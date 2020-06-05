Украина.ру не ошиблась в анализе мотивов первой в истории Республики Беларусь смены правительства накануне президентских выборов. Лукашенко прибег к доступному только ему способу предвыборной агитации: рекламе жесткой команды для защиты экономики и суверенитета. Мы не угадали фамилию премьера

Но и никто ее не угадал — нужно быть телепатом. Логика Бацьки — вне научной дисциплины.

«Карусели»

Лукашенко до сих пор лишь туманно намекал на таинственную «розу ветров», когда рассказывал председателю КГБ, что против Белоруссии «дуют ветры», которые исходят не оттуда, откуда хотелось бы. Генерал намек оценил и понимающе кивал. Остальные в тот день, 1 июня, не поняли вообще ничего про «ветра». Зато 4 июня во Дворце независимости Лукашенко рассказал уже куда более широкой аудитории подробности интересные и с атмосферными явлениями не связанные. Стоит расшифровать ключевое слово предвыборного белорусского словаря.

«Ветры» — это политический заказ, щедро смазанный деньгами. По мнению Лукашенко, у действующих кандидатов в президенты Белоруссии имеются заказчики, которые финансируют их кампанию через финансовые каналы. Вчера они были названы. Не по фамилиям, но по территориальной принадлежности.

«Те, кто финансируется на деньги российских олигархов, ведут к власти эту отмороженную радикальную оппозицию», — резко жестикулируя сказал президент Белоруссии.

Трудно сказать, кто консультирует Лукашенко. Но что касается речевого воздействия на аудиторию, то, скорее всего, никого он не слушает. Бацька год от года не меняется и если даже играет искренность, то уж точно намертво вжился в роль свойского мужика. Так что не имеет значения, играет он обманутого отца или живет этим. Просто если сопоставить его слова и сверить с фактами, то да — «очереди», которые уже недели две являются основной картинкой в СМИ из Белоруссии, — это действительно пиар-кампания, организованная и ведомая групповодами. Украина.ру уже писала о них. Это симулякр протестного движения под прикрытием сбора подписей за кандидата в президенты. Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

На самом деле не за кандидата, а за кандидатов: «очереди» расписываются не за одного кандидата, «блогера» Тихановского или его жену. А за всех, а это как минимум не официально — обычная предвыборная политтехнология. Есть недовольные, которые становятся в «очередь» искренне. Есть зеваки. А есть «ядро» массовки, которую, подобно бродячей труппе, возят из города в город. Они и создают «карусели», расписавшись и снова вставая в очередь.

Рука Москвы

Как же без нее! Александр Григорьевич не назвал имен, фамилий, адресов и явок. Он ни словом не обвинил Кремль, правительство РФ или известных лиц, ассоциирующихся с АП. Но он упомянул «российских олигархов», опять-таки без фамилий. Схема, которая описана выше существует в реальности, хотя пока что и не доказана в суде. До сих пор «карусели» узнавали умозрительно, опытные люди. Авторитета добавили слова первого официального лица, хотя без фамилий и исков от АП. Это сохраняет оттенок условности и игры. Но тут наступили события.

Кандидат и «блогер» Сергей Тихановский (подробно о нем уже писала Украина.ру), с которым связаны очереди-карусели, был задержан 29 мая в Гродно на этих самых «каруселях». Сам он, в свое время, по причине отбывания 15 суток не был зарегистрирован, так что пойти в президенты пришлось его жене, Светлане. В его квартире и на даче прошли обыски. Нашли около миллиона долларов, упакованных в толстые пачки. Наличка в таком количестве, в состоянии, удобном для незаметных фискальным органам расчетов, является косвенным доказательством теневого финансирования. Или не является, если владелец суммы докажет ее происхождение следствию-суду. Или это вообще не его деньги, вдруг оказавшиеся на даче у его мамы…

Материал у силовиков уже есть, дальше дело техники. Но слова Лукашенко уже имеют косвенное подтверждение, хотя фамилий он не назвал, данный факт не упоминал. Что точно, так это то, что Тихановского власти РБ подозревают в «московском» происхождении. Основания: он долго жил в Москве, на выборы приехал оттуда, денег у него не было, в соцсети выложил фото с главой российского неправительственного фонда. Основание так себе, но оно есть, и Тихановский на подозрении. Сидит в СИЗО. Политолог Константинов: Тихановский просто лицо протеста, а не реальный кандидат в президенты © Facebook, Евгений Константинов

Лукашенко, которого обо всем информируют, держит все факты в голове, ими пользовался 4 июня на встрече с подчиненными. Громадный зал, бесконечный стол, гулко звучащие слова президента среди мертвой тишины — такая картина виделась наблюдателям. Президент сказал, что страну «шатают», упомянул российских олигархов в связи с «каруселями». Дал понять, что на карандаш попал еще один его соперник — создатель знаменитого IT-парка, Валерий Цепкало. Его с «российскими олигархами» не связал, но их призраки носились по гигантскому помещению, напоминая присутствующим о бдительности и твердости. Цепкало сигнализировали, что время, когда кандидат в президенты от АП расскажет о финансировании его кампании, а также о том, как именно он утратил оказанное ему высокое доверие, уже близко. Цепкало говорит, что продал свой дом и на эти деньги ведет борьбу за пост главы государства. Лукашенко ехидно отметил, что, продав дом, он продолжает в нем жить.

