Социальная катастрофа США происходит если не под откровенный свист с мировой галерки, то под многозначительное молчание бывших союзников. Оказалось, что Дональда Трампа не любят не только демократы, но и европейцы

Несостоявшееся государство

Автор американского издания The Washington Post Карен Аттайя предложила остроумную игру — представим, что некий иностранный наблюдатель пишет о событиях в Америке, анализируя не столько сами события, сколько международную реакцию на них. Аттайя сразу предупреждает, что все персонажи ее статьи выдуманы. Но если пропустить это предупреждение мимо ушей, ее материал кажется верхом достоверности. В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

«Конечно, мы понимаем, что черных злят десятилетия жестокости и произвола, — говорит вымышленный, но такой узнаваемый белый миннесотец Джи Скотт Фитц. — Но грабеж супермаркета — это уж слишком. Неужто нет более мирных путей? Нет бы и дальше тихо вставали на колени». Автор напоминает, что в 2016 году многие американские спортсмены вставали на одно колено во время исполнения государственного гимна в знак протеста против жестокого обращения с меньшинствами. Это было красиво, но не мешало белым угнетать меньшинства.

А вот голос условного «лондонского эксперта по Америке»: «У нас в Англии тоже были некоторые неприятности из-за вируса, но в США британцы видят рост эпидемии, ошеломляющую безработицу и насилие. Они считают, что Америка до сих пор не готова к самостоятельному управлению и погрязнет в племенных разборках». Автор добавляет драматизма и сообщает, что во время интервью с «экспертом» появилась новость, что в Великобритании 61% скончавшихся работников здравоохранения были чернокожими или азиатами. Однако «эксперт» не придал этому значения: «Как я уже говорил, американского расизма у нас нет», — заключил он.

Африканские лидеры, например, которых раньше Трамп называл «говеными», теперь выражают солидарность президенту США. Например, «гамбийский вождь Яхья Джамме» всегда утверждал, что СПИД можно вылечить бананами и травяным зельем. Теперь он поддерживает Трампа в его намерении лечить коронавирус уколами отбеливателя.

Страны африканского континента готовы предложить убежище черным американцам, так как на родине, считает «антрополог из Найроби Мустафа Оканго», их ждут времена, «когда хребтом американской экономики было рабство». Учитывая, что Африка достаточно благополучно пресекла вспышку коронавируса, антрополог уверен: «чернокожему в этом мире можно выжить, если, конечно, ты не в США». Жизни украинцев имеют значение: «чёрный Майдан» как наследник киевского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Во всем мире низовые организации, знаменитости, правозащитники и студенты сбились с ног, собирая пожертвования в попытке облегчить тяжелую участь американцев», — пишет остроумная американка. «Прискорбно, что у американцев нет правительства, которое проводило бы вовремя тесты на коронавирус или выписывало ежемесячные чеки тем, кому нечем кормить семью, — сетует вымышленная «Шарлотта Джонсон, 18-летняя студентка из Либерии, которая пережила пандемию Эболы». — Погибло 100 тысяч человек, города в огне, а в стране даже не объявили траур? Человеческая жизнь ничего не стоит, особенно жизнь черного. Прямо несостоявшееся государство какое-то».

Кто поможет Трампу?

Еще одно американское издание The New York Times выступило с материалом на ту же тему — отношение к США иностранных держав. Но если Аттайя откровенно издевается, то Стивен Эрлангер абсолютно серьезен. Между тем результат поразительно одинаков. В самом деле, никогда прежде американский президент не находился «в такой изоляции, никогда прежде его так не игнорировали и не высмеивали». Бывшие верные сторонники Трампа уже не верят в его лидерство и стараются поменьше контактировать с человеком, который привел США в состояние хаоса.

