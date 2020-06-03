Более чем 100 000 умерших от COVID-19, более 40 миллионов безработных и самая большая рецессия со времен Великой депрессии почти вековой давности создали бы беспрецедентные трудности даже для самого достойного и опытного руководителя.
Дональд Трамп столкнулся с настоящим социальным взрывом за пять месяцев до президентских выборов. Он решил сыграть роль «жесткой руки», поднимая темы соблюдения закона и порядка, столкнувшись с эскалацией насилия в ходе протестов против жестокости полиции в отношении афроамериканцев.
Нынешняя напряженность, приведшая к социальным потрясениям, началась не при Трампе. История дискриминации африканцев прослеживается с 1619 года, когда первые корабли с рабами прибыли в британские колонии в Северной Америке. Рабство вызвало в 1861 году гражданскую войну, которая закончилась четыре года спустя его отменой, хотя оно уступило место столетию юридической сегрегации в южных штатах. Конец сегрегации в шестидесятые годы прошлого века не привел к ликвидации дискриминации чернокожих американцев.
В сфере образования, при выборе жилья или при поступлении на работу потомки рабов продолжали страдать от дискриминации. Чернокожие в США составляют 33% тюремного населения и 23% погибших от рук полиции, в то время как они составляют 13% от общей численности населения, согласно данным исследовательского центра Pew и сайта Mapping Police Violence. Барак Обама, первый президент-афроамериканец, эту ситуацию исправить не смог.
Сейчас параллельно с мирными протестами тысяч американцев, волна вандализма привела к огромным разрушениям по всей стране, разграблению магазинов, поджогу зданий в крупных городах. Она вызвала панику в коммерческом секторе, который только что начал приходить в норму после двухмесячного закрытия в ходе карантина.
«Это не мирные акты протеста, это акты национального терроризма», — сказал Трамп, характеризуя новую вспышку протестов по всей стране в связи с смертью от рук полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Он снова обвинил в организации беспорядков «профессиональных анархистов» и некое движение «антифа», которое на самом деле является нечетко оформленной сетью небольших групп воинственных леваков-антифашистов.
«Я ваш президент закона и порядка», — сказал Дональд Трамп американцам в своей речи, которая очень напоминала ту, которую он произнес на республиканском съезде 2016 года, когда он официально стал кандидатом от республиканцев на кресло в Белом доме.
Ссылка на «закон и порядок» теряется в глубинах истории США. Чаще всего эта фразу приписывают Ричарду Никсону, которую он использовал в своей речи на республиканском съезде 1968 года. Именно тот год был отмечен серьезными расовыми волнениями в Лос-Анджелесе, убийствами Боба Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и протестами против войны во Вьетнаме. По географическим масштабам и продолжительности нынешняя волна протестов — самая большая с тех пор.
С начала конфликта Трамп крайне осторожно переходит к расовой проблеме и сосредотачивается на необходимости срочно восстановить порядок. Эта стратегия может дать ему голоса в ноябре, когда ему предстоит сражение против демократа Джо Байдена, также претендующего на пост президента США.
Он не беспокоится о потере тех афроамериканских голосов, которых у него никогда не было, — опрос Ipsos для газеты The Washington Post показал в январе, что восемь из десяти чернокожих считают его расистом.
«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные», — сказал он, добавив, что готовит развертывание сил, которые «будут доминировать на улицах», пока насилие не будет подавлено.
Если губернаторы, которые имеют право применить силу для пресечения насилия, этого не сделают, то президент обещал развернуть армейские части «чтобы решить проблему этих губернаторов».
Президент раскритиковал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо из демократической партии за то, что он не развернул Национальную гвардию в городе, который пережил ужасную ночь из-за грабежей. Он также раскритиковал, что мэр Билл де Блазио не объявил комендантский час до 11 вечера. Куомо также возложил ответственность на мэра, который является его однопартийцем. «Полиция Нью-Йорка не выполняла свою работу прошлой ночью, я думаю, что она недооценивает проблему», — отметил он.
В городе Вашингтон, единственной территории США, на которой Трамп может это сделать, президент приказал разместить батальон военной полиции, сообщает министерство обороны. Это подразделение от 200 до 500 солдат из Форт-Брэгга в Северной Каролине. В Миннесоте, эпицентре протестов, и в других штатах губернаторы отказались от предложения президента и решили обратиться к собственным войскам национальной гвардии.
В русскоязычном секторе интернета в США также активно обсуждают происходящее. Живущий в Нью-Йорке блогер Денис, работающий там гидом, даже составил классификатор тамошних грабителей и погромщиков.
«Лутеры (мародёры. — Ред.), грабящие каждую ночь город, по моим, и не только моим, наблюдениям, делятся на три типа.
Первые — организованные. У них есть разведка, наблюдатели, силовики и водители. Разведчики пользуются прокатными электроскутерами и приезжают к точке первыми. Потом за ними подтягиваются наблюдатели, которые стоят на удалении и следят за прибытием полиции. Они часто ездят на ситибайках. Потом приезжают водители с силовиками на машинах с левыми номерам, чтобы их потом не отследили (люди видели, как они меняют номера незадолго до нападения). Разведчики намечают цель, а силовики ломают и бьют витрины, выносят все содержимое и грузят в машины. Как только на горизонте появляются копы, разведчики тут же сообщают об этом остальным, и все сваливают. Копы ждут какое-то время и едут на следующий вызов. Тогда группа возвращается обратно и забирает все, что осталось. Таким образом магазин полностью выносят за 2-3 попытки.
Вторые — ходоки. Они просто перемещаются группами разного размера (от 3-5 человек до нескольких десятков) и нападают на все, что подвернется под руку. Могут иметь конкретную цель, а могут просто бродить по районам, выискивая что-нибудь привлекательное. Часто идут следом за радикалами, у которых нет цели грабить, но есть цель создавать хаос. Те едут на скейтах или великах и просто бьют витрины всех магазинов на своем пути. Ходоки идут позади, лезут через разбитые стекла внутрь и берут все, что можно схватить, даже если оно им не нужно. И те, и другие могут прикрываться лозунгами и даже плакатами. При прибытии полиции могут тут же поднять лапки вверх и начать петь песни про силовой беспредел и какие копы уроды.
Третьи — адреналинщики, которым просто нравится происходящее, и они тоже не прочь поживиться. Вообще никак не организованы и просто ходят по городу, собираясь в большие толпы, и всегда готовы присоединиться к любому кипишу, будь то поджог машин, нападение на копов или грабеж магазинов. Главное, чтобы была большая толпа. Поодиночке они трусливы и сразу разбегаются. Могут легко ограбить тех, кто уже ограбил магазин и забрать что-то, что им понравится. Для таких как я, представляют максимальную опасность, так как их очень много, и они часто остаются без добычи, поэтому могут нападать и на обычных людей.
Все три категории не имеют никакого отношения к протестующим и просто прикрываются ими в целях наживы, оправдывая свои действия якобы справедливостью и возмездием. По сути, они обычные преступники, выдающие себя за идейных борцов.
Есть еще манифестанты BLM (Black lives matter — "Жизни чёрных важны" — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. — Ред.), их очень много. Они проводят митинги и шествия, ходят по городу с плакатами, пытаются избегать насилия и отстаивать идеи. На мой взгляд, к сожалению, сейчас они стали лишь дровами для разгорающегося пожара. Я бы на их месте свернул протесты, максимально дистанцировался от происходящего, дав полиции возможность делать свою работу, а не отвлекать внимание на себя, помогая тем самым грабителям. Еще немного, и благодаря усилиям последних их идея будет полностью дискредитирована, если это не случилось уже».