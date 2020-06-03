Ястреб приземлился. Почему уходит Пристайко и появятся ли в Кабмине Украины новороссы

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко скоро может отправиться на работу в Лондон. Там он возглавит украинское посольство. На его место прочат почти что землячку Пристайко

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции скоро сменит место работы, заявила замглавы фракции «Слуги народа» в парламенте Евгения Кравчук. Пристайко станет послом Украины в Великобритании © пресс-служба президента Украины

«Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет откомандирован для работы послом Украины в Великобритании. Это, с одной стороны, утрата для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти с учетом трансформаций, которые происходят в Европейском союзе. Украине в Великобритании нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей стране в проведении реформ и защите суверенитета», — написала она в Facebook.

Кроме того, Кравчук сообщила, кто заменит Пристайко на правительственном посту.

«Вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишина — не наша коллега из «Голоса», а бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности», — заявила Кравчук.

Пристайко и его «сменщицу» объединяет то, что оба они связаны с Одессой. При этом новый фронт работ для нынешнего вице-премьер-министра будет не таким уж непривычным.

В метрополию!

У Пристайко есть опыт работы на дипломатических должностях в государствах, ранее бывших частями Британской империи.

Так, в 2000-2001 годах Пристайко работал консулом Генконсульства Украины в Сиднее, а в 2002-2006 годах он был советникам по политическим вопросам, а затем и временным поверенным в делах Украины в Канаде. В 2009-2012 годы Пристайко был советником-посланником, заместителем руководителя миссии посольства Украины в США. Американские и британские агенты: Кто будет определять политику Украины при Зеленском © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

И если Соединенные Штаты одной из славных страниц своей истории считают войну за независимость от Британской империи, то Австралия и Канада, где служил Пристайко, официально являются королевствами Содружества, главой которых формально является королева Великобритании Елизавета ΙΙ.

В общем, свою cлужбу за рубежом Пристайко начал при правлении Елизаветы ΙΙ в её королевстве, и в её же королевстве и при её правлении он и продолжит работу.

Более того, одно из королевств Содружества — Канада — весьма значимое для семьи Пристайко государство. Его жена Инна в марте на своей странице в Facebook делилась статьей в «Европейской правде», написанной Романом Ващуком — послом Украины в Канаде в 2014-2019 годах. Эта статья рассказывала, чему канадский опыт может научить нового президента Владимира Зеленского.

А в мае Инна Пристайко поделилась воспоминанием четырехлетней давности — фотографией от 17 мая 2016 года.

«С приязнью принимаем Мустафу Джемилева в Канаде», — гласила подпись под совместным фото жены Пристайко и Джемилева.

В то время её муж был замминистра иностранных дел Украины, т.е. он уже не работал в Канаде. Но его жена не зря употребила глагол «принимаем», ведь Канада стала домом и для нее, и для ее сыновей.

Один из них — Владимир Пристайко, если верить записи на его странице в Facebook, и вовсе родился в Сиднее. Другой — Андрей — