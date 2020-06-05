Главной темой прошедшей недели действительно были кадровые назначения. Существенные изменения произошли в составе правительства – наконец-то удалось достичь консенсуса по ряду назначений. Впрочем, некоторые кадровые вопросы решены не были. В первую очередь не удалось поставить вопрос об отставке Арсена Авакова, которой многие требуют

Именно в кадровом отношении прошедшая неделя была бенефисом главы Офиса президента Андрея Ермака. Однако в остальных отношениях его политика безуспешна. Например, попытки убедить Меркель назначить встречу в «нормандском формате» окончились безрезультатно.

Эпидемия и карантин

На утро 5 июня в стране заразились коронавирусом почти 26 тыс. человек. Прирост, таким образом, составил 3,6 тыс. На предыдущих неделях прирост составлял 2,3, 2,8, 3,1, 3,4 и 2,2 тыс. 3 июня был поставлен новый рекорд по числу выявленных случаев заболевания в сутки — 588 человек (в том числе у 103 медработников).

В этой связи запланированные на 5 июня снятия ограничений в Киеве были отсрочены. В частности, не смогли открыться предприятия общественного питания.

Таким образом, если на прошлой неделе можно было говорить о снижении числа заболевших, то на этой неделе произошёл всплеск, совпавший со снятием ряда карантинных ограничений.

Украина выходит из карантина с колоссальными потерями © REUTERS, Gleb Garanich

Умерло 762 человека, прирост составил 93. Предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял 81 и 112 человек. Тут динамика неопределённая.

Вылечились 11 372 человека, что даёт прирост 3377 человек (на прошлых неделях — 1410, 2112, 1767 и 1293). Количество выздоровевших несколько превысило количество вновь заболевших.

С понедельника, 1 июня, Украина переходит на третий этап ослабления карантина, при котором будет снят еще ряд запретов.

Разрешены:

— работа бассейнов и спортзалов;

— посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы);

— запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

С 5 июня предполагалось практически полное снятие ограничений в части областей. Например, предполагается разрешить работу предприятий общественного питания. Но пока все ограничения еще не сняты, президенту Владимиру Зеленскому, кажется, придется заплатить штраф за нарушение карантинных мер. Ранее стало известно, что глава государства во время рабочей поездки в Хмельницкий выпил кофе в компании коллег в кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, должно было быть закрыто. МВД обязалось изучить вопрос нарушения карантина президентом. Отмечается, что Зеленскому грозит штраф в размере 17 тыс. гривен (44 тыс. рублей). Глава государства заявил журналистам, что готов его оплатить.

Из-за ослабления карантинных мер полицейские начнут патрулировать пляжи Азовского моря. В частности, контролироваться будут пляжи в Мариуполе и нескольких населенных пунктах. В МВД напомнили, что за посещение водоемов гражданам грозят штрафы.

Кадровая политика

На прошедшей неделе властям вдруг почему-то приспичило замещать пустующие и обновлять занятые кресла. Ну, собственно, не то чтобы приспичило — просто по ряду назначений удалось достичь консенсуса.

1. Самое важное смещение/назначение недели не состоялось — вопрос об ответственности главы МВД Арсена Авакова даже не рассматривался.

В Раде начался сбор подписей за отставку Авакова. Но пока что инициатива фракции «Голос» особой поддержкой не пользуется.

5 июня Аваков отчитался в Раде. Перед Радой прошёл митинг, на котором за отставку главы МВД выступил, например, Стерненко (вообще ситуация, в которой уголовник требует отставки главы МВД, совершенно фантасмагорическая).

Факторы, позволявшие Авакову удерживаться на должности, не прекратили своё действие. Более того — ситуация даже улучшилась. Вмешательство в процесс «Голоса» поставило вопрос так, что смещения Авакова добиваются силы, представляющие внешнее управление страной. В этих условиях «патриоты» должны вступиться за Авакова. Правда, тут есть ещё фактор Ермака, у которого конфликт, кажется, со всеми сколько-нибудь самостоятельными фигурами в правительстве

Ну а Зеленский, который балансирует между несколькими группами, тем более не должен «сдавать» главу МВД (хотя и Ахметов, и Пинчук, кажется, находятся на стороне «внешнего управления»).

Кстати, Украину посетила Хатия Деконаидзе. Вокруг её визита ходили (и продолжают ходить) различные конспирологические слухи. Например, Telegram-канал «Легитимный» пишет, что она «консультировала кандидатов от «соросовского сектора», которых будут продвигать на пост министра МВД вместо Авакова». Но фактом остаётся лишь то, что она заявила, что связывает свою дальнейшую политическую биографию только с Грузией.

2. Не состоялось назначение нового главы Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

Кабмин подал в Раду кандидатуру Романа Абрамовского. Он — совладелец предприятия «зелёной энергетики», бизнес-партнёр учредителей Индустриального союза Донбасса (ИСД). В 2015 году был заместителем главы Минрегионстроя, с 2019 года занимает должность замминистра энергетики и защиты окружающей среды в кабинете Алексея Гончарука.

Предполагается, что его назначение лоббирует один из учредителей ИСД, Виталий Гайдук, через первого помощника президента Сергея Шефира.

3. Верховная Рада не утвердила программу Кабмина. Принятое постановление предполагает доработку проекта программы (чего, собственно, просил и сам премьер).

