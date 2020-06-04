Западные СМИ переключились с пандемии на сюжеты о вооруженных протестах, которые стремительно распространяются по США и Европе. Из европейских стран первой пострадала Франция. Но если в США власти настроены жестко, то во Франции мигрантам дан зеленый свет

Придет ли армия на помощь Трампу?

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung вышло со статьей Хуберта Ветцеля под названием «Трамп объявил Америке войну». И сами американцы и весь мир с ужасом наблюдают за тем, что происходит в Америке. Волнения начались еще на прошлой неделе. Поводом послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским. Перед Белым домом уже несколько дней подряд проходят демонстрации. В какой-то момент Трамп был вынужден подчиниться требованиям службы безопасности и запереться в бункере. Первые ночи после начала волнений Трамп хранил молчание. Но в понедельник он заговорил. Его выступление в Розовом саду Белого дома получилось драматичным. Пока он говорил, за его спиной конная полиция с помощью дубинок и светошумовых гранат разгоняла демонстрантов, расчищая дорогу к церкви Святого Иоанна, которую американские президенты посещают с 1816 года. Накануне демонстранты подожгли церковный подвал. Пожар удалось погасить, но все равно президент и его команда кашляли от дыма. Западные СМИ о том, как американские медиа делают США великими, Россию – агрессивной, а Китай – источником зла © AP, Kathy Willens

Впрочем, дело не в этом, а в том, что Трамп занял предельно агрессивную позицию по отношению к демонстрантам. Дни молчания и ругани с губернаторами, которых Трамп назвал «слабаками» стоили ему рейтинга. Теперь он значительно уступает своему главному конкуренту Джо Байдену. Ситуацию надо срочно исправлять, что Трамп и сделал. Его речь, пишет автор, «стала в буквальном смысле переходом в наступление: он заявил, что беспорядки — «не мирные протесты, а акции внутреннего терроризма». Вместе с тем президент подчеркнул, что является «президентом права и порядка», и если губернаторы и мэры городов не положат конец бесчинствам, то ему придется вывести на улицы армию и «быстро решить проблему». «Пока я тут говорю, я уже отправил несколько тысяч солдат, представителей армии и полицейских на подавление беспорядков, мародерства, вандализма, нападений и разрушения собственности», — подчеркнул он.

Как будет выглядеть армейская спецоперация против демонстрантов, пока не понятно. Понятно только, что губернаторы будут резко против того, чтобы на улицах их городов без их согласия появилась армия. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уже заявил, что поддержка армии ему не нужна. Автор напоминает, что привлечение армии к разгону протестующих в истории США уже имело место быть в 1861 году. Тогда в стране началась гражданская война. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

Нелегалы берут Францию штурмом

Французское издание Causeur вышло со статьей, выражающей ужас французов перед уличными протестами мигрантов. Как считает автор Ив Маму, это «провокация, которая говорит о многом».

Если американские журналисты испуганы категоричностью Трампа, готового применить армию для разгона протестующих, то французы напуганы как раз обратным — бездействием и попустительством своего правительства. «30 мая более 200 левацких и антирасистских организаций совершенно беспрепятственно и без малейшей реакции со стороны полиции организовали демонстрацию нескольких тысяч нелегалов, несмотря на запрет мероприятия и санитарное правило не собираться группой более десяти человек, — рассказывает Маму о событиях во Франции, — Все это представляет собой пугающую демонстрацию того, что политическая власть считает нелегалов представителями «ее лагеря».

В отказе правительства разгонять демонстрации автор видит целенаправленную политику, веру в глобализацию и полную свободу миграционных потоков. Правительство не считает нужным замечать, что мигранты не только не хотят интегрироваться в европейское общество, но и предъявляют ему непомерные требования: предоставить им жилье, документы, антисептический гель и маски. «Разумеется, за счет местных налогоплательщиков», — добавляет автор. Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON

«Правительство продолжает относиться к нелегалам как к жителям неподконтрольных ему городов: им ни в коем случае нельзя перечить. Они пользуются особым статусом, — пишет Маму, — Стоит напомнить, что иммигранты уже успели ворваться в Пантеон, чтобы обвинить Францию в колониализме и расизме, а также осквернили базилику Сен-Дени, чтобы потребовать жилье и документы. Не нарвавшись в ответ на аресты, дубинки и резиновые пули».

