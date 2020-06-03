Правительство Украины договорилось о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports на предмет поставок сжиженного природного газа. Договором предусмотрен ежегодный объем поставок от 5,5 млрд кубометров (половина украинского годового газового импорта), цену будут определять по цене на американской газовой бирже Henry Hub

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, меморандум о сотрудничестве "предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок СПГ и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС". Газовый «ОПЕК», США стреляют себе в ногу, Польша без российского газа. Обзор энергорынка 23-29 мая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Стороны договорились и об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа на Украине.

Сомнительные объемы

Стоит напомнить, что еще в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на встрече с представителями властей США обсуждали проект по созданию устойчивого пути для импорта сжиженного природного газа из регазификационного терминала в Польше на Украину. Как видим, за год ничего существенного в этом направлении не произошло.

Чрезвычайно смущают заявленные объемы поставок. В августе 2019 года, в очередной раз обсуждая проект объединения польской и украинской газовых систем, стороны говорили о том, что интерконнектор между Украиной и Польшей сможет обеспечить поставки в объеме всего 1 млрд кубометров газа в год. Вырасти объемы смогут только после того, как Польша увеличит мощности своих терминалов. В долгосрочной перспективе речь шла о росте объемов до 3,9 млрд кубометров в направлении Польша-Украина и 1,6 млрд кубометров в направлении Украина-Польша.

Таким образом, заявленные в меморандуме с США 5,5 млрд кубометров газа в год Украина сможет получать, только если Польша, которая меморандум не подписывала, ускоренными темпами начнет создавать необходимую инфраструктуру. Поляки и раньше не торопились этого делать, тем более за свой счет. Теперь же, согласно меморандуму, все затраты берет на себя американская сторона, оставляя за собой возможность привлечения средств правительств США и стран Европы. Украинский хаб для американского газа – грандиозная афера «Нафтогаза» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Партнер-рецидивист

Стоит обратить внимание, что Киев подписал меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports. Зарегистрирована компания в американском штате-офшоре Делавер.

Экономический аналитик Александр Рябоконь обратил внимание, что Louisiana Natural Gas Exports, мягко говоря, малоизвестная в Штатах компания, зарегистрировалась в офшоре менее двух лет назад, и о ее практической деятельности на рынке ничего неизвестно.

«Известно только, что штаб-квартира корпорации находится в штате Делавер, а собственно, в Луизиане — дочерняя компания. Директором луизианской "дочки" записан некто Марсден Миллер, о котором редкие американские СМИ пишут, что до 2018 года руководил одним из отделений небольшого скупщика газовых активов в США Miller Thomson and Partners. Хотя с украинским правительством подписывал меморандум даже не он, а ещё менее известный "лыжный инструктор", некто Бен Бланшетт.

По информации базы данных OpenCorporates, получается, что Miller Thomson and Partners и Louisiana Natural Gas Exports находятся в управлении сервисной компании — Capitol Services inc. Похоже, что инвесторы Louisiana Natural Gas Exports не очень желают светиться на публике. Вдруг возникнут вопросы. А оно надо? Тем не менее, они таки возникают. Например, уж не "мама Коболева" ли, известная любительница премий и бонусов, там в инвесторах?» — задается вопросом аналитик.

Как отмечает украинское издание «Зеркало недели», респектабельным и весомым игроком на газовом рынке луизианского партнера Украины назвать трудно — прибыли, согласно документам, у компании нет. Инвестиций за два года фирма привлекла порядка $17,5 млн. Сама же инвестировала всего $2,25 млн, купив маленький недостроенный газовый актив в Австралии. Куда инвестированы и инвестированы ли остальные деньги — неизвестно. «Киев и Москва договорились - Европа будет с газом» Западные СМИ об Украине на неделе с 23 по 27.12 © Стрингер

Согласно имеющемуся в распоряжении «Зеркала недели» документу, компанию Louisiana Natural Gas Exports даже в офшорном Делавере официально считают злостным неплательщиком налогов, ее налоговый долг на 1 марта 2020 превышал $340 тыс. при ежегодном налоговом обязательстве в $200 тыс.

Как отмечает «ЗН», совладелец компании и по совместительству ее директор Миллер судим в 1980-е годы за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал. Получил десять лет, отсидел восемь. В 2019-м стал фигурантом еще одного крупного судебного разбирательства, также связанного с мошенничеством с ценными бумагами. Эта судебная история, судя по всему, еще не завершилась.

МВФ на страже американских интересов

Как обычно, цена американского газа, который Украина будет покупать через Польшу, остается «коммерческой тайной». Несмотря на оптимистичные заявления как представителей Польши, так и Украины, средняя цена американского LNG газа (группы LNG-терминалов из США, которые его поставляют, — Venture Global LNG, Calcasieu Pass LNG, Plaquemines LNG) с учетом себестоимости добычи в США, транспортировкой и затратами на LNG-терминалах в несколько раз превышает цену газа, который Украина импортирует из Европы. Фактически американские компании и Польша переводят часть убытков от покупки сжиженного газа на Украину и потребителей-украинцев.

