По состоянию на 21:00 3 июня в мире зафиксировали 6 миллионов 546,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 385,9 тыс. человек скончались, более чем 3 миллиона 096,8 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 1 миллиона 888,4 тысяч человек (108,4 тыс. умерли, 649 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (560,7 тыс. заболевших, 31,4 тыс. умерших и 253,5 тыс. выздоровевших) и Россия (432,6 тыс, 5219, и 196,1 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании, Италии и Индии, а более 100 тыс. — во Франции, Перу, Турции, Иране и Чили. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Мексике, Канаде, Саудовской Аравии, Пакистане, Катаре, Бельгии и Бангладеш.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сегодня страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 184,2 тыс. зараженных, число выздоровевших достигло почти 167,3 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более 8,6 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Удерживается на плато

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 24 823 (+483 сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 735 стали летальными (+8). В то же время 10440 (+362) пациентов выздоровели.

Как было отмечено на совещании в Офисе президента, после ослабления карантина в стране значительных вспышек заражения не зафиксировано, и Украина удерживается на плато заболеваемости, когда количество новых зараженных примерно равно выздоровевшим от коронавируса.

После запуска пригородного автотранспорта количество пассажиров в киевском метро выросло в 2 раза до 675 тыс. Опасаясь переполненности станций метрополитен начал ограничивать на вход станции «Академгородок», «Житомирская» и «Черниговская».

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что с 5 июня возобновится авиасообщение по стране, а с 15 июня — международное.

Кроме того, в рамках третьего этапа смягчения ограничений, начавшегося 1 июня, правительство разрешило ресторанам и кафе с 5 июня принимать посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мер, а не только на открытых верандах, как сейчас.

Также с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условиях соблюдения дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещениях при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко тем не менее допустил продление карантинных ограничений после 22 июня. По его словам, все зависит от динамики заболеваемости в стране.

Ситуация в России. Начало работы пляжей

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 432 667 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8582 за сегодня), из которых 5219 (+178 за сегодня) оказались летальными, а 196 177 (+8961) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 11,4 млн тестов на наличие инфекции.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить резерв коечного фонда, созданного для людей с коронавирусом, на случай второй волны заболеваемости. За три дня министерство совместно с главами регионов должно принять документы, обеспечивающие резерв койко-мест в клиниках и госпиталях.

Вакцина, которую Минобороны будет испытывать на добровольцах из числа военных, уже прошла испытания на хомяках и обезьянах, и ее безопасность доказана, утверждают в ведомстве.

При этом бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко против всеобщей вакцинации от COVID-19, пояснив, что вакцинировать должны прежде всего людей, находящихся в группе риска по медицинским показаниям, а затем работников сферы торговли, журналистов, курьеров, водителей, которые находятся в постоянном контакте с людьми.

На фоне распространения коронавируса Минобороны тем временем перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июне-августе, на более поздний срок.

Глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в свою очередь уточнила, что публичные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов, но ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать по своим правилам.

Остальной мир. Сожаления Швеции и «катастрофа» в Армении

У Всемирной организации здравоохранения в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от КНР. Сообщается, что китайские власти более недели не предоставляли информацию о геноме коронавируса после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали.

Политолог Искандарян о пандемии: Мир будет меняться, а Кавказ — нет © Sputnik /Asatur Yesayants Никол Пашинян, который сам заразился коронавирусом, назвал катастрофической ситуацию с соблюдением противоэпидемических норм в стране во время пандемии.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель сказал, что с самого начала эпидемии государство должно было бы ввести больше ограничительных мер для предотвращения распространения инфекции, но не уточнил, каких именно.

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция совместно с Россией намерена проводить клинические испытания вакцин от COVID-19.

Тем временем Конгресс депутатов испанского парламента проголосовал за продление режима повышенной готовности до 21 июня в связи с эпидемией. «За» проголосовали 177 депутатов, «против» — 155, а 18 — воздержались.