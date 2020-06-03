Соединенные Штаты сталкиваются с одним из самых серьезных кризисов последних десятилетий, с политической системой под напряжением, разрушенным обществом и президентом, который вызывает противоречивые чувства во всем мире

Более чем 100 000 умерших от COVID-19, более 40 миллионов безработных и самая большая рецессия со времен Великой депрессии почти вековой давности создали бы беспрецедентные трудности даже для самого достойного и опытного руководителя.

Дональд Трамп столкнулся с настоящим социальным взрывом за пять месяцев до президентских выборов. Он решил сыграть роль «жесткой руки», поднимая темы соблюдения закона и порядка, столкнувшись с эскалацией насилия в ходе протестов против жестокости полиции в отношении афроамериканцев.

Нынешняя напряженность, приведшая к социальным потрясениям, началась не при Трампе. История дискриминации африканцев прослеживается с 1619 года, когда первые корабли с рабами прибыли в британские колонии в Северной Америке. Рабство вызвало в 1861 году гражданскую войну, которая закончилась четыре года спустя его отменой, хотя оно уступило место столетию юридической сегрегации в южных штатах. Конец сегрегации в шестидесятые годы прошлого века не привел к ликвидации дискриминации чернокожих американцев. Политолог Елисеева: кому выгодны протесты в США? - видео

В сфере образования, при выборе жилья или при поступлении на работу потомки рабов продолжали страдать от дискриминации. Чернокожие в США составляют 33% тюремного населения и 23% погибших от рук полиции, в то время как они составляют 13% от общей численности населения, согласно данным исследовательского центра Pew и сайта Mapping Police Violence. Барак Обама, первый президент-афроамериканец, эту ситуацию исправить не смог.

Сейчас параллельно с мирными протестами тысяч американцев, волна вандализма привела к огромным разрушениям по всей стране, разграблению магазинов, поджогу зданий в крупных городах. Она вызвала панику в коммерческом секторе, который только что начал приходить в норму после двухмесячного закрытия в ходе карантина.

«Это не мирные акты протеста, это акты национального терроризма», — сказал Трамп, характеризуя новую вспышку протестов по всей стране в связи с смертью от рук полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Он снова обвинил в организации беспорядков «профессиональных анархистов» и некое движение «антифа», которое на самом деле является нечетко оформленной сетью небольших групп воинственных леваков-антифашистов.

«Я ваш президент закона и порядка», — сказал Дональд Трамп американцам в своей речи, которая очень напоминала ту, которую он произнес на республиканском съезде 2016 года, когда он официально стал кандидатом от республиканцев на кресло в Белом доме. Трамп хотел запугать протестующих военными вертолетами, но потерпел неудачу — СМИ © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Ссылка на «закон и порядок» теряется в глубинах истории США. Чаще всего эта фразу приписывают Ричарду Никсону, которую он использовал в своей речи на республиканском съезде 1968 года. Именно тот год был отмечен серьезными расовыми волнениями в Лос-Анджелесе, убийствами Боба Кеннеди и Мартина Лютера Кинга и протестами против войны во Вьетнаме. По географическим масштабам и продолжительности нынешняя волна протестов — самая большая с тех пор.

С начала конфликта Трамп крайне осторожно переходит к расовой проблеме и сосредотачивается на необходимости срочно восстановить порядок. Эта стратегия может дать ему голоса в ноябре, когда ему предстоит сражение против демократа Джо Байдена, также претендующего на пост президента США.

Он не беспокоится о потере тех афроамериканских голосов, которых у него никогда не было, — опрос Ipsos для газеты The Washington Post показал в январе, что восемь из десяти чернокожих считают его расистом.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные», — сказал он, добавив, что готовит развертывание сил, которые «будут доминировать на улицах», пока насилие не будет подавлено. У Белого дома нет сомнений в существовании системного расизма в США © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Если губернаторы, которые имеют право применить силу для пресечения насилия, этого не сделают, то президент обещал развернуть армейские части «чтобы решить проблему этих губернаторов».

