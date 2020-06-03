В украинской театральной среде разразился сексуальный скандал. Актриса столичного театра драмы на Левом берегу Оксана Черкашина обвинила худрука театра в «грязном» предложении – сняться топлес, поиграть с фаллоимитатором. В театральных кругах теперь бушуют настоящие страсти

Что сцене можно, то в интернете — аморально

Деятели искусства заскучали на карантине без работы, без выброса адреналина и всплеска эмоций. Впрочем, Оксана Черкашина разворошила осиное гнездо и заодно напомнила о себе. Как оказалось, актрису оскорбило поступившее ей предложение. Двойная половинка ко Дню Киева. Что пили киевляне в старые добрые времена © Pixabay/cocoparisienne

«Ознакомьтесь, чем занимается украинский театр на карантине или чем занимаются некоторые художественные руководители украинского театра на карантине. Несколько часов назад мне приходит сообщение с позорным предложением работы от посредника человека, возглавляющего один из государственных театров, продюсера или директора Славы Жылы, то есть представителя государства», — пожаловалась Черкашина и выложила скрин послания.

А там ей предлагают сняться топлес. Как оказалось, худрук Слава Жыла искал актрис для нового проекта — типа Zoom-пати. «Принцип такой — актрисе дают задание в Zoom-конференции. Это триллер. Одна персонаж облизывает фаллоимитатор — 500 грн (около 20 долларов), другая персонаж снимает лифчик — 1000 грн (около 40 долларов), еще одна имитирует секс с партнером, снятый лифчик — 1000 грн». Но, как уверял худрук, — это не порно, но и актрисе не должно быть меньше 18 лет.

По сути, никто никого не заставлял и Черкашина могла просто отказаться, но она решила предать это огласке и, намекая на насилие, написала послание, адресованное как Жыле, так и своим коллегам.

«Я не кусок мяса, и это вам не эскорт. Я не заинтересована в вашем предложении облизывать фаллоимитатор за 500 грн для ваших представлений.

Вы отказываете мне в обычной человеческом достоинстве, объективируете меня, издеваетесь. Уверена, вы первый будете топить за Харви, Яна Фабра, Хржановского и подобных, говоря, что не было никаких намерений использовать служебное положение в своих низких, извращенных, непрофессиональных целях. Потому что, если вы уважаете актеров, надо присылать как минимум описание/проекты/объяснение контекста, а не «Другая персонаж снимает лифчик — 1000 грн». Я не заинтересована обслуживать ваши нелепые, патриархальные взгляды и вашу неуклюжую, патриархальную режиссуру. Я уважаю себя и своих коллег и, главное, свое тело. Мое тело — моё дело. Если я раздеваюсь на сцене, например в спектакле «Вино» с десятью также раздетыми мужчинами или использую фаллоимитатор в спектакле «Психоз», ставя под сомнение гендерные стереотипы, то это значит, что я решила играть эти сцены и я осознаю последствия, а не потому, что какой-то режиссер меня заставил это сделать. Считаю ваши действия и ваше предложение труда — насилием по отношению ко мне и требую объяснений», — написала Черкашина. По заветам Геббельса. Кто и зачем возглавит министерство культуры Украины © Facebook, Александр Ткаченко

Кроме этого, актриса считает, что таким образом худрук нарушает закон «О защите общественной морали», и намекнула, что актриса, которая согласилась на предложение и снялась, может обратиться в суд.

При этом, как уверяет Черкашина, насилие в театре происходит каждый день. «Те, кто имеет власть, постоянно ею злоупотребляют от сексуального, физического и эмоционального насилия до вот таких вот странных предложений», — подчеркивает Черкашина.

Как отметила актриса, у нее нет уверенности, что если бы она снялась в таком видео якобы для спектакля, это видео в дальнейшем не использовали бы в другом качестве. Она подозревает, что из него могли бы смонтировали какой-то порнофильм. Черкашина расценила это как насилие и призвала коллег не молчать, а заявлять о подобном.

Креативные или аморальные?

