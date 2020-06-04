По состоянию на 21:00 4 июня в мире зафиксировано более 6 млн 676 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 391 тыс. человек скончались, свыше 3,2 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Перу с почти 179 тыс. заболевших, следом идет Германия (184,4 тыс.).

На восьмом месте Франция (189,2 тыс.), потом Индия (225 тыс.), затем Италия (234 тыс.), Великобритания (281,6 тыс.), Испания (287,4 тыс.), Россия (441,4 тыс.) и Бразилия (590,4 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 1 млн 910 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 109,4 тыс. человек, смертность 5,73%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,34%, или более 29 тыс. человек.

В Италии — 33,6 тыс. умерших (14,4%), в Бразилии — 32,6 тыс. (5,54%), в Испании — 28,7 тыс. (10,01%), в Великобритании — 39,9 тыс. (14,17%).

Россия

В России по состоянию на 2 июня зафиксировано 441 457 случаев заболевания, 5389 заразившихся умерли, 204 840 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,23%, что примерно в 14 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 5 раз ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 11,7 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 19,2 млн проверок на COVID — 19.

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — добавил он.

По словам мэра, снятие ограничений будет зависеть от ситуации в городе и темпов распространения коронавируса.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни», — сказал Собянин.

Он также выразил уверенность в том, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, на участках будет соблюдаться социальная дистанция, примут и другие меры.

По словам градоначальнинка, шаг за шагом надо возвращать работу туротрасли и ресторанов.

«Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать», — отметил мэр.

В то же время открывать ЗАГСы для торжественной церемонии регистрации свадеб в Москве пока еще рановато, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Зайти в ЗАГС и зарегистрироваться можно сегодня и так, а вот проводить уже такую массовку, свадебное мероприятие пока еще рановато. Если мы разрешаем это, тогда мы разрешаем работу ресторанов, массовые мероприятия. Все-таки это для другого этапа. Чтобы ваша свадьба не превратилась в горе для людей, которые заразились коронавирусом и тяжело начали болеть», — сказал Собянин.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано 25 411 случаев заболевания, 747 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 11 042 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 392 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Львовский областной кардиоцентр закрыли на карантин минимум до 22 июня из-за вспышки коронавируса, рассказала и.о. директора кардиоцентра Мария Давымука.

По ее словам, в больнице «очень много» медиков подхватило коронавирус. На текущий момент диагноз официально подтвержден уже у девяти медработников, результаты тестирования остальных ожидаются.

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом были как среди врачей, так и среди пациентов. Последних перевели в больницу, где лечат больных с коронавирусом.

Часть врачей с подтвержденным диагнозом находится в больницах, часть лечится дома, рассказала Давымука.

По ее словам, одной из причин всплеска заболеваемости стала задержка с результатами ПЦР-тестирования. Зараженная сотрудница, у которой COVID-19 проходил бессимптомно, ждала результат 12 дней. Все это время она ходила на работу.

Следует отметить, что в последние дни во Львовской области резко возросло количество случаев заражения. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 85 человек, это самый высокий показатель по всей Украине.

Поэтому неудивительно, что врачи бегут из украинских больниц. Только в Ровенской области из медицинских учреждений за время эпидемии уволилось 324 медика, сообщила пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

«Работа в больнице во время пандемии очень сложна и требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня из медучреждений области уволилось 324 медика, из них 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 — младшего медицинского персонала», — заявили в ОГА.

Несмотря на массовое бегство врачей, чиновники утверждают, что дефицита кадров в больницах нет.

При этом в некоторых украинских регионах наоборот раздувают уровень проблемы, чтобы поживиться на дотациях и госзакупках.

Как сообщила Днепропетровская облгосадминистрация, статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе была завышена. Это выяснилось после назначения нового директора областного лабораторного центра

Как оказалось, в базе данных присутствуют люди с положительными тестами, которые не были сняты с учета.

«Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели», — утверждают чиновники.

По их данным, в ходе ревизии уже выявлено более 250 таких случаев.

Проводится внутреннее расследование, поскольку людей могли не снимать с учета для создания ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяющего городской инфекционной больнице делать дополнительные закупки лекарств и средств защиты.

В мире

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцина от COVID-19 будет создана в течение полутора лет.

В Германии при этом рост заболеваемости коронавирусом практически остановился, а вот в Великобритании этого не происходит.

Возможно потому, что британцы до сих пор не носили маски в общественном транспорте. Это будет обязательно делать только с 15 июня, сказал министр транспорта страны Грант Шэппс.

«Я могу объявить, что с 15 июня закрытие лица на общественном транспорте станет обязательным… С незакрытым лицом вам могут отказать в посадке или оштрафовать», — сказал Шэппс.

Он также подчеркнул, что речь идет не о медицинских масках, а о простых тканых, которые можно легко изготовить в домашних условиях и которые никого ни от чего не защищают.

Впрочем, министр все же посоветовал по возможности избегать общественного транспорта.

При этом Защитные маски для лица надолго, а может, и навсегда, останутся составной частью нашей жизни, столь же необходимой, как ключи или мобильный телефон, заявил журналистам в четверг один из ведущих эпидемиологов Чехии, координатор рабочей группы минздрава по отмене противопандемических мер Растислав Мадьяр.

«Обязательное ношение масок для закрытия носа и рта было введено в республике решением правительства в рамках борьбы с коронавирусом 18 марта. С той поры эта мера неоднократно была ослаблена, ныне маски необходимы, прежде всего, при близком контакте с чужими людьми, во внутренних помещениях или в общественном транспорте. Однако мы с коллегами допускаем, что данные средства защиты могут стать на долгое время, а то и навсегда, составной частью жизни людей», — сказал Мадьяр.

В пользу того, что рано праздновать победу над коронавирусом, говорит и тот факт, что первый этап гоночной серии DTM в немецком Нюрнберге находится под угрозой срыва из-за запрета местных властей проводить в регионе крупные мероприятия до конца августа.

Изначально сезон планировалось начать в Бельгии 24-26 апреля, однако старт был перенесен из-за распространения коронавируса. В среду организаторы DTM опубликовали календарь на сезон-2020, в котором было запланировано 10 стартов: он должен начаться в Нюрнберге на трассе «Норисринг» 10-12 июля и завершиться на трассе «Хоккенхаймринг» рядом с городом Хоккенхайм (Германия) 6-8 ноября.

«Мы не можем предоставить разрешение DTM на проведение гонки на «Норисринге», намеченной на 10-12 июля. Это связано с тем, что крупные мероприятия запрещены до 31 августа», — говорится в заявлении властей города.

Отмечается, что даже при условии, что гонка состоится без зрителей, ее проведение исключено.

Мэр Нюрнберга Маркус Кёниг подчеркнул, что он сожалеет о таком развитии событий и добавил, что с нетерпением ждет возвращения этапа серии DTM в 2021 году.