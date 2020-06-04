Верховная Рада Украины в четверг, 4 июня, как и ожидалось, назначила Александра Ткаченко министром культуры, а Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Назначение же Романа Абрамовского министром экологии отложили

В четверг, 4 июня, в результате, как обычно, крайне продуктивного и результативного дня украинский парламент произвел ряд кадровых назначений. Так, министром культуры и информационной политики был назначен народный депутат от партии власти Александр Ткаченко, а вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стала Ольга Стефанишина. Ее предшественник — Вадим Пристайко — отправился в отставку. В скором будущем он может стать послом Украины в Великобритании.

Впрочем, его отставка вызвала нарекания у некоторых народных депутатов. Они возмутились, что Пристайко покинул должность без отчета перед Верховной Радой.

Еще одна кадровая перестановка — назначение Романа Абрамовского главой Минэкологии — не случилась.

«Ведется дискуссия во фракции по его кандидатуре, мы увидели, что нет 100% поддержки у фракции, поэтому не вынесли на голосование. Я думаю, что мы до завтра определимся. Если до завтра будет позиция поддержки, то будем завтра голосовать. Если нет, то уже будем проводить более тщательные консультации на следующей неделе», — пояснил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Что касается остальных назначений, то они были ожидаемыми, хотя здесь появились и новые подробности.

Сам захотел

Ольга Стефанишина — третий вице-премьер-министр по европейской и евроатлантичекой интеграции за последние девять месяцев. Такая частая смена министров на, казалось бы, приоритетном для украинской внешней политики направлении могла бы заставить задуматься многих, если бы не слова главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, произнесенные 4 июня. Ястреб приземлился. Почему уходит Пристайко и появятся ли в Кабмине Украины новороссы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании. Он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека, а Ольга Стефанишина много лет занимается вопросами евроинтеграции», — пояснил он уход Вадима Пристайко со своего поста.

Издание Украина.ру уже писало, почему именно Великобритания интересна Пристайко. Если коротко, это заслуженная пенсия для человека, чья семья в шаге от того, чтобы стать гражданами, если уже не получила гражданство страны, формальным лидером которой является британская королева Елизавета ΙΙ.

В общем, Пристайко можно позавидовать. Ранним летом Лондон прекрасен. Кстати, в пабе рядом с музеем Шерлока Холмса наливают отличные сидр и эль.

Что касается его сменщицы, она очень понравилась партии власти. И немудрено. Как рассказал Арахамия, Стефанишина продемонстрировала знание на память всех номеров директив, каким образом и что Украине сейчас мешает.

По словам Арахамии, сам он был приятно удивлен, когда в ответ на вопросы экономического комитета Рады, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм, Стефанишина по памяти ответила, какие нужно принять директивы и какие поменять.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Издание Украина.ру писало о карьерном пути Стефанишиной. Направлением европейской и евроатлантической интеграции она занимается еще со студенческой скамьи. Да и в органах власти она работает с тех же пор, пережив президентов Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Остается лишь позавидовать украинскому правительству, которому подчас достаются сильные, волевые и умные женщины вроде Стефанишиной или той же Ланы Зеркаль. По странному стечению обстоятельств они работают в направлениях, касающихся внешней политики.

Впрочем, некая стабильность есть и в том направлении, которое касается культуры: ее на Украине снова возглавил медиаменеджер.

Телек вместо культуры и приватизация

Министром культуры и информационной политики Украины стал Александр Ткаченко — бывший гендиректор канала «1+1» и народный депутат от «Слуги народа». Он сменил на посту и.о. главы Минкульта Светлану Фоменко. А полноценным министром перед ним был бывший топ-менеджер другого телеканала — СТБ — Владимир Бородянский. Это уже вызвало шутки в украинской околополитической «тусовке»: мол, Минкульт передали от одного телеканала другому.

При этом примечательно, что «1+1» — это канал олигарха Игоря Коломойского. Именно по этому каналу накануне выборов президента транслировался сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, что было расценено некоторыми как политическая агитация. При этом сам сериал внес свою лепту в победу шоумена и окончательное превращение его в президента Украины.

Сам Зеленский уже прокомментировал назначение Ткаченко.

«Нормально. Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь», — заявил он.

Что касается Ткаченко, то он пообещал повысить финансирование культуры.

«Неотложные задания, которые перед нами стоят: шаг 1 — возобновить финансирование, шаг 2 — завершить реструктуризацию, обновить административный потенциал Минкульта, провести аудит. Реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма, — 3-4 млрд грн (7,8-10,4 млрд руб. — Ред.). Чтобы выжить и вернуться к разговору о развитии. После этого мы сможем двигаться дальше. Системно и сотрудничая с индустрией. И как говорил Андрей Кузьма, которого я безгранично уважаю, «можно опустить руки, сказать: нет денег, нет желания… А можно засучить рукава и уже сейчас заботиться о своем будущем». Я засучил рукава. Культуре быть!» — заявил Ткаченко.

В то же время критики подобного назначения опасаются, что Ткаченко будет решать личные вопросы. Так, он один из акционеров Одесской киностудии, в свою очередь, владеющей землей на Французском бульваре в Одессе. По заветам Геббельса. Кто и зачем возглавит министерство культуры Украины © Facebook, Александр Ткаченко

«Он (акционер. — Ред.) владеет киностудией, а остальная часть — государства. Нет финансирования. Инвестор денег не дает, государство тоже. Остаётся только следить, чтобы она не умерла. Ресурсов нет. Должны прийти инвесторы. Ткаченко был председателем комиссии, где приняли решение о снятии моратория [на приватизацию]. Он фактически выставил на продажу самому себе, он первый претендент на покупку контрольного пакета акций», — заявил режиссер Александр Таран в комментарии одесскому изданию «Таймер».

Кроме того, назначение Ткаченко — человека, близкого к Коломойскому, — усилит влияние этого олигарха на правительство Украины. Да и тот факт, что информационной политикой Украины будет управлять человек, связанный с одним из лидирующих телеканалов страны, может поставить вопрос о конфликте интересов.

Но пока это никого не тревожит. В четверг, 4 июня, Украина получила двух новых министров. Сможет ли это исправить к лучшему ситуацию в вверенных им отраслях, покажет ближайшее же время.