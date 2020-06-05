Минэкономики оценило падение экономики Украины в январе-апреле в 5%, МВФ назначил дату рассмотрения новой программы для Украины, цены на фрукты и ягоды бьют рекорды. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Минэкономики оценивают падение экономики Украины в январе-апреле в 5%

Министерство экономики оценивает падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года на уровне 5%, что соответствует прогнозу. Об этом говорится в обзоре экономической активности за апрель, который обнародовали на сайте Минэкономики в четверг, 4 июня.

"Как и ожидалось, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности. В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжение действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны", — говорится в обзоре. Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

По итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Как указывает министерство, падение промышленности за четыре месяца этого года составило 7,9%. Больше всего от снижения цен и спроса пострадали экспортно ориентированные секторы и секторы инвестиционного сегмента. Падение показателей машиностроения составило 19,7%, металлургии — 15,4%, текстильной промышленности — 13,6%, химической промышленности — 13%.

"В апреле 2020 года объемы производства в машиностроении (во всех подвидах) продолжили стремительное сокращение — на 35,6% из-за снижения инвестиционной активности и наметившихся ранее сдерживающих факторов — конкуренция со стороны импорта, нестабильные внутренние заказы", — отметило министерство.

"В январе-апреле 2020 года, впервые начиная с января-февраля 2016 года, произошло падение объемов внутренней торговли на 1,8% (по сравнению с ростом на 1,2% в январе-марте 2020 года). Такую динамику обусловило углубление падения оптового товарооборота из-за низкого спроса на фоне снижения экономической активности почти во всех сферах экономики, замедления розничного сегмента рынка (из-за значительного падения в апреле)", — указано в отчете.

Согласно обзору, объемы сельского хозяйства просели на 1,4% за четыре месяца. Позволит ли МВФ Украине внедрить «здоровый экономический национализм» для спасения от коронакризиса © kmu.gov.ua

"Учитывая сезонный характер производства растительной продукции, с января по май валовая продукция с/х формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", — поясняется в обзоре. При этом незначительное улучшение ситуации в сельском хозяйстве зафиксировано за счет адаптации отрасли к новым условиями — возобновилось наращивание объемов выращивания животных, а также птицы.

Однако, отмечает Минэкономики, отрасль страдает от высоких финансовых затрат на выращивание поголовья крупного рогатого скота и роста конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией. Дополнительный негативный фактор — снижение внешнего спроса из-за карантина в странах-торговых партнерах Украины.

Падение в строительной отрасли Украины в январе-апреле-2020 составило 8,7% по сравнению с 5,5% в январе-марте-2020 и 31,8% за четыре месяца 2019-го. Введение карантина, остановка работы общественного транспорта негативно повлияли на возведение инженерных сооружений и жилищное строительство, указывает Минэкономики.

Напомним, Национальный банк, исходя из показателей первого квартала ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6-7%.

Как сообщает Госстат, за первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины уменьшился на 1,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го).

По данным инвесткомпании ICU, падение ВВП Украины в апреле ускорилось до 12% в годовом исчислении по сравнению с падением в 4,5% в марте.

МВФ назначил дату рассмотрения новой программы для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу stand-by для Украины объемом $5 млрд на заседании 9 июня. Меморандум с Украиной обнародуют сразу после заседания совета. Об этом в четверг, 4 июня, на брифинге в Вашингтоне сказал спикер МВФ Джерри Райс.

Как отметил Райс, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. По его словам, Георгиева поздравила Зеленского с выполнением предварительных условий по этой программе.

Райс заявил, что обсуждения условий программы могут быть продолжены до окончательного решения Совета директоров МВФ, которое ожидается 9 июня.

Пресс-секретарь МВФ также напомнил об информационной открытости фонда и заявил, что меморандум Украины с МВФ будет обнародован на сайте фонда сразу же после одобрения программы.

Основным и, по сути, единственным предварительным условием одобрения программы было принятие закона, который сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» Игорю Коломойскому. Банковский закон приняли в мае 2020 года.

Напомним, проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая. Меморандум подписывается президентом Украины, премьер-министром и главой Национального банка. Ни со стороны НБУ, ни со стороны президента Украины не было заявлений о несогласии с текстом документа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "сторонники политических спекуляций начали распространять мифы вокруг меморандума с МВФ". Названа дата, когда МВФ рассмотрит новую программу для Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

"На самом деле в меморандуме существуют четкие структурные маяки МВФ. Это, в частности, прозрачность работы государственных банков и госкомпаний, усиление корпоративного управления госпредприятий, независимый Антимонопольный комитет, реформа таможни и налоговой, сохранения принципа "деньги ходят за пациентом" области медицины. А также — приведение цены на газ для населения до рыночного уровня", — подчеркнул глава правительства.

Тем не менее, в парламенте потребовали от правительства обнародовать текст меморандума с МВФ, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Сначала они отдали страну на растерзание МВФ, лоббирующему интересы транснационального капитала и западных стран в целом, доведя ситуацию до состояния потери способности государства проводить самостоятельную экономическую и социальную политику, а сейчас (как великое проявление демократии) обещают "обнародовать" этот текст.

Это просто насмешка. Но она симптоматична.

И говорит она о полном отсутствии страха власть имущих перед своим народом. Знают, что все сойдет с рук. Народ деморализован и не способен организовать реальный протест против всего этого. Во всяком случае — пока», — считает социолог Виталина Буткалюк.

Цены на фрукты и ягоды бьют рекорды

Цены на фрукты и ягоды на Украине поднялись до исторически высокого уровня из-за негативного влияния погодных условий на урожай. Подорожали садовая земляника, черешня и яблоки. Об этом в среду, 3 июня, сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

"Несмотря на снижение доходов потребителей в результате коронакризиса, цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях", — сказано в сообщении.

Отмечается, что больше всего по состоянию на начало июня выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) — в среднем в 2,6 раза. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, уничтожили значительную часть урожая.

"Поэтому предложение земляники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды", — указано в сообщении.

Так же резко на Украине подорожала и черешня — основная часть ее урожая погибла из-за заморозков.

Цены на яблоки оставались высокими на протяжении всего сезона из-за сокращения производства в 2019 году. Отмечается, что на сегодняшний день запасы яблок в хранилищах украинских садоводов практически исчерпаны, а на рынке доминируют импортные яблоки, цены на которые высокие из-за спроса в Европе. Цены на груши за год выросли на 30-35%, и сейчас на украинском рынке эти фрукты преимущественно импортные.

Из экзотических фруктов меньше всего выросли цены на бананы — всего на 2-4% за год. Цены на лимоны сейчас в среднем на четверть выше, чем в прошлом году, а на апельсины — на 40% выше. Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар эпидемии коронавируса, поэтому цены на них остаются достаточно высокими.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортных абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании.

"К сожалению, сады абрикосов на Украине также сильно пострадали от заморозков, и урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикосы в этом сезоне также не стоит", — говорится в сообщении.

Уже сейчас на рынке начинает появляться первая жимолость. Правда, по информации ассоциации, цены на нее пока окончательно не сформировались, поскольку объемы предложения остаются весьма незначительными.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году должно компенсировать фактор снижения урожайности.

"Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже прошлогодних", — подытожили в ассоциации.