил Западную Украину двухдневным визитом, посвящённым развитию туризма в стране. Правда, приехал он в далеко не самую туристическую область региона — Хмельницкую, но Офис президента можно понять: именно в этой области меньше всего инфицированных коронавирусом, всего 501. Как и во время всех предыдущих поездок, Зеленский пытался совмещать образ «сильной руки» с «близостью к народу», что привычно сыграло с ним злую шутку.

Первым пунктом поездки была рабочая встреча президента и главы его Офиса Ермака с представителями бизнеса, которая состоялась 3 июня в Хмельницком. После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили о проблемах с реструктуризацией кредитов, взятых в государственном «Укрэксимбанке», президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру. Президент потребовал реструктуризации кредитов на год, потому что у бизнеса «сейчас нет денег из-за коронавируса». Однако однозначного согласия президент всё равно не получил, несмотря на то, что Мецгер — не чужой человек в окружении Зеленского, его жена — подруга Елены Кравец из «Квартала». Пока единственным следствием этого разговора стало заявление в правоохранительные органы от депутатов «Европейской Солидарности» Петра Порошенко — о злоупотреблении президента полномочиями.

После совещания с бизнесменами Зеленский со свитой решил прогуляться по улицам Хмельницкого, и зашёл внутрь одного из кафе — хотя до 5 июня работа заведений общественного питания была возможна только на террасах и летних площадках. Более того, пресс-служба опубликовала фото, как президент пьет кофе за столиком внутри помещения вместе с членами делегации, в том числе главным санврачом Ляшко, несмотря на действующий запрет. «Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии», — написал сам Зеленский в Твиттер. В Офисе президента добавили, что во время визита в кафе горожане окружили его, желая поздороваться с Зеленским и сделать фото.

На следующий день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя инцидент, заявил, что главу государства могут оштрафовать за нарушение карантина. «Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос», — сказал Геращенко. Он также напомнил, что штраф за нарушение карантинных норм составляет 17 тысяч гривен. «Но виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации», — добавил Геращенко. «Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил… Меня… пригласили, я зашел — все там проверили», — ответил Зеленский на это заявление по просьбе журналистов.

Инцидент в кафе прокомментировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. «Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе с собой. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыться раньше, — они обратились к нам: смотрите, мы уже готовы выполнять ваши нормы. Мы просто зашли проверить… Было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше, контролировал», — заверил он. Ляшко призвал расценивать этот визит не как нарушение карантина, а как «инспекцию». Ляшко также отметил, что «проверка» Зеленского прошла без нареканий. «Всё прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили», — добавил он. Той же версии придерживается присутствовавший в кафе губернатор Хмельницкой области Дмитрий Габинет, который подчеркнул, что никаких протоколов об административном нарушении составлено не было.

Два других похода «в народ», организованных для Зеленского в Хмельницком, прошли без эксцессов. Президент посетил Хмельницкую областную больницу, где сфотографировался с врачами — причём последние были в защитных костюмах, предоставленных Фондом Порошенко, о чем не замедлила сообщить депутат Ирина Геращенко. А потом Владимир Зеленский «неожиданно» посетил одно из общежитий Хмельницкого национального университета, где по состоянию на начало года обучалось свыше 7,5 тысяч человек. Глава государства, в частности, осмотрел кухню, жилые и душевые комнаты, а также тренажерный зал, который студенты отремонтировали сами. В пресс-службе президента отметили, что после встречи с руководителями высших учебных заведений 2 июня Зеленский решил включить ремонт общежитий в программу «Большая стройка» для обеспечения комфортных условий проживания студентов.

