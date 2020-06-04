Равенство перед законом является основополагающей юридической нормой в любом демократическом государстве. Только вот Украины это, похоже, не касается. Здесь для утверждения этой нормы необходимо обращаться в Конституционный суд (КСУ), который может растянуть рассмотрение дела на долгие годы

Во вторник, 2 июня, в КСУ поступило обращение 50 депутатов Верховной Рады, которые просят суд проверить конституционность закона об амнистии участников Майдана от 21 февраля 2014 года. «Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, который не соответствует Конституции Украины», — говорится в сообщении. Сядет ли Порошенко в тюрьму © Стрингер

Обращение инициировали депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», под ним также стоят подписи Александра Дубинского («Слуга народа»), Антона Полякова и Анны Скороход (исключенных из фракции «Слуга народа»), а также внефракционного депутата Вадима Новинского.

Авторы документа указывают на признания в преступлениях некоторых участников протестов в центре Киева в 2014 году. Кроме того, в обращении указано, что закон нарушает 16 статей Конституции Украины. «Отдельные участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. Но такие преступления в результате принятого закона не подлежат расследованию, а лица, которые подозреваются в их совершении, освобождены от уголовной ответственности», — говорится в документе.

Напомним, что закон об амнистии от 21 февраля 2014 года запрещает привлекать к уголовной ответственности участников Майдана, даже если они открыто признаются в убийстве. В то же время другую сторону конфликта, противников Майдана и правоохранителей, активно судят и привлекают к ответственности. Иными словами, такой однобокий подход явно нарушает базовые принципы правосудия, а украинская Фемида одним глазком всегда подсматривает из-под повязки, чтобы определить, на чьей стороне был обвиняемый в 2014 году и кому закон не писан. В отношении участников Майдана фактически действует принцип, описанный еще Джорджем Оруэллом: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Как это было 18 февраля 2014 года: первые массовые расстрелы на Майдане. Фоторепортаж © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В феврале 2020 года против амнистии участников Майдана выступала нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова, будучи на тот момент директором Государственного бюро расследований (ГБР). Она утверждала, что амнистия препятствует расследованию убийств правоохранителей в начале 2014 года.

Против амнистии выступал и юрист Андрей Портнов. По его мнению, необходимо либо уж амнистировать всех участников конфликта, включая правоохранителей, либо привлекать к ответственности всех, включая активистов Евромайдана.

Закон об амнистии, предоставляющий индульгенцию отдельным гражданам, противоречит не только Конституции и законам Украины, но и Европейской конвенции по правам человека. В апреле этого года пересмотреть закон об амнистии рекомендовала ООН, но это ведь не рекомендации МВФ или посольства США. Ранее ООН уже рекомендовала провести независимое расследование одесской бойни 2 мая, а также критиковала закон о реинтеграции Донбасса и языковые законы Украины, указывая на дискриминацию. Украина, как правило, обещает учесть рекомендации ООН и всё исправить, но дальше обещаний дело никогда не идет. Так называемые «дела Майдана» разнообразные органы шесть лет пинают друг другу, то выделяя их в отдельные производства, то вновь объединяя, то закрывая, то вновь открывая. В ходе таких манипуляций исчезают не только доказательства, но и целые тома дела. «Неизвестная сотня» - фальсификация событий февраля 2014 года становится фактом © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Тем не менее, ООН настойчиво рекомендует провести надлежащее расследование всех убийств, совершенных на Майдане, включая и убийства тринадцати правоохранителей, в уголовных производствах по которым сейчас нет ни единого подозреваемого.

В частности, в докладе ООН упоминается дело Ивана Бубенчика, который не единожды с гордостью признавался в убийстве двух милиционеров. Попытки предъявить ему обвинение привели к тому, что целая толпа ультраправых осаждала Печерский суд Киева. За него тогда вступились экс-генпрокурор Юрий Луценко и экс-спикер Рады Андрей Парубий. Ряд депутатов-националистов выразили желание взять его на поруки. В итоге прокуратура сняла подозрение в убийстве, оставив только «незаконное хранение оружия».

Бывший нардеп, а ныне директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что амнистию для участников Евромайдана однозначно нужно отменять, но это невыгодно всем тем, кто сделал себе политическую карьеру на тех событиях.

«Иначе расследование расстрелов, произошедших зимой-2014 в центре Киева, не будет завершено никогда. Кстати, больше всего отмене этой амнистии и доведению расследования до конца противятся те, кто пролил больше всех крокодиловых слез по "небесной сотне". С каждым днем появляется все больше информации о том, кто и как на самом деле стрелял на Евромайдане. И получается, что та бойня была выгодна, прежде всего, тем, кто в результате ее пришел к власти. А затем больше пяти лет тормозил расследование этих преступлений», — говорит Филиндаш. Он также подчеркивает, что новые власти продолжают политику Порошенко, в том числе и «в поддержке евромайданной мифологии». Небесная сотня героев Крут © Украина.ру/Стрингер

Андрей Портнов отмечает, что решение КСУ — единственный реальный правовой путь для отмены амнистии, но не питает особых иллюзий на этот счет. «У меня нет иллюзий, что Конституционный Суд Украины примет такое решение, но время идет, ситуация и настроения меняются, а причастные к убийствам преступники должны жить и ждать, сомневаться и переживать, готовиться к худшему и утратить воцарившийся покой», — говорит Портнов.

Еще более скептически к КСУ относится лидер запрещенной на Украине Компартии Петр Симоненко, утверждая, что эффективность работы Конституционного суда почти нулевая, хотя его судьи и получают зарплаты по 400 000 грн. «В условиях тотального обнищания народа судьи Конституционного суда Украины (КСУ), получая гигантские зарплаты из госбюджета, ни разу не встали на защиту Конституции и законов, основоположных прав и свобод граждан, не отменили ни одной антиконституционной реформы. Вместо этого КСУ последовательно и ревностно служит каждому из правящих режимов, удовлетворяя заказы президентов и олигархов», — говорил он.

В противоположном лагере, среди националистов из окружения экс-президента Порошенко, попытки отмены амнистии называют «реваншем пророссийских сил» и «возвратом диктатуры Януковича». Политолог Сергей Таран через СМИ Петра Порошенко заявляет, что отмена амнистии приведет к «дестабилизации страны».

«Если начнут преследовать участников "революции достоинства", переписывать историю по "кремлевским методичкам", это приведет к серьезной дестабилизации в Украине. В свое время заигрывание с Россией, неумение слышать свой народ, попытка диктатуры довели власть Януковича до Евромайдана. Не хотелось бы, чтобы и нынешняя власть что-то начала понимать лишь после дестабилизации ситуации в государстве», — говорит политолог, фактически угрожая Зеленскому новым Майданом в случае отмены амнистии.

Учитывая, что новые власти за год показали свою нерешительность и бесхребетность в отношении экс-президента и его окружения, надо полагать, что и судьи КСУ не будут торопиться с рассмотрением депутатского обращения. Запрос депутатов о том, все ли равны перед законом на Украине, еще долгие годы будет пылиться в КСУ, а нынешние судьи, уходя на пенсию, скорее всего, передадут его по наследству своим преемникам.