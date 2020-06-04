Как известно, Украина остается страной, заметно уступающей по объемам тестирования на коронавирус почти всей Европе. Да, в мае в среднем в день в стране тестировали вдвое больше людей, чем в апреле, но рост произошел по всему континенту

В итоге по состоянию на 2 июня Украина оставалась на второй от конца строчке по этому показателю, и число выполненных ПЦР-тестов составило 0,85% к населению (всюду, кроме Албании, свыше 1%). Можно было бы сказать, что протестирован каждый 120-й украинец, но это не совсем точно. Некоторых людей тестируют неоднократно, например, медиков раз в две недели. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 3 июня

Проблема Украины в том, что тестирование в ряде регионов проводится не адекватно масштабу эпидемии. Это видно по периодическим данным о количестве тестов, выполненных в регионах. Их публиковал на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья при Минздраве 27 апреля, 12 мая и 27 мая. Из них следует, что по уровню тестирования впереди находится Черновицкая область — 1,91% к населению. Это логично, поскольку здесь, как известно, наибольшее число заболевших. По уровню заболеваемости в 3770 человек на 1 миллион населения регион превосходит большинство европейских стран, включая серьезно пострадавшие от эпидемии Францию, Германию Швейцарию и Нидерланды, а от Италии отстает совсем немного.

На втором месте по числу заболевших — Киев. В абсолютных цифрах он не так сильно отстает от Черновицкой области: 3071 против 3410. Но в столице проживает более чем втрое больше населения. Поэтому показатель заболеваемости гораздо меньше: 1024 на 1 миллион, что ниже, чем в странах Западной Европы, но выше, чем в большинстве государств Восточной Европы, в частности в Польше, Чехии и Венгрии. В столице Украины на 27 мая показатель тестирование составлял 1,67% к населению — это лучше, чем в некоторых европейских странах например в Хорватии, Болгарии и Греции.

Превышает 1% к населению число выполненных тестов еще в 6 областях — Винницкой (1,33%), Тернопольской (1,32%), Черкасской (1,21%), Ровенской (1,18%), Херсонской (1,17%), Кировоградской (1,05%).

Но более чем в двух третях регионов тестирование не достигло и 1%. При этом во Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях оно не превысило и 0,5%, составив 0,43%. Коронавирус в Европе: 2 миллиона инфицированных, Сорос «хоронит» Евросоюз, открытие христианских храмов © REUTERS, Antonio Parrinello

Очевидно, что еще меньше показатели в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. Нет официальных данных о количестве людей, живущих на этих территориях, стало быть, показатель тестирования, как в других регионах, точно определить нельзя. С другой стороны, его можно примерно выяснить на основе данных Центризбиркома. Так, в 2019 году количество внесенных в списки избирателей в Донецкой области было несколько меньше, чем в Киевской области, но несколько больше, чем в Запорожской. Протестированы же были в Киевской области 12 799 человек (0,72% к населению), в Запорожской 13 846 (0,81%), в Донецкой же в два с лишним раза меньше — 5400 человек. Следовательно, можно уверенно полагать, что охват тестированием на подконтрольной Донетчине на 27 мая был меньше 0,4%.

В Луганской области число внесенных в списки избирателей составляло примерно 3/4 от числа избирателей Черновицкой области. Значит, примерно такое же соотношение между регионами и по числу населения, но в Черновицкой области сделали 17 237 тестов, а в Луганской — 1676. То есть на подконтрольной Луганщине охват тестированием составил меньше 0,3%.

Напрашивается утверждение, что и в тестировании Киев дискриминирует Донбасс. Однако, думаю, в данном случае это не совсем верно, поскольку число выполненных тестов надо соотносить прежде всего с числом заболевших. По состоянию на 27 мая в среднем по Украине приходилось 14,3 теста на одного заболевшего — почти вдвое меньше, чем в России на ту же дату (25,4). Но в Донецкой и Луганской областях дела обстояли куда лучше, чем в среднем по стране — соответственно там выходило по 34,8 и 37,3 тестов на одного заболевшего. Рекорд принадлежал Херсонской области — 68,7. Очень высокие цифры были и в Черниговской (40,2), Черкасской (37,2), Запорожской (32,0) и Сумской (30,1) областях. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 3 июня

Обращу внимание, что во всех этих регионах, кроме Черкащины, должна быть повышенная концентрация военных, так как они либо входят в зону ООС, либо граничат с Россией, либо и то и другое вместе (Запорожская область граничит через Азовское море и примыкает к зоне ООС). Возникает предположение, что такие цифры — результат того, что там старательно протестировали военных. По понятным причинам в Киеве больше опасаются размаха эпидемии именно в армии. На основе публичных материалов ни подтвердить, ни опровергнуть такую гипотезу нельзя. Кроме того, ее стройность нарушается тем, что в еще одном регионе, граничащем с Россией и примыкающем к ООС, на Харьковщине, соотношение между числом тестов и числом заболевших даже чуть хуже среднеукраинского (13,2)

В то же время есть регионы, где 1 заболевший приходился меньше, чем на 10 тестов. Это Закарпатье — (9,3) Ровенская (9,1) Львовская (7,6), Волынская и Ивано-Франковская (по 7,4), Черновицкая (5,5) области. Это области, где и заболеваемость выше средней по Украине. Понятно, что в регионах, наиболее охваченных эпидемией, соотношение числа тестов к числу заболевших не может быть очень уж хорошим, и адекватность тестирования, а значит, реагирования на ситуацию, там лучше всего можно оценивать, рассматривая, как это соотношение развивается в динамике. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 2 июня © бюллетень

Например, в Киеве на 27 апреля на одного выявленного зараженного приходилось 9,3 теста. За период с 28 апреля по 12 мая соотношение между новыми тестами и новыми зараженными составило 9,7, при этом темпы тестирования были ниже среднеукраинского уровня. А за период с 13 по 27 мая это соотношение составило уже 38,5. Не столько потому, что заболевали меньше, сколько потому, что тестировали больше. Так за этот период в городе число заболевших выросло в 1,42 раза, что чуть больше, чем в среднем по Украине (1,37), а число тестов в 2,7 (в среднем по Украине — в 1,67). Таким образом, можно заключить, что в Киеве во второй половине мая реагировали на ситуацию адекватно. Что не удивительно, поскольку в столице с медициной лучше.

А вот в наиболее пострадавшей Черновицкой области темпы роста тестирования и в первой половине мая и во второй были чуть ниже среднеукраинских, правда, и заболеваемость росла чуть ниже. Но все равно соотношение между числом тестов и числом заболевших находится на уровне, превзойденном и многими странами третьего мира. В Волынской же области число тестов и число заболевших росло одинаковыми темпами. Во Львовской же еще хуже — на 27 апреля в регионе на одного зараженного приходилось 9,3 теста. В следующие две недели — уже 7,0 тестов. И наконец, с 13 по 27 мая в регионе заболели 618 человек при том, что было выполнено 4517 тестов, то есть 7,3 теста на одного заболевшего. Безусловно можно было делать больше. Для сравнения, в Черновицкой области за этот период делалось 8 тестов на одного заболевшего, хотя уровень заболеваемости был втрое выше, чем во Львовской. Конечно, и Буковину нельзя считать образцовым регионом.

То есть в ряде областей Украины масштаб тестирования выглядит неадекватным масштабу эпидемии, причем очевидно в силу плохой подготовленности на местах. В результате там не успевают вовремя разорвать цепочки заражения и коронавирус способен преподнести немало неприятных неожиданностей.