Автор видит в молчании правительства не только нежелание ограничить мигрантский беспредел, но и осознанное желание ограничить права коренных французов. «​Отказываясь принять меры, власть напоминает «коренным» французам, что у них будут сохраняться высокие отчисления из зарплат, что перевод производства в Китай продолжится дальше, и что неограниченная иммиграция призвана снизить стоимость рабочих мест, которые нельзя перенести, — пишет Маму, — И если эти французы выступят с протестом против того, что им создает конкуренцию в их же стране слишком многочисленная иностранная рабочая сила, если они устроят демонстрации, как в свое время сделали «желтые жилеты», то они получат резиновой пулей в глаз, их сумеют поставить на место».

Итак, в Америке власть действует слишком жестко против «революции цветных», а во Франции власти оказались на стороне мигрантов. Так или иначе, но западный мир посредством коронакризиса оказался поставлен перед лицом жестких социальных и расовых противоречий. Методы их решения пока не выработаны.

Польша готовится к войне с Россией

Польша, как и вся Восточная Европа оказались не затронуты протестами. Но это не значит, что существование этих стран безоблачно. Польское издание Polityka вышло с материалом военного эксперта Марека Щверчиньского о двух польских мегапроектах: канал через Балтийскую косу и Центральный коммуникационный порт (ЦКП). Оба проекта входили в число основных предвыборных обещаний во время президентской кампании. Необходимость многомиллиардных вложений в эти проекты правящая партия аргументирует соображениями безопасности. Но эксперт задается вопросом — так ли уж они необходимы для спасения Польши? Сомнительная сделка с «лыжным инструктором». Американский газ и МВФ, что ждет украинцев © globalenergymegatrend.com

Оба проекта ориентированы на Восток. Понятно, что рассчитаны они конкретно на «агрессию России». Однако эксперта смущает не геополитическое безумие подобных приготовлений к войне, а всего лишь их стратегическая неэффективность. Канал через Балтийскую косу предположительно должен позволить польскому военному флоту войти в Калининградский залив, который сейчас полностью контролируется Россией. Однако этому мешает сам залив — мелкий и узкий. Флоту в нем действовать сложно. Эксперт предлагает другой путь: «возникновение угрозы для базы Балтийского флота и других военных ресурсов России со стороны, откуда раньше им ничего не угрожало, изменит тактику нашего противника. В связи с этим с польской точки зрения будет правильно не принимать окончательных решений и держать его в неведении, подавая сигналы о наращивании потенциала, который может представлять для него опасность (таких заявлений мы пока не слышим). Конечно, все это спровоцирует рост напряженности в и без того опасном регионе Европы, но в конце концов не мы все это начали».

С военным аэродромом или ЦКП та же история: «прицельная бомбардировка с воздуха может превратить стоивший несколько десятков миллиардов объект в руины. Обмен ракетными ударами и налетами произойдет в первые минуты и часы потенциального конфликта, так что ЦКП сможет послужить перевалочным пунктом только до начала войны, а не в ее ходе».

Все это означает, что и канал и аэропорт с военной точки зрения совершенно бессмысленны. Все разговоры о том, что они обеспечат Польше стратегическое превосходство над потенциальным противником, то есть Россией, это всего лишь попытка наполнить идеологией проекты, имеющие другие, а именно политические цели.

Понятно, что Польше нужно демонстрировать приверженность НАТО и антироссийские настроения. Но, здраво рассуждает автор, стоит ли простая демонстрация таких денег? Ответ понятен, но вполне вероятно, что американские генералы не оценят здравомыслия польского эксперта.