Второй день визита в Хмельницкую область президент начал собственно с визита на объекты «Большой стройки» (правда, сначала Зеленский в компании охранников пробежал 8 километров по улицам Хмельницкого, опять же демонстрируя близость к народу). 4 июня глава государства ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка (по Хмельницкой области проходит 100-километровый отрезок этой трассы), а также с планами реконструкции аэропорта «Хмельницкий», который закрыт более 20 лет. Дорога М12 — это часть международного коридора Gо Highway от границы с Польшей в Одессу, который теоретически должен связать украинскую транспортную сеть с европейской. При этом Зеленский отметил, что на местном уровне должны быть прежде всего восстановлены и построены дороги, ведущие в больницы, опорные школы и детсады, — то есть явно не автострады.

После этого по пока не отремонтированной (чиновники обещали сделать это до конца года) дороге Владимир Зеленский отправился в Каменец-Подольский, где собственно и состоялось главное мероприятие визита — встреча с представителями украинских туроператоров и обсуждение развития туристической отрасли. После этого совещания президент опять вышел в народ — прогулялся по улицам Каменца-Подольского и посетил знаменитую крепость, где решил пострелять из лука и даже подстрелил кабана, правда, не живого, а его изображение на мишени. Для Зеленского провели экскурсию по музею миниатюр под открытым небом «Замки Украины», также он отведал традиционной украинской грибной юшки, которую назвал «высшим пилотажем». Судя по выражению лица на фото и видео с поездки на Хмельнитчину, она президенту понравилась.

Ещё одним поводом, почему для визита была выбрана именно Хмельницкая область, является тот факт, что здесь нет конфликтов вокруг административно-территориальной реформы, которую на Украине хотят завершить до начала местных выборов осенью этого года. А вот в соседней Черновицкой области таких конфликтов — хоть отбавляй. Сельский голова села Колинковцы Хотинского района Буковины Дмитрий Мельник даже прорвался на встречу с Зеленским в Каменце-Подольском (Хотинский район находится рядом, за рекой Днестр) и вручил главе государства пакет документов о том, что село незаконно и вопреки воле его жителей присоединяют к селу Топоривцы, хотя Колинкивцы больше и перспективнее.

В тот же день несколько десятков жителей села Коровия пикетировали Черновицкую областную государственную администрацию (ОГА) с требованием не присоединять их село к городу Черновцы, но никто из чиновников к ним не вышел. Но самые большие проблемы возникают в связи с запланированным перекраиванием карты приднестровских районов области. Именно тут находится, в частности, город областного подчинения Новоднестровск, в котором размещена одноимённая гидроэлектростанция. Город энергетиков лишили всех перспектив развития, пригородные сёла, которые хотели к нему присоединиться, насильно оставили в составе других общин Сокирянского района. 3 июня депутаты Новоднестровского горсовета приняли обращение к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку открытое обращение с призывом посетить город, но губернатор его проигнорировал.

Днём ранее Сергей Осачук посетил Сокирянский район, принципиально игнорируя Новоднестровск. Всё дело в том, что «хозяином» Сокирянского района является бывший глава райгосадминистрации Василий Козак, который формально ныне не занимает никакой должности. Однако его сын Владимир является депутатом-списочником от партии «Слуга народа» и близок к губернатору. На встрече с местными жителями Осачук заявил, что областные власти предлагают объединить три приднестровскийх района Черновицкой области — Сокирянский, Хотинский и Кельменецкий — в один Днестровский округ, центром которого станет заштатный городок Кельменцы.

Все эти районы когда-то были северной частью Бессарабии, и их объединение в целом логично, но почему столицей округа не будет наиболее развитой (в том числе и туристическом отношении) Хотин — объяснить невозможно. Потому неудивительно, что 4 июня внеочередная сессия Хотинского районного совета обратилась к Верховной Раде, Кабинету Министров и Минрегиону с просьбой сохранить Хотинский район и поддержала требование жителей села Колинкивцы. Кроме того, районные депутаты обратились к своим коллегам из Черновицкого областного совета с предложением выразить недоверие главе ОГА Сергею Осачуку.