И в этой связи подписанный Украиной меморандум о поставках американского газа становится еще более интересным в свете новых условий от МВФ. Меморандум о сотрудничестве с МВФ по кредитной программе stаnd-by, кроме «структурных маячков», содержит еще ряд условий, которые Киеву придется выполнять для получения денег.

В блоке под названием "Реформа энергетического сектора" Украина дает обещание больше не продлевать спецобязательства (ПСО), возложенные на НАК "Нафтогаз Украины" по обязательной продаже газа для потребностей населения. Правда, для обеспечения безопасности поставок газа бытовым потребителям будет создан механизм временного поставщика последней надежды (SOLR). Можно предположить, что таким поставщиком будет "Нафтогаз", который получит базу данных о потребителях газа от облгазов на безоплатной основе. «Тот, кто нам мешает, тот нас и погубит». Куда ведут Украину структурные маячки МВФ © euractiv.com

С 1 мая ПСО должно было быть отменено полностью, однако правительство продлило его действие для населения — до 1 июля 2020 года, а для ТКЭ — до 1 мая 2021 года. Сейчас в меморандуме с МВФ, исходя из документов, которые имеются в распоряжении украинских СМИ, содержится условие, что ПСО больше продлеваться не будет и отменится полностью, 1 июля для населения и 1 мая 2021 года для ТКЭ соответственно. При этом цена газа останется рыночной.

Мировые цены на газ в последние месяцы значительно снизились, однако через несколько месяцев цена газа может вновь начать расти — это подтверждают и в "Нафтогазе Украины".

Кроме этого, в целях упрощения процедуры смены поставщиков газа, что является одним из маяков программы, планируется разрешить переход на нового поставщика при наличии долга перед старым, при этом меры борьбы с неплатежами за газ и коммунальные услуги будут усилены.

Правительство уже сняло ограничение на тарифы на отопление бытовым потребителям и обещает к концу сентября обеспечить заключение новых договоров на коммунальные услуги с пересмотром тарифов. Исходя из формулировки в документе, тарифы могут вырасти из-за учета в них капвложений компаний, предоставляющих услуги, и роста цены на газ.

"Начиная с отопительного сезона 2020-21 гг., тарифы на отопление будут пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить адекватное отражение изменений в расходах на газ и негазовых расходах (включая капвложения) в тарифах на отопление. С этой целью до начала отопительного сезона 2020-21 гг. мы отменим Постановление КМУ № 1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает асимметричные изменения в счетах за отопление без необходимости учитывать тарифы на отопление при изменении цены на газ на входе", — говорится в меморандуме. Дешево, но сердито. Коммуналка на Украине подешевела, чтобы потом подорожать © Украина.ру/Стрингер

Кроме того, Киев в рамках выполнения программы с МВФ обязался внести изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины". В частности, будет рассмотрен вопрос об отмене назначения правительством главы и членов правления компании, эти функции будут у наблюдательного совета НАК. Также Кабмин может отказаться от права принимать решения, обязательные для выполнения набсоветом, и утверждать финансовый план компании. Кроме того, возможны еще некоторые изменения, которые расширят полномочия набсовета НАК по сравнению с теми, которые были до изменения устава правительством Владимира Гройсмана в 2019 году.

Коммунальный беспредел

«Так вот зачем Нафтогаз через МВФ решил внутренний рынок к рукам прибрать. Конкуренция конкуренцией, а газовый либерал должен быть один. В Меморандум с МВФ засунули новые инициативы по регулированию внутреннего рынка газа. Как всегда, под соусом спасения потребителя от тоталитарных молекул российского газа и борьбы за все светлое и чистое. В этой связи Нафтогаз предлагает внести изменения в законодательство и, по сути, передать ему все базы облгазов для свободной торговли.

Кроме того, предполагается, что потребитель с долгами может перепрыгивать от поставщика к поставщику, тем самым кидая бывшего и вводя в небалансы региональные распределяющие компании», — отмечает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Весьма удачно на эту тему высказался сменщик Витренко со сложной фамилией Ватерландер: "Защитить украинцев должна либерализация рынка газа, чтобы через стимулирование эффективной конкуренции среди поставщиков клиент получил самую низкую цену".

«Но, как всегда, есть нюанс. Параллельно в меморандуме проговаривается усиление неких штрафов и прочего административного воздействия на должников за газ и тепло.

То есть поняли, да? Стимулировать конкуренцию будет "Нафтогаз", сбивая неплательщиков с облгазов и переводя под свое крыло, — раз. Цена на газ будет формироваться с учетом вышеуказанного меморандума. То есть стоимости молекул свободы.

А кому схема не нравится — получите неподъемный штраф и передайте свое «помешкання» в залог банку. Как банки работают с залогами — мы тоже в курсе. Так что подъем рост цен и тарифов — это только прелюдия. Сам акт будет проводиться в жестких условиях коммунального БДСМ», — прогнозирует эксперт.