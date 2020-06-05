Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг, 4 июня, что украинские военные по железной дороге стягивают тяжелые вооружения в районы, находящиеся в непосредственной близости к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР

Это прослеживается в опубликованных Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине результатах наблюдения за железнодорожными узлами.

По словам Лукашевича, «обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий».

Нельзя исключать, что условная «партия войны» намерена решить проблему Донбасса одним ударом. О воинственных настроениях в некоторых кругах рассказал известный советский и украинский композитор Владимир Быстряков.

«Сейчас всё больше и больше раздаются голоса о том, что вот сейчас давайте воспользуемся ситуацией и силовым решением, так сказать, прыщик, который называется восток Украины, давайте вскроем, понимаете? Есть такие голоса, раздаются, особенно среди военных — давайте одним махом, по-буденновски, по-чапаевски. Люди не понимают, что это грозит большой кровью, что это грозит тем, что это, вы знаете, как цепная реакция может пойти…» — сказал Быстряков в видеоинтервью изданию Украина.ру.

Пока что вражда успешно поддерживается самыми разнообразными методами, в том числе «гуманитарными». Так, по словам композитора, при Зеленском не стоит ожидать изменений в языковой политике: «Вопрос языка — это та «священная корова», которую американцы запретили категорически трогать, потому что это… основная бытовая причина того, что у нас размежевание идёт в обществе, что мы друг на друга окрысились, друг друга поливаем грязью, называем то «ватниками», то «вышиватниками», и это очень хорошо, на руку (американцам. — Ред.)».

«А Зеленский просто проводит ту политику, которую до него проводил Порошенко, ничего не изменилось. Ну, может быть, меньше стали бороться с диссидентами, меньше стали сажать», — констатировал Быстряков, пояснив, что власть понимает: «каждый новый посаженный — это гвоздь в крышку гроба нынешней власти». Однако эти послабления («можем говорить что угодно») и возможность говорить никак не влияют на политику Киева и на поведение власть имущих.

Быстряков напомнил, что в результате войны в Донбассе страдает беззащитное мирное население, гибнут дети. Об этом мало кто вспоминает в Киеве. Между тем 4 июня, в Международный день невинных детей — жертв агрессии, глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что за время конфликта в результате военной агрессии Украины в республике погиб 91 ребенок, еще 261 получил ранения различной степени тяжести.

«Четвертое июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии. Эта дата напоминает о том, что подобные злодеяния не могут остаться безнаказанными. У нас есть все доказательства военных преступлений Киева против человечности, за которые Украину необходимо привлечь к ответственности», — отметил Пушилин, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

Но это — в будущем, а пока обстрелы продолжаются. Представитель ДНР в СЦКК сообщил журналистам в пятницу, 5 июня, что за истекшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим перемирия, в результате обстрелов в посёлке Александровка на западной окраине Донецка повреждены два дома. Накануне сообщалось, что в результате огня украинских силовиков пострадала мирная жительница села Таврическое Тельмановского района ДНР — она получила контузию.

В штабе Операции объединённых сил (ООС), соответственно, сообщают о нарушениях со стороны сил республик Донбасса.

А что переговоры? Они буксуют. Как заявил представитель ЛНР Родион Мирошник, Киев в одностороннем порядке отказался от создания консультативного совета при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках минского формата.

У сторонников мирного решения проблемы Донбасса вызывает обеспокоенность и намерение Зеленского резко увеличить штрафы за нарушения, связанные с призывом на воинскую службу и ее прохождением и даже ввести уголовную ответственность. В Верховной Раде уже зарегистрирован внесенный президентом соответствующий законопроект (№ 3553). В частности, за уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации или на особый период законопроектном предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Кроме того, президент получит право призывать резервистов на срок до полугода и направлять куда угодно. Как отметил обозреватель Андрей Бабицкий, таким образом Зеленский пытается «установить контроль над праворадикалами, большинство из которых участвовали в боевых действиях и поэтому официально числятся в резерве».

«Но очень похоже на то, что ужесточение ответственности за нежелание по щелчку президентского пальца призываться или вставать на учёт в преддверии местных выборов может очень серьёзно подорвать электоральные позиции Зеленского, — считает журналист. — Проблема заключается в том, что большинство его избирателей, как показывают социологические опросы, — принципиальные противники войны в Донбассе. Соответственно, для них военная служба, которая сопряжена с необходимостью участвовать в вооружённом конфликте и убивать людей, неприемлема».

И это действительно так. Большинство граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. И любые попытки бряцать оружием вряд ли добавят симпатий президенту и его партии.

Есть и хорошие новости. Подразделения народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в четверг, 4 июня, переведены из состояния полной боевой готовности в состояние постоянной боевой готовности. Как заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий, сделано это в связи с выполнением украинской стороной условия о прекращении обстрелов территории ЛНР.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с 29 мая украинские силовики не нарушали режим тишины. Дай Бог, чтобы это не оказалось затишьем перед бурей.