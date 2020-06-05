По состоянию на 12:00 5 июня в мире зафиксировали свыше 6,6 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 391,2 тыс. человек, более 2,8 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединенные Штаты: здесь коронавирус подтвердился более чем у 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались свыше 108 тыс. человек, 485 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировали почти 615 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 34 тыс. человек умерли, почти 255 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия: 449,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,5 тыс. погибших и 212,6 тыс. выздоровевших.

Четвертую, пятую и шестую позиции в антирейтинге занимают Великобритания (283 тыс.), Испания (240,6 тыс.) и Италия (234 тыс.)

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 449,8 тыс. (8 тысяч 726 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5 тысяч 528 человек (144 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 212,6 тыс. человек.

В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. Это минимальное с 25 мая суточное число смертей. Общее количество летальных исходов в столице выросло до 2 тысяч 806.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в столице до 1 июля. По его словам, настало время, когда власти могут составить график ослабления карантина, который может быть готов уже к понедельнику, 8 июня.

Жителей Москвы могут обязать ходить в масках как минимум до октября, один из вариантов допускает сохранение режима до февраля 2021 года.

Места для пикников в парках Москвы пока не будут работать, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО).

Минобороны России завершило подготовку к началу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая была разработана российскими военными совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии. Ее протестируют на 50 добровольцах из числа военных.

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON Сергия (Романова), который отрицал существование пандемии коронавируса. В его словах нашли признаки разжигания ненависти, после чего МВД направило материалы в прокуратуру. СМИ неоднократно называли Сергия духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

Перед карантином рекламные расходы российских банков установили рекорд с 2016 года. После начала самоизоляции, как признаются некоторые кредитные организации, им удалось еще сильнее нарастить рекламные бюджеты.

Справки и разрешения для поездки на работу и обратно отменили в Ростовской области.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти ограничили въезд и выезд из Северодвинска. На подъездах к городу будут установлены контрольные посты.

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для граждан, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что маска не помешает вдыхать свежий воздух, а выходить на улицу, чтобы побыть под солнечными лучами, очень важно.

Телеведущая Елена Малышева заявила, что заразиться COVID-19 через поверхности невозможно. За все время эпидемии не было зафиксировано ни одного подобного случая.

Есть и плохие новости: в скором времени, как считают врачи, в России может наблюдаться рост числа пациентов с венерическими заболеваниями. Это связано с тем, что из-за ограничительных мер больные потеряли возможность вовремя пройти обследование.

Группа депутатов от партии «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволяет самозанятым и индивидуальным предпринимателям брать ипотечные каникулы на равных условиях. А физлица вскоре могут рассчитывать на скидку по ОСАГО и каско при продлении полиса.

Украина и коронавирус

За сутки в стране заболели коронавирусом 553 человека, скончались 15 больных, 330 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 на Украине умерли 762 больных, вылечились 11 тысяч 372 из 25 тысяч 964 инфицированных.

Наибольшее количество новых зараженных COVID-19 выявлено за сутки во Львовской (73), Ровенской (57) областях и Киеве (82).

В Минздраве объяснили новый антирекорд Украины по количеству новых заболевших коронавирусом несоблюдением рекомендаций, а также ослаблением карантинных ограничений.

В результате резкого скачка заболеваемости, по критериям Минздрава, уже 8 областей и Киев оказались не готовы к следующему этапу ослабления карантина. Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская, Черновицкая области и Киев демонстрируют повышенные показатели количества новых зараженных (инцидентность), а в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях делают недостаточное количество тестов.

Одним из немногих позитивных моментов является то, что благодаря уменьшению количества новых инфицированных и росту показателя выздоровевших Черновицкая область вышла из красной зоны загруженности больниц зараженными коронавирусом.

В Днепропетровской области выявлена фальсификация статистики по заболеваемости коронавирусом.

«В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице», — информирует пресс-служба Днепропетровского облсовета.

Ожидается, что Киев не перейдет к следующему этапу ослабления карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, который фиксируется последние несколько дней.

«В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшения эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, это 2-3 дня, не будет наблюдаться», — заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Львовский областной клинический кардиологический центр закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 в учреждении.