Однако Осачук, похоже, имеет карт-бланш от Зеленского — ведь на недавней пресс-конференции президент называл губернатора Буковины одним из лучших. Хотя область до сих пор остаётся лидером в регионе и на Украине по числу инфицированных коронавирусом (3519 человек), и эпидемия тут пока не замедляется, никаких претензий в адрес областных властей из Киева не звучит. Более того, в Черновицкую область дополнительно поставлено большое количество ПЦР-тестов, что позволило ей даже обогнать Киев по абсолютному числу проведённых тестов на коронавирус. Так, в столице по состоянию на 4 июня 20 877 ПЦР-тестов, а в Черновицкой области — 21 930. Однако уровень заболеваемости тут пока слишком высок, и карантин тут пока ослаблен не будет, в частности, заведения общественного питания в области останутся полностью закрытыми.

Во время совещания с бизнесом в Хмельницком президент вспомнил ещё одного западно-украинского губернатора — главу Закарпатской ОГА Алексея Петрова. В частности, Зеленский отреагировал на конфликт на границе с Венгрией, в результате которого первеозчики заблокировали КПП «Тиса». «На Закарпатье больной вопрос. Поставил я губернатором офицера СБУ, потому что любого другого покупают местные элиты или покупают другие элиты, которые продают кофе… их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ. Человека, которого боятся, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты», — отметил президент.

По его словам, на самом деле на КПП было всего пять машин с подстрекателями. «А все остальные поняли, что никто никого не пропустит. И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они штормить страну. Но если мы не будем с этим бороться, и в какое-то время у нас с вами не будет кофе, не будет лосося, не будет хамона, так переживем это время. Но покажем им, что не будет другого, нет шанса, как поломать им хребет», — добавил президент.

Правда, слова главы государства иронично прокомментировал юрист и телеведущий Андрей Портнов. «Президент заявил сегодня, что назначенный им губернатор Закарпатской области Петров остановил контрабанду, его боятся и не могут подкупить местные элиты, потому что раньше он работал вторым или третьим человеком в СБУ. Сообщите кто-то президенту, что никакую контрабанду он не останавливал, а просто физически закрыл границу. Все автобусы и автомобили с импортными грузами сразу же успешно переехали на другие пропускные пункты границы и успешно заехали с грузами в страну» — написал Портнов в социальных сетях.

Кстати, хотя Закарпатье по нормам Кабмина было готово к дальнейшему ослаблению карантина (в области 1280 инфицированных коронавирусом, это пятый показатель на Западной Украине), губернатор на это не пошёл. Более того, Алексей Петров распорядился «усилить контроль над соблюдением требований противоэпидемических и карантинных мероприятий на территории соответствующих административно-территориальных единиц», особенно в местах торговли и обслуживания людей. Дело в том, что Петров пытается поставить под контроль всю цепочку контрабандных поставок продуктов питания из Европы — от таможни до кафе/ресторанов и множества магазинов, торгующих итальянскими и венгерскими деликатесами. Кстати, подтверждением правоты Портнова является тот факт, что в остальных областях Западной Украины подобные магазины недостатка в продуктах не испытывают.

На Закарпатье, как и на Буковине, также существуют конфликты в ходе насаждаемой из Киева «децентрализации» (а на самом деле — укрупнения административно-территориальных единиц в угоду местным «князькам»). 3 июня жители Виноградовского района собрались у стен Закарпатской ОГА с требованием не присоединять свой район к Береговскому — в том числе и потому, что последний де-факто будет «венгерским». Но настоящей «информационной бомбой» в области стало заявление её бывшего губернатора Геннадия Москаля о том, что в ходе реформы Закарпатье утратит статус области.

