По состоянию на 16:00 5 июня в мире зафиксировали свыше 6,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 391,5 тыс. человек, более 2,8 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединенные Штаты: здесь коронавирус подтвердился более чем у 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались свыше 108,2 тыс. человек, 485 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировали почти 615 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 34 тыс. человек умерли, почти 255 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия: 449,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,5 тыс. погибших и 212,6 тыс. выздоровевших.

Четвертую, пятую и шестую позиции в антирейтинге занимают Великобритания (283 тыс.), Испания (240,6 тыс.) и Италия (234 тыс.).

Ситуация в России

В России выявлено 8 тысяч 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала эпидемии увеличилось до 449 тысяч 834 человек.

За прошедшие сутки в России скончались 144 пациента с пневмонией и диагностированным COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли более 5 тысяч 500 человек, выздоровели — 212 тысяч 680 пациентов.

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 8 тысяч и 57 человек. Сейчас от вируса получают лечение 231 тысяча 626 человек.

Среди всех российских регионов Москва лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В столице число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 1 тысячу 855 человек, общее число заболевших с начала эпидемии превысило 191 тысячу человек. С 23 апреля суточный прирост не превышает 2 тысячи новых случаев заболевания. За прошедшие сутки в Москве выздоровели 2 тысячи 643 человека, продолжают лечиться 90 тысяч 905 пациентов с COVID-19. За сутки в столице умерли 57 заразившихся вирусом, всего в городе жертвами COVID-19 стали 2 тысячи 806 человек.

В России на втором месте по числу заболевших COVID-19 — Подмосковье. Однако в этом регионе общее число зараженных вдвое меньше, чем в столице, — 42 720 человек с начала эпидемии. Прирост за сутки составил 762 новых случая. Всего в области от COVID-19 умерли 539 человек, на данный момент 31 789 заразившихся получают лечение, 10 392 выздоровели.

Коронавирус в Европе: континент «открывается» туристам, в Испании - ни одной смерти от COVID-19, Норвегия жалеет о жёстком локдауне © AFP, BENOIT DOPPAGNE / BELGA Санкт-Петербург (общее число заболевших 17 822, из них 539 умерли, суточный прирост составил 378 случаев), Нижегородская (11 499 заразившихся, из них 125 скончались, суточный прирост 330 человек) и Свердловская (всего 6930 заболевших, 37 умерших, 251 новый случай за сутки) области.

За прошедшие сутки более 100 новых случаев заболевания также выявлены в Ростовской области (общее число заболевших 5753), в Дагестане (5587, смертность более 5%), Красноярском крае (4968) и Тульской области (4398).

Со слов официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, Россия вышла на плато в том, что касается заболеваемости коронавирусом. Выступая на брифинге в Женеве, она дала позитивную оценку тому факту, что в стране осуществляется широкий охват населения тестированием на наличие инфекции. Эти меры помогают выявить много случаев заболевания. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Поэтому важно соблюдать все меры безопасности, включая меры социального дистанцирования.

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что коронавирус еще может удивить людей, так как непредсказуем и своенравен. Он подчеркнул, что коронавирус распространяется практически здоровыми людьми, поэтому очень заразен.

По результатам рассмотрения представления прокурора Октябрьского района Екатеринбурга 39 врачей и работников среднего медперсонала Центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга, где ранее была вспышка коронавируса, получили премию за работу с пациентами с диагнозом COVID-19. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сумма стимулирующих выплат, которую медики ждали с апреля, превышает 2,7 млн рублей.

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 25 пациентов с коронавирусом проходят лечение при помощи экспериментальной методики с использованием гипербарической оксигенации. Система лечения заключается в подаче кислорода в кровь пациенту через плазму при повышенном атмосферном давлении. Данный метод является эффективнее традиционного способа подачи кислорода через маску или с помощью высокопоточной оксигенации, уверены врачи.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, отказ граждан делать прививки от коронавируса будет иметь опасные последствия.

«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», — заявила Вуйнович.

Также она отметила, что существующие настроения на отказ от вакцинации отражают общее нежелание некоторых людей делать прививки.

Украина и коронавирус

Пятнадцать человек умерли на Украине от коронавируса за сутки и еще 553 заболели. В частности, 13 детей и 75 медиков. Пятую часть больных госпитализировали.

Больше всего зараженных в столице, на Львовщине и Ровенщине.

С начала эпидемии на Украине заболевание обнаружили почти у 26 тысяч человек.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в стране уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Если тенденция по ухудшению эпидемиологической ситуации будет продолжаться, график выхода из карантина могут изменить.

В то же время в штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда на линии разграничения.

Как рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов, проблема Украины заключается в недостаточном тестировании на Covid-19. Кроме того, расследование контактов выявленных инфицированных ведется недостаточно. В основном тестируют тех, кто сам обратился к врачу с проявленными симптомами. Но «симптомные люди» отвечают за передачу лишь в около 40% случаев заражений.

«Важно отслеживать и контакты инфицированного — международный опыт говорит, что это ориентировочно 30 человек. Эти 30 человек, скорее всего, будут находиться еще на стадии инкубационного периода или в самом начале пресимптомной или асимптомной инфекции. А, значит, мы сможем вовремя изолировать их», — отметил инфекционист.

Коронавирус — это только начало. Эксперты о мире после пандемии © REUTERS, Yves Herman

В Сумской области выявили вспышку коронавируса в селе Горобовка — там заболели 13 человек, среди которых один ребенок. Источником заражения считают женщину, у которой заболевание обнаружили 29 мая, поскольку пациентка занималась торговлей.

В Киеве и еще семи областях рестораны пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Сегодня постановлением Кабинета Министров разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений. В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы. По тестированию не проходят Донецкая и Луганская области», — сказал он.

По словам Ляшко, в этих областях комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций должны запретить открытие ресторанов.

Депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект об изменениях в госбюджете. Так, народные избранники поддержали идею убрать из Фонда борьбы с коронавирусом часть денег. Их пустят на строительство и реконструкцию дорог.

Легкомыслие в отношении средств защиты несет большую угрозу во время пандемии COVID-19, заявил на совещании по противодействию распространению коронавируса президент Украины Владимир Зеленский. При этом сам он на днях выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 размещение гостей в заведениях разрешено пока только на летних площадках, полноценная работа мест общественного питания разрешена только с 5 июня. Ни на Зеленском, ни на других запечатленных на фото людях не было медицинской маски. Фото президента опубликовали в Facebook его офиса.

Штраф за нарушение карантина на Украине составляет 17 тысяч гривен (более 630 долларов). Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин.

Ситуация в мире

Большая часть стран Европейского союза планирует открыть внутренние границы с 15 июня, сообщила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию в экономике ФРГ самой тяжелой за всю современную историю страны. По ее словам, из-за пандемии коронавируса на неполный рабочий день были переведены около 7 млн жителей. Канцлер напомнила, что ранее властями был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объемом €130 млрд с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии.

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд призвал протестующих в США сдать анализы на коронавирус. Он считает, что риск заразиться во время протестов крайне высок.

Британские ученые готовы выпустить вакцину от коронавируса к августу. Они проведут клинические испытания в Бразилии и США, где высокий уровень инфицирования.

В Польше стартовали военные учения Defender Europe 2020, которые были отложены в связи с распространением коронавируса. Учения направлены на отработку быстрого развертывания войск из США на территории Европы и проверку готовности стран-хозяев принять поддержку союзников.