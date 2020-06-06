Европейские страны, стремительно захлопнувшие свои национальные границы три месяца назад перед лицом пандемии COVID-19, потихоньку и с опаской начинают приоткрывать двери и готовятся к туристическому сезону

Всего месяц-полтора назад новости из большинства стран европейского континента выглядели как сводки боевых действий: «общее количество пострадавших», «число умерших», «меры по экстренному оказанию помощи».

Тогда с 1 по 30 марта 2020 года, количество рейсов всех авиакомпаний мира сократилось с 176 520 до 80 930. Более чем в два раза, если точнее, то на 55%. Насколько серьезны изменения, происходящие в мире, можно убедиться, зайдя на сайт flightradar24.com. Этот технический сайт можно считать не только индикатором печальных последствий пандемии, но и показателем того, как в отдельных частях планеты деловая, общественная и туристическая активность постепенно начинает возрождаться.

Оттолкнувшись от нижней точки в 63 810 рейсов 15 апреля, общее число совершенных 1 июня вылетов составило уже 108 820. Т.е. авиационная отрасль начинает приходить в себя от карантинного кошмара. Хотя еще месяц назад авиационная отрасль Европы выглядела вот так. «Крупнейший лоукостер Евросоюза, ирландская авиакомпания Ryanair, объявила о снижении числа пассажиров в апреле 2020 года на 99,6%. Еще один известный европейский лоукостер, Wizz Air, объявил о падении пассажиропотока в апреле текущего года на 97,6%.

На сегодняшний день в мире уже потеряли работу около 100 000 квалифицированных пилотов и полмиллиона стюардесс и бортпроводников. Авиакомпании десятками возвращают лайнеры лизинговым корпорациям.

Пассажирский трафик в аэропорту Франкфурта упал на 96,8%. И даже поток грузов, несмотря на относительно высокий спрос в этом сегменте, тоже упал на 28%. Немецкая ассоциация аэропортов ADV заявила, что в апреле 2020 года произошел самый большой спад пассажиропотока за всё время существования гражданской авиации. Об этом писала еженедельная газета «Русская Германия». Мир после пандемии. Что ждёт Евросоюз, Россию и Украину © REUTERS, David W Cerny/File Photo

Новости начала июня внушают осторожный оптимизм. Ведь там, где открыты границы, нормально функционирует воздушный, железнодорожный и наземный транспорт, сразу же появляются бизнесмены и туристы. Значит, появляется надежда провести летный отпуск на тёплом море и попытаться забыть коронавирусную весну 2020. При этом эпидемиологи призывают не забывать о возможной второй волне коварного COVID-19.

Еврокомиссар по внутренним делам Юлва Йоханссон по этому поводу отметила, что ситуация с COVID-19 «быстро улучшается», поэтому конец июня может стать хорошей датой для снятия внутренних ограничений для поездок, передает Euronews. «Мы очень близко подошли к ситуации, когда должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки. Хорошей датой должен стать конец июня», — сказала она.

Йоханссон добавила, что она рада видеть, что члены Европейского Союза уже ослабили пограничный контроль. Отметим, в настоящее время европейские страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, некоторые из них начали открывать границы.

С 3 июня Италия, которая долгое время была очагом коронавируса в Европе, открыла границы для туристов и возобновила передвижение между регионами без каких-либо ограничений. Теперь путешественники могут въезжать страну без прохождения обязательного 14-дневного карантина. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Решение об открытии своих границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, с Австрией и Венгрией с 5 июня, приняло правительство Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио. Границы с соседними странами были открыты властями в 08:00 по центральноевропейскому времени. Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш рассказал, что граждане страны смогут безо всяких препятствий ездить в Австрию, Венгрию и Германию и им не нужно будет предоставлять по прибытии назад справки об отрицательном результате теста на коронавирус и находится две недели в карантине.

На видеоконференции 5 июня с главами МИД стран Евросоюза официальный Париж намерен предложить открыть границы Шенгенской зоны, закрытые ранее из-за распространения коронавируса, с 1 июля. При этом власти Франции хотят предложить открыть внутренние границы Европы с 15 июня, смягчив при этом требования к туристам. Для них предлагается отменить обязательную обсервацию. Но это не распространиться на путешественников из тех стран, которые закрыли свои границы в одностороннем порядке, например, Великобританию и Испанию. Испания планирует создать «коридоры безопасности» для туристов из-за рубежа © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Отмечается, что вопрос о повторном открытии внутренних границ Евросоюза должен быть решен на следующей неделе на Совете обороны в зависимости от развития санитарной ситуации. Поэтому каждый на свой страх и риск, страны решились открыть свои границы, принимая все возможные мера предосторожности, которые государство устанавливает в индивидуальном порядке. Предварительный (!) календарь открытия пока выглядит так.