Президент раскритиковал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо из демократической партии за то, что он не развернул Национальную гвардию в городе, который пережил ужасную ночь из-за грабежей. Он также раскритиковал, что мэр Билл де Блазио не объявил комендантский час до 11 вечера. Куомо также возложил ответственность на мэра, который является его однопартийцем. «Полиция Нью-Йорка не выполняла свою работу прошлой ночью, я думаю, что она недооценивает проблему», — отметил он.

В городе Вашингтон, единственной территории США, на которой Трамп может это сделать, президент приказал разместить батальон военной полиции, сообщает министерство обороны. Это подразделение от 200 до 500 солдат из Форт-Брэгга в Северной Каролине. В Миннесоте, эпицентре протестов, и в других штатах губернаторы отказались от предложения президента и решили обратиться к собственным войскам национальной гвардии. Протесты в США: «американская весна» или «американский Майдан»? © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

В русскоязычном секторе интернета в США также активно обсуждают происходящее. Живущий в Нью-Йорке блогер Денис, работающий там гидом, даже составил классификатор тамошних грабителей и погромщиков.

«Лутеры (мародёры. — Ред.), грабящие каждую ночь город, по моим, и не только моим, наблюдениям, делятся на три типа.

Первые — организованные. У них есть разведка, наблюдатели, силовики и водители. Разведчики пользуются прокатными электроскутерами и приезжают к точке первыми. Потом за ними подтягиваются наблюдатели, которые стоят на удалении и следят за прибытием полиции. Они часто ездят на ситибайках. Потом приезжают водители с силовиками на машинах с левыми номерам, чтобы их потом не отследили (люди видели, как они меняют номера незадолго до нападения). Разведчики намечают цель, а силовики ломают и бьют витрины, выносят все содержимое и грузят в машины. Как только на горизонте появляются копы, разведчики тут же сообщают об этом остальным, и все сваливают. Копы ждут какое-то время и едут на следующий вызов. Тогда группа возвращается обратно и забирает все, что осталось. Таким образом магазин полностью выносят за 2-3 попытки.

Вторые — ходоки. Они просто перемещаются группами разного размера (от 3-5 человек до нескольких десятков) и нападают на все, что подвернется под руку. Могут иметь конкретную цель, а могут просто бродить по районам, выискивая что-нибудь привлекательное. Часто идут следом за радикалами, у которых нет цели грабить, но есть цель создавать хаос. Те едут на скейтах или великах и просто бьют витрины всех магазинов на своем пути. Ходоки идут позади, лезут через разбитые стекла внутрь и берут все, что можно схватить, даже если оно им не нужно. И те, и другие могут прикрываться лозунгами и даже плакатами. При прибытии полиции могут тут же поднять лапки вверх и начать петь песни про силовой беспредел и какие копы уроды. Массовые беспорядки повышают шансы Трампа на переизбрание — эксперт из США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Третьи — адреналинщики, которым просто нравится происходящее, и они тоже не прочь поживиться. Вообще никак не организованы и просто ходят по городу, собираясь в большие толпы, и всегда готовы присоединиться к любому кипишу, будь то поджог машин, нападение на копов или грабеж магазинов. Главное, чтобы была большая толпа. Поодиночке они трусливы и сразу разбегаются. Могут легко ограбить тех, кто уже ограбил магазин и забрать что-то, что им понравится. Для таких как я, представляют максимальную опасность, так как их очень много, и они часто остаются без добычи, поэтому могут нападать и на обычных людей.

Все три категории не имеют никакого отношения к протестующим и просто прикрываются ими в целях наживы, оправдывая свои действия якобы справедливостью и возмездием. По сути, они обычные преступники, выдающие себя за идейных борцов.

Есть еще манифестанты BLM (Black lives matter — "Жизни чёрных важны" — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. — Ред.), их очень много. Они проводят митинги и шествия, ходят по городу с плакатами, пытаются избегать насилия и отстаивать идеи. На мой взгляд, к сожалению, сейчас они стали лишь дровами для разгорающегося пожара. Я бы на их месте свернул протесты, максимально дистанцировался от происходящего, дав полиции возможность делать свою работу, а не отвлекать внимание на себя, помогая тем самым грабителям. Еще немного, и благодаря усилиям последних их идея будет полностью дискредитирована, если это не случилось уже».