При этом Кабинет министров Украины разрешил с 5 июня возобновить работу заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, а также позволил лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.

В Министерстве образования заявили, что решение киевской администрации об отмене итоговой аттестации выпускников в форме Внешнего независимого тестирования не подлежит исполнению, поскольку нарушает законодательство в отношении порядка принятия таких решений. Чтобы отменить ВНО, приказ необходимо было зарегистрировать в территориальном управлении Минюста и исполнять его только после опубликования.

Несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью, «Укрзализныця» восстановила железнодорожное сообщение в западных регионах страны. Пассажирские поезда теперь соединяют Киев с Ужгородом, Хмельницким, Ковелем и Ивано-Франковском. Воспользоваться услугами железнодорожного транспорта пассажиры могут только при соблюдении масочного режима, социального дистанцирования и температурного скрининга.

Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

Полиция пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому штрафом за поход в кафе в период карантина. Во время визита в город Хмельницкий Зеленский и сопровождавшие его чиновники зашли в кафе и выпили там кофе. Это может считаться нарушением карантинных ограничений, поскольку официально заведения общепита в стране были закрыты.

По словам исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий, на Украине перенесли весеннюю призывную компанию для выпускников школ и вузов из-за карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесен на осень. Новой датой соревнований называется 26-29 ноября. Об этом сообщает Европейский гимнастический союз.

Ситуация в мире

Основатель Microsoft Билл Гейтс выделит $100 млн, чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах. Деньги получит Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Кроме того, Гейтс выделил $1,6 млрд на деятельность альянса по иммунизации населения от других заболеваний по всему миру.

Власти Франции намерены предложить странам ЕС открыть внутренние границы Шенгенской зоны. По информации BFMTV, их предлагается открыть 15 июня. При этом туристам, приехавшим в страну, не нужно будет проходить обсервацию. Как отмечает телеканал, такие меры коснутся только тех стран, которые ввели их в одностороннем порядке, как это сделали Великобритания и Испания.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию в экономике ФРГ самой тяжелой за всю современную историю страны. По ее словам, из-за пандемии коронавируса на неполный рабочий день были переведены около 7 млн жителей. Канцлер напомнила, что ранее властями был принят пакет мер по стимулированию национальной экономики общим объемом €130 млрд с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Эти меры поддержки стали самыми масштабными с момента воссоединения Германии.

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд призвал протестующих в США сдать анализы на коронавирус. Он считает, что риск заразиться во время протестов крайне высок.

Агентство Bloomberg сообщило, что хакерская атака совершена на Калифорнийский университет в Сан-Франциско, сотрудники которого занимаются разработкой лекарства. Следователи из соображений безопасности не раскрывают дополнительных подробностей о совершенной атаке.

Администрация Дональда Трампа определила пять фармацевтических компаний в качестве основных кандидатов для производства вакцины против коронавиуса. Среди них известные производители лекарств Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и британско-шведская AstraZeneca, которая разрабатывает средство от пандемии в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Все перечисленные компании получат дополнительное государственное финансирование для клинических испытаний и создания производственной базы. Компании Moderna, Johnson&Johnson и группа Oxford-AstraZeneca уже получили 2,2 миллиарда долларов для поддержки программ вакцинации. Вакцины Moderna и AstraZeneca тестируются на группах людей. Компания Johnson & Johnson заявила, что испытания начнутся не позднее сентября. По плану Белого дома, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек.

Директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал готовиться ко второй волне пандемии коронавируса этой осенью.

Власти Швеции разрешили въезд на территорию страны сезонным работникам, занятым в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства. Как утверждают в правительстве, трудовые мигранты выполняют критически важные функции в экономике государства. Это решение вступит в силу 8 июня.

Олимпийские игры в Токио пройдут в упрощенном варианте из-за пандемии коронавируса. Организационный комитет соревнований и правительство Японии намерены уменьшить число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Также планируется сократить количество зрителей на стадионах. Как ранее сообщалось, олимпийцы в Токио встретятся через год, с 23 июля по 8 августа 2021 года.