1 июня 2020 года — Кипр, 10 июня — Бахрейн, Болгария, Катар, Греция.15 июня — Австрия, Германия, Швейцария, Сербия, Азербайджан, Япония, Северная Македония, Венгрия, Румыния, Литва, Польша, Чехия. 20 июня — Голландия, Казахстан. 22 июня — Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Финляндия, Норвегия, Словакия, Южная Корея, Ирландия, Киргизия, Латвия, Эстония.

С 1 июля открываются — Австралия, Бельгия, Белоруссия, Китай (только Пекин), Швеция, Канада, Колумбия, часть Сербии (Косово), Малайзия, Молдавия, Узбекистан, Тайвань, Туркмения, Украина. 10 июля — Индонезия, Индия, Пакистан, Алжир, Марокко, Филиппины.15 июля — ЮАР, Грузия (только для граждан Грузии), Англия, Израиль, Кувейт, Ливия, Ливан, Россия, Иордания.1 августа — Бразилия, Армения, Франция, Иран, Испания, Италия, Египет, Саудовская Аравия, Тунис.

1 сентября могут открыться США. Чартеров не будет. Финляндия сообщила плохую новость для украинских заробитчанин © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Украина за последний месяц-полтора уже отправила с десяток чартерных бортов в европейские страны с заробитчанами на сезонные полевые работы и уборку урожая. На днях министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что с 15 июня «у нас уже и международное, и внутреннее авиасообщение. Возможно внутренне немного раньше. Сейчас над этим работаем. Направления самые популярные — Турция, Греция, Кипр, Хорватия, Грузия. На этой неделе более точные направления мы озвучим», — сказал он.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщение из Италией и Испанией, исходя из эпидемиологической ситуации, которая там есть. «Мы открываем направления на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Второе — эпидемиологическая ситуация», — добавил украинский министр.

В России пандемия коронавируса достигла плато, но дальше нужно соблюдать меры безопасности, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис во время брифинга. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что о графике снятия карантинных мер можно будет говорить уже в понедельник 8 июня. Собянин предложил смягчить ограничения и пустить москвичей в парки © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать», — отметил Собянин. Мэр также добавил, что открывать спортивные объекты для горожан пока рано. «Давайте мы переживем те этапы, по которым уже приняли решения», — сказал Собянин, добавив, что до открытия спортклубов «не совсем далеко».

Об открытии российских границ речь пока не идет. Авиакомпании РФ сейчас продолжают заниматься вывозом соотечественников. Граждане России, застрявшие за границей из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанными с ней карантинными мерами, продолжают возвращаться на родину. Так, на 5 июня, в Москву запланировано восемь вывозных рейсов из Ларнаки, Парижа, Эр-Рияда, Бейрута, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго и Гаваны.

Согласно расписанию вывозных рейсов, опубликованному министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, всего в период до 17 июня в Россию вылетят почти 50 рейсов.

6 июня самолёты вывезут граждан РФ из Ташкента в Новосибирск, а также из Бангкока во Владивосток. На 7 июня запланированы перелеты в Москву из Бишкека, Кишинёва и Белграда, а также рейсы Ош — Новосибирск, Ташкент — Санкт-Петербург. 8 и 9 июня должны состояться перелёты Ташкент — Москва, Бишкек — Якутск, Тель-Авив — Москва, Тегеран — Москва, Токио — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. Авиационная отрасль планеты Земля вошла в крутое пике © REUTERS, Arne Dedert/Pool via REUTERS/File Photo

Когда речь заходит о возобновлении регулярных международных авиарейсов, чиновники правительства РФ предлагают дождаться августа.

В уютной железнодорожном купе сейчас тоже далеко не уедешь. На сайте Российских железный дорог висит объявление: «В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах.

Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

Рядом субъектов федерации и муниципальных образований введены особые правила для прибывающих граждан. Рекомендуем перед поездкой проверить информацию на их официальных ресурсах».

Вот так.