Часть актрис и актеров поддержали Черкашину, дескать, действительно, до чего дошли некоторые режиссеры, все норовят раздеть актрис на сцене. Да еще и заставить их что-то непристойное делать. А тут еще съемки предлагают, как для порно. А это унижает достоинство и порочит профессию, да еще и за такие смешные деньги.

Другие коллеги просто отметили, что от карантина и безработицы актрисы уже с ума сходят, отмечая странную реакцию на предложение, от которого всегда можно отказаться. Ведь никто силой не затягивает. Более того, многие, наоборот, интересовались, не могут ли они сняться, они готовы.

«В данной ситуации я не вижу никакого насилия, ни физического, ни морального. Как это, даже косвенно, похоже на эскорт, я тоже понять не могу. Если актер не хочет делать подобное, он может просто отказаться. Всё. И впредь отказываться от подобного и предлагать режиссёрам другой формат. Ничего сложного и вопиющего», — считает харьковский актер Александр Федорин.

При этом многие удивлялись тому, что сама актриса на сцене раздевается без стеснения, а тут вдруг переживает за аморалку.

Третьи подчеркивают, что театр давно уже скатывается в глубокую яму, и всякие «режиссеры» вместо красивого шоу, хорошего сценария дают «кушать» зрителю какой-то шлак из месива шокирующего контента и голых девок. Мол, смотрите, какие мы «креативные и нетакиекакфсе». Тайны дома Маэстро. Киевский взлет и пике Леонида Быкова © Украина.ру

Сам Жыла до того, как актриса заявила о насилии над своим телом, анонсировал спектакль «Мистер Баттерфляй» как скандальный. Как отметил худрук, напрямую к Оксане Черкашиной он не обращался и ничего ей не предлагал. Но извинился перед актрисой за то, что данное предложение оскорбило ее.

Зато Черкашину поддержали киевские феминистки, которые подняли стяги и ринулись в бой за права женщин. Даже экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун поддержала актрису, выразив свое негодование. Да только раздуть скандал до уровня скандала с Харви Вайнштейном не удалось.

Более того, многие для объективности решили сначала посмотреть, что же такое снял Жыла для своего спектакля через Zoom, похоже это на эротику или все-таки на порнографию, а уже потом делать выводы. Но режиссер кадры держит в секрете.

Не тем актрисам предложили

После наступления Черкашиной на режиссеров и худруков почти никто не выступил с изобличительными рассказами о сексуальном домогательстве со стороны дирекции или о моральном насилии. Сама же поборница морали не рассказала ничего «жареного» из своей театральной жизни. Актрисы просто потрепались языками, хотя при поддержке феминисток и пытаются раскрутить движение против насилия в театре, но под каким соусом, еще не могут придумать.

Никто из актрис не признается, что получил роль или место в труппе через постель. Пока все обвинения сводятся к тому, что, дескать, режиссеры-деспоты их пытаются раздеть на сцене в угоду зрителю. Только намеками актрисы старшего поколения вспоминают молодость и свои первые шаги на сцене, которые им помогали делать режиссер и директор театра не просто так, а за близость. И возмущены тем, что молодых актрис пытаются склонить на сцене к непристойности. Сломать звонок, разбить чашку и войти в историю: 20 лет без Кузнечика © "Дни Турбиных" (1976)

Зато тут же оживились порноактрисы, которые удивлены ханжеством своих коллег-театралок.

«Не тем худрук предлагал съемки, ой не тем. Странно, что он не знал, где искать настоящих профессионалок. Мы бы все сделали быстро и с первого дубля. И не выпендривались бы. В то же время смешно слышать о том, что в украинском театре секса нет и все такие моральные, до тошноты, притом что сами же на сцене готовы раздеться за зарплату. Видно, мало актрисе предложили и это ее возмутило», — отметила украинская порноактриса Элен.

До сих пор театральную тусовку трясет. Общественность не может определиться, есть ли место на сцене голому телу и разным имитациям, стоит ли раздеваться по указке режиссера и сниматься в роликах «ню».

Впрочем, в этой ситуации в выигрыше остались обе стороны — до этого малоизвестная киевская актриса Оксана Черкашина, которая заставила заговорить о себе, и худрук Слава Жыла, который благодаря скандалу смог презентовать новую постановку.