За него проголосовали 245 депутатов из фракций «Слуга народа», «Доверие» и «Батькивщина». Против — «Оппозиционная платформа» и «Европейская солидарность».

Представитель «Батькивщины» Иван Крулько потребовал представить проект программы, в котором были бы конкретные цифры.

Юрий Бойко и Пётр Порошенко требовали отставки правительства.

Таким образом, премьер Шмыгаль не получил годовой иммунитет от отставки, на котором, по слухам, настаивает Ахметов. С другой стороны, у него есть время доработать программу, а у Ахметова — дожать депутатов. Возможность отставки правительства всё равно никто всерьёз не рассматривает.

4. Верховная Рада отправила в отставку Вадима Пристайко с поста вице-премьера по европейской интеграции. За — 296 голосов («Слуга народа», «Оппозиционная платформа» и «Доверие»).

По мнению экспертов, у Пристайко был долгоиграющий конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который стремится самостоятельно контролировать внешнюю политику.

Предполагается, что, в порядке утонченного издевательства, Пристайко поедет послом в Великобританию (это после Брекзита-то — всё же у Ермака богатая фантазия). Разумеется, он от такого назначения он не откажется.

После этого Верховная Рада назначила вице-премьером по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину. За — 255 голосов («Слуга народа» и «Доверие»). Против — «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа».

Стефанишина (не путать с депутатом от «Голоса) в 2017-2019 годах была директором и генеральным директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМ. В 2019 году выдвигалась в Раду по спискам партии «Украинская стратегия Гройсмана» под номером 25.

Во время обсуждения в Раде депутаты совершенно справедливо указывали, что за девять месяцев меняется третий вице-премьер по европейской интеграции. Очевидно, это связано не только с манёврами в президентском окружении, но и с неопределённостью самого курса — Украина ещё при Порошенко достигла максимальной степени европейской интеграции, куда дальше идти-то?

5. Верховная Рада назначила новым министром культуры Александра Ткаченко. За — 263 голоса («Слуга народа», «За будущее», «Доверие»). Против — «Оппозиционная платформа» и «Европейская солидарность».

Две последние фракции были против из-за роли Ткаченко в приватизации Одесской киностудии (фирма, принадлежащая семье Ткаченко, судится с Минкультом из-за 12% акций киностудии).

Вместо Ткаченко профильный комитет парламента возглавит, скорее всего, Никита Потураев.

Кстати, пока Ткаченко ещё не был назначен, в Минкульте предложили на должность уполномоченного по защите украинского языка Святослава Литинского. Он пользуется поддержкой «Украинской галицкой партии» (сотрудничает с «Голосом») и известен как инициатор судебных разбирательств относительно использования украинского языка, в том числе в маркировке бытовой и электронной техники. Также он стал первым украинцем, который получил внутренний паспорт без русскоязычной страницы. Он соавтор инициативы «Язык объединяет». В рамках объединения он называет русских «свинособаками» (что для внука бойца УПА* как бы нормально). В общем, оснований не утвердить такую замечательную кандидатуру у правительства просто нет.

Избирательная кампания в Киеве

В день Киева, 31 мая, заявил о своём намерении вновь бороться за пост мэра действующий городской голова Виталий Кличко, а также четыре народных депутата от «Слуги народа» — Александр Ткаченко (после назначения министром культуры вероятность его участия в кампании невысока, но пока он решения не принял), Александр Дубинский, Николай Тищенко и Александр Качура. Предполагается, что на протяжении следующей недели заявят о своих амбициях ещё несколько представителей СН.

Никакой несогласованности тут нет. Просто у президентской партии нет кандидата, который мог бы составить уверенную конкуренцию Кличко. Потому решено провести максимально представительные праймериз, чья цель не столько выбрать кандидата, сколько привлечь избирателей к «Слуге народа» и её партийному списку.

Украина и МВФ

Вопрос о предоставлении МВФ Украине первого транша по программе stand-by будет решаться 9 июня.

Собственно, соглашение уже подписано, и украинское правительство согласилось с целым рядом новых требований, которые ранее не обсуждались. Вообще в меморандуме есть следующие сомнительные требования:

— ужесточение налогово-бюджетной политики (фактически — отказ от анонсированной президентом налоговой реформы);

— повышение пенсионного возраста и введение накопительной пенсионной системы;

— «реализация реформы здравоохранения будет продолжена в 2020 году путем распространения нового способа финансирования на вторичную и специализированную помощь»;

— закрытие «лишних» школ;

— «возврат активов из обанкротившихся банков и привлечение к ответственности бывших владельцев и бывших руководителей обанкротившихся банков за убытки» (как мы понимаем, имеется в виду «Приватбанк»);

— введение внешнего контроля над судейским корпусом;

— повышение тарифов на коммунальные услуги и ужесточение платёжной дисциплины;

— пересмотр закона о земле в сторону снятия ограничений.

Правда, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что требования МВФ «не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху».

Во-первых, никаких переговоров не будет — меморандум уже подписан, и Украина взяла на себя обязательства выполнять вот это всё.

Во-вторых, в МВФ наверняка следят за такими высказываниями, и Украина может не дождаться не только второго, но и первого транша. Но требования МВФ всё равно придётся выполнять.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