Мелочь, но приятно, а главное — таинственно, ибо за всем этим скрывается загадочная «закулиса», которую так любят читатели СМИ. Наконец, еще один подозреваемый в «зраде». Возглавляет тройку соперников, удостоившихся быть упомянутыми главным кандидатом, Виктор Бабарико. Банкир и многолетний директор «Белгазпромбанка». Одно название говорит любому уважающему себя конспирологу обо всем. Хотя подобных намеков со стороны гаранта госбезопасности пока не было. Там другое, шапочное. Но осадочек остался.

Пиарщик Зеленского

Казалось бы, при чем тут Зеленский? Представьте, Лукашенко упоминал и его. 1 июня, в доверительной беседе с главой КГБ. «Недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Зеленские. Только у нас нет Зеленских», — сказал Бацька, уважительно добавив, что президент Украины талантлив и предан своей стране.

Кого он имел в виду, Бацька тогда не уточнил, но намек на «пописывающую газету соседней страны» понят правильно. Так вот, эти самые газеты и правда «пописывают». Иногда подозрительно хором, о том, что они считают важным в РБ. 2 мая ряд вроде бы никак не связанных друг с другом СМИ «пописывали», что из Белоруссии бежал «пиарщик Зеленского». А газета «Московский комсомолец» даже взяла у него интервью, в котором этот человек по имени Владислав Рогимов рассказал о своих приключениях в Минске. Якобы 25-26 апреля он встречался с Лукашенко, который, как он сам говорит, заинтересовался его украинским опытом. Но уже 27-30 апреля Рогимова подставили таинственные враги, чьи планы он нарушил, и которые поссорили его с Бацькой.

В интервью господин Рогимов рассказывает о таинственном и загадочном закулисье, которое выложило в интернет петицию, призывающую тогдашнего премьера Сергея Румаса идти в президенты. Такой факт и правда имел место, причем о нем снова-таки «пописывали» российские СМИ и Telegram-каналы. А больше никто, потому что никто не поверил, что Румас рехнулся. Именно это, по словам Рогимова, и стало причиной отставки премьера.

Разоблачение фокуса. Владислав Геннадьевич Рогимов действительно существует. Гугл, который все помнит, утверждает, что он не только пиарщик Зеленского, но и помощник депутата Госдумы, директор центра традиционной медицины, президент фонда охраны здоровья детей, а также «зоозащитник». Именно так его подписали в августе 2017-го, когда он был экспертом в вопросе медведя, который откусил руку пьяному посетителю зоопарка. А в апреле 2020-го, в интервью украинскому телеканалу, представился бывшим членом штаба Зеленского.

Все смешалось: Зеленский, зоопарк и медведи. Кто кому и что откусил? Ху из мистер Рогимов? Он и правда вот это вот всё. Типичный портрет бродячего «пиарщика удачи». Депутат Госдумы, на которого он работал, — сбежавший на Украину Илья Пономарев. Он мог работать и на Зеленского, хотя его люди такого не помнят. Побывал Рогимов и в Минске — это факт. Его пребывание совпало с надуванием в российских СМИ и Telegram-каналах информационного пузыря «петиции Румаса». После чего минскую квартиру Владислава Геннадьевича навестили парни из отдела «К» МВД и Следкома: на счет фирмы «пиарщика Зеленского» пришли 39 000 белорусских рублей (16 000 долларов) от белорусского юрлица.

Рогимов подозревал, что стал жертвой кибер-подставы, но ждать до чего докопаются не стал и покинул Беларусь. В Москве он дал интервью МК. Оно никем не подписано, зато о нем хором «пописывают». Например, Regnum, у которого лично на Бацьку большущий зуб за арест в РБ своих сотрудников. Конкретно через МК он, в апреле 2020 объявил себя «агентом» Зеленского, а теперь и рассказал о перипетиях в Минске. Гугл помнит: интервью подготовил российский «блогер», соавтор Wikileaks.pro, где руководителем Владислав Рогимов.

Мухи и котлеты

Все эти факты многое объясняют в поведении Лукашенко. Он и правда верит в то, о чем говорит, потому что ему ежедневно докладывают обо всем, что описано выше, а также о много большем. Зная Бацьку и его нрав, вряд ли ошибкой будет думать, что если бы ему сообщали о попытках влияния с Запада, он бы не реагировал. Но именно сейчас Запад не трогает ни тему «последнего диктатора», ни его «режима», ни выборов. Сейчас в отношениях с Западом потепление.

Поэтому в правительстве и остался глава МИД Владимир Макей, архитектор всей этой оттепели. К тому же, этим летом в Минске ждут первого, после десятилетней паузы, посла США. И вместе с американским посольством будут расширять отношения. Все — на грозовом фоне партнерства с Россией. Это не значит, что Запад отказался от планов свержения Лукашенко. Просто «права человека» могут подождать, не так ли?

Но Бацька все это знает, просто сейчас в его дела пытаются лезть мутные личности вроде Тихановского и Рогимова. Это не может оставлять его равнодушным, вот он и говорит о наболевшем. Но дело свое он «добре знает». Поэтому и благословил западника Румаса на успешный частный бизнес в пределах Белоруссии. А вместо него поставил военных и силовиков. Отнюдь не западников.