«Эта реформа децентрализации приведет к разрушению области — не будет больше такой области, — отметил Москаль 3 июня в эфире телеканала NEWSONE. — Сейчас только оказалось, что из тринадцати районов Закарпатья останется только пять, а планировалось оставить вообще три. И те общины, которые так боролись за признание своего статуса, их сейчас загонят в эти новые районные советы». Также Геннадий Москаль возмутился, что Раховский район, который соседствует с Ивано-Франковской областью, прекратит своё существование, «хотя это самобытный гуцульский район». «Нет его, всё, в реформе он отсутствует. А остаток Закарпатья передадут во Львовскую область», — уверен политик. По его словам, официальный Киев считает, что таким образом будет решена «проблема с венграми», так называемым «местным сепаратизмом» и с «не всегда любезными» с центральной властью областным и районными советами».

Пока что на эти заявления Москаля отреагировал только депутат Закарпатского областного совета Иван Чубирко, который подчеркнул тот факт, что региональные управления юстиции, транспортной инспекции, офиса больших налогоплательщиков и т.п. уже находятся не в Ужгороде, а во Львове или Ивано-Франковске, что может служить подтверждением планов ликвидации Закарпатской области. Политики, представляющие интересы закарпатских венгров, слова экс-губернатора пока не комментировали — возможно, были заняты отмечанием Дня венгерского национального единства 4 июня (в этот день в 1920 году был подписан Трианонский договор, положивший конец «Великой Венгрии»).

В соседней с Закарпатьем Львовской области карантин решили продлить ещё на неделю из-за большого количества заболевших коронавирусом. Во Львовской ОГА заявили, что в области наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных. «В прошлые сутки, как и все предыдущие, наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет», — сказал губернатор Максим Козицкий.

Глава области добавил, что в последнее время наблюдается массовое несоблюдение карантина среди людей, именно это и становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации. Львовская область занимает второе место на Западной Украине по числу инфицированных, тут по состоянию на пятницу, 5 июня заболели 1988 человек. Как заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, «общий показатель инцидентности — 16: по Львову — 32,1, по области — 10,2».

При этом мэр Львова Андрей Садовый увеличение заболеваемости связывает с увеличением количества тестов и с несоблюдением ограничений. «Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится», — сделал неутешительный прогноз Садовой.

Правда, Андрея Садового заботят не только карантинные вопросы — его продолжает «прессовать» областная прокуратура. Коммунальное предприятие Львовского горсовета — «Муниципальная стража» — за бюджетные средства должно было обеспечивать охрану важных и инфраструктурных объектов города, но охраняли объекты по частному заказу, об этом написала прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook. В частности, без официального оформления договорных отношений в течение трех месяцев предоставлялись услуги охраны площадке по продаже б/у автомобилей. В сумме злоумышленники получили от частного заказчика более 80 тысяч гривен. Правоохранители задержали фигурантов во время передачи очередного транша оплаты. В причастности к схеме подозревают директора коммунального предприятия, его заместителя и двух начальников отделов.

А во Львовском областном совете на уходящей неделе попытались инициировать выражение недоверия губернатору Максиму Козицкому, но за это проголосовали только 10 депутатов из фракции «Свобода». Однако обращение к президенту и правительству с призывом изменить утверждённый план административно-территориальной реформы области поддержали большинство депутатов Львовского облсовета. В первую очередь речь идёт о включении в состав Львова ряда сёл, посёлков и городов, жители и власти которых этого не хотят.

В двух других областях Галичины — Ивано-Франковской (1507 инфицированных) и Тернопольской (1223) — карантин с 5 июня ослаблен. В частности, кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей не только на улице, но и внутри помещений — с соблюдением дистанции. Правда, в этих областях самые резонансные новости недели были связаны с «новой полицией». Так, в Ивано-Франковске полицейские били и унижали подростков, которых задержали на улице якобы за драку. «Копы» общались с парнями, как с преступниками, не подозревая, что одному из задержанных удастся записать на аудио их разговор, который был обнародован 4 июня.

На записи слышны маты от правоохранителей и угрозы подросткам, одному из которых всего 17 лет. Также полицейские били парней: одного ударили в грудь, а второго — по лицу. Кроме того, их заставляли раздеться до белья, унижали за татуировку (спрашивали, готовы ли они за них ответить, и в будущем будут отвечать за них «на зоне»). Полицейские взяли у юношей отпечатки пальцев, а тату сфотографировали. Ребята отказались подписывать любые документы, которые подготовили полицейские. Это очень разозлило одного из «копов» и вызвало очередную волну гнева и матов.

Поскольку на 5 июня был назначен отчёт главы МВД Арсена Авакова в Верховной Раде, утром того же дня пресс-служба полиции в Ивано-Франковской области сообщила, что двое полицейских, непосредственно задействованных в инциденте, уволены из органов Национальной полиции, а ещё один работник снят с занимаемой должности. А в Тернополе в тот же день было объявлено подозрение трём сотрудникам полиции, которые ещё в сентябре 2019 года незаконно задержали и жестоко избили жителя города. Правда, эта троица из полиции не уволена, и никаких ограничений на «копов» не наложено.

В Тернопольской области также разворачивается конфликт в связи перекройкой карты районов. 4 июня под стенами Тернопольской ОГА собрались жители Зборовского, Козовского, Подгаецкого и Монастыриского районов. Представители общин и районных советов намерены присоединиться к Тернопольскому, а не к Бережанскому району, и хотят, чтобы на Тернопольщине было три, а не четыре района — несмотря на то, что сохранение Бережанского лоббирует его уроженец, вице-губернатор Олег Валов.

4 июня несколько сотен людей пикетировали и Волынскую ОГА — в этой области несогласны с административно-территориальной реформой жители окружающих областной центр сёл, которые планируют присоединить к Луцку. Ранее их жители уже перекрывали международную трассу Устилуг-Луцк-Ровно, и не исключают подобных действий в будущем. А вот в соседней Ровенской области областной центр к окружающим сёлам формальных «территориальных претензий» не имеет, но требует с них денег за то, что дети из этих населённых пунктов посещают городские школы и детсады. Мэр города Ровно Владимир Хомко заявил, что готов обратиться в суд с целью взыскать 8 миллионов гривен с сельсоветов. Правда, эта акция — скорее форма агитации за присоединение к Ровно, ведь градоначальник прямо заявил: мол, войдёте в состав областного центра — все затраты будет покрывать городской бюджет.

В Волынской и Ровенской области карантин с 5 июня не ослаблен — тут, соответственно, обнаружено 1008 и 1962 случая заболевания коронавирусом. При этом в обеих областях проблемы в сфере здравоохранения. В Ровенской области из-за коронавируса уволились 324 медработника, а в психиатрической больнице поселка Олыка в Киверцевском районе Волынской области растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом. «Среди инфицированных — пять летальных случаев, один за последние сутки. Болезнь выявлена у 24 медиков и 50 пациентов учреждения», — сказала главный санитарный врач Волыни Наталия Янко.

Волынские врачи также жалуются, что результатов наиболее достоверного теста на коронавирус осуществляется методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-теста), нужно ждать чуть ли не две недели. На Волыни есть только одна вирусологическая лаборатория, которая проводит эти тесты. И дело даже не в оборудовании, а в том, что критически не хватает специалистов. Поэтому в Тернопольском областном лабораторном центре решили соседям подсобить.

«Областной лабораторный центр начал оказывать помощь в тестировании соседним областям. В частности, протестовали 500 человек из Львовской области, завтра еще ожидаем материал от 500 человек. Также должен поступить из Волынской области материал на 500 человек. Поскольку мы позиционируем себя как межрегиональный лабораторным центром, то начинаем помогать другим областям» — говорит главный государственный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Всего же в восьми областях Западной Украины с начала эпидемии зафиксировано заражение коронавирусом у 12 998 человек — это ровно 50% от всех случаев на Украине. Несмотря на это, власти всех областей региона разрешили посещение кладбищ в грядущие «длинные выходные» в связи с Троицей — традиционным поминальным днём. Более того, практически везде, даже в областях с неослабленным карантином, будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта к кладбищам.