Только что Трамп разослал приглашения европейским лидерам принять участие в саммите G7 в Вашингтоне. Ангела Меркель уже ответила отказом, сославшись на угрозу коронавируса. Однако эксперты сообщают, что причины в другом. Меркель «посчитала, что не проведена надлежащая дипломатическая подготовка к саммиту; не захотела быть участницей антикитайского представления; была против идеи Трампа пригласить российского президента Владимира Путина; не желала, чтобы в ее действиях усмотрели вмешательство во внутреннюю политику США. А еще ее потрясло внезапное решение Трампа выйти из состава ВОЗ». Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

В понедельник Трамп действительно позвонил Владимиру Путину и президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Прямо скажем, это не те лидеры, к которым обычно США обращались за поддержкой. Но и они не оправдали надежд. Путин скорее всего откажется от участия в саммите большой семерки, членства в которой его недавно лишили. А Болсонару, у которого страну также сотрясают протесты, Трампу помочь нечем. «Все это показывает, насколько сильно Трамп разошелся с союзниками», — сказала Джулианна Смит, занимавшая ответственный пост в администрации Обамы, а сейчас работающая в Вашингтоне в Немецком фонде Маршалла. По словам Смит, в условиях коронавируса и беспорядков «возникает ощущение, что все слабости и недостатки Америки выплыли наружу, и что король голый». «G7 — это шоу Трампа, без каких-либо переговоров, — говорит немецкий аналитик Ульрих Шпек. — Старой G7 уже нет. Для Трампа это не многосторонняя по духу организация, а односторонняя. Для него это просто встреча, служащая одной-единственной цели — его переизбранию».

По всей видимости, большинство европейских лидеров испытывает к Тармпу и личную неприязнь. Старший научный сотрудник Института Брукингса Уильям Дроздяк, только что издавший книгу о Макроне «Последний президент Европы» говорит, что Меркель уже давно старается не ездить в США. «Она знает, что Трамп раскрутит любое событие таким образом, будто другие лидеры его негласно поддерживают и одобряют, и ей этого очень не хочется». Ей так неудобно в присутствии Трампа, что она сказала Макрону: «Будьте моим гостем, будьте посредником, я не хочу находиться с этим человеком один на один».

Короче говоря, в эту годину бед США остались в полном одиночестве.

Прежде всего Гонконг

Британский премьер Борис Джонсон на страницах газеты The Times обратился к публике со страстным призывом защитить права Гонконга. Это вызвало некоторое недоумение у читателей. В самом деле, сейчас британскому премьеру есть о чем подумать, кроме Гонконга. Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Тем не менее Джонсон твердо обещает Гонконгу: мы выполним обязательства и никуда не уйдем. «Гонконг преуспевает, потому что его люди свободны, — восхищается британский премьер. — Они могут воплощать свои мечты и покорять любые высоты, какие только позволяет их талант. Они могут предлагать и обсуждать новые идеи, выражаясь так, как им заблагорассудится. И у них есть верховенство закона».

Гонконг развивался рука об руку с Китаем, горячо пишет Джонсон: «С момента передачи в 1997 году ключевым моментом служит бесценная концепция «одна страна, две системы», вписанная в конституцию Гонконга и подкрепленная совместной декларацией, подписанной Великобританией и Китаем».

Однако эта концепция, гарантирующая Гонконгу «высокую степень автономии», была поставлена под вопрос в прошлом месяце. Всекитайское собрание народных представителей в Пекине постановило применить в Гонконге закон о национальной безопасности, который ограничит его свободы и резко подорвет его автономию.

В связи с этим Джонсон официально заявляет, что «у Британии не останется иного выбора, кроме как поддержать наши глубокие исторические и дружеские связи с народом Гонконга». «Сегодня около 350 тысяч гонконгцев уже имеют британские заграничные паспорта, и еще 2,5 миллиона человек смогут их получить», — пишет Джонсон. Сейчас гонконгские паспорта позволяют безвизовый въезд в Великобританию на срок до шести месяцев. «Если Китай применит закон о национальной безопасности, британское правительство изменит свои иммиграционные правила и разрешит любому обладателю такого паспорта из Гонконга въезд в Великобританию сроком до 12 месяцев и даст ему дополнительные иммиграционные права, включая право на работу, с дальнейшей возможностью получить гражданство», — заявляет Джонсон.

Читатели не оценили великодушия своего премьера и сочли его несколько несвоевременным. Один из них выразил в комментариях общие настроения британцев по этому поводу: «Джонсон, займись своими прямыми обязанностями, хватит уже решать мировые проблемы. Разберись с ковидом, домами престарелых, медициной и разваленной экономикой. Нечего втирать очки насчет Гонконга».