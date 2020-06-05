С 3 июня Национальный банк Украины ввел в оборот новую монеты, номиналом 10 гривен. На ней все так же отчеканен Иван Мазепа, как и на бумажном аналоге. Вслед за купюрами в 1, 2 и 5 гривен в историю уйдет и розовая банкнота десятигривенника

Таким образом в Украине будут обращаться 10 видов банкнот (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривен) и 7 видов монет (10, 25, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 гривен). Финансовый эксперт Андрей Блинов прокомментировал новость от Нацбанка: «Иван Степанович с сегодняшнего дня на монетах. Украинский червонец теперь будет выглядеть и так.

Монета образца 2018 года пока что будет нечастым гостем в кошельках, учитывая, что в банковские кассы отправилось чуть более 5 млн монет. Сравните с тем, что по состоянию на 1 июня в обращении находится 181 млн красно-малиновых банкнот этого же номинала 10 гривен. Что дальше? Постепенно из обращения исчезнут банкноты 1, 2, 5, 10 грн, а также 25-копеечная монета. Останутся 12 единиц, что является средней длиной банкнотно-монетного ряда в мире.

Кстати, на планете Земля почти нет стран, у которых есть свои собственные денежные единицы, но которые при этом не чеканят монету. Знаю об Ираке и Сомали, которые перенесли разрушительные войны. Существуют также государства, где монеты формально обращаются, но фактически лишь являются предметом коллекций нумизматов, потому что из-за их (монет) низкой покупательной способности ними бессмысленно рассчитываться (вьетнамские донги, венесуэльские боливары, камбоджийские риели, сирийские фунты, теперь ещё и аргентинские сентавы). Тридцать лет тому назад и в Украине не было монет. Правда, недолго — с 1992 до 1996 годы, когда ходил карбованец».

Напомним, что с 1 октября 2019 года в украинских магазинах уже не принимают монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. А еже раньше Нацбанк Украины ввёл монеты 1 и 2 гривны, чтобы со временем полностью отказаться от банкнот номиналом от 1 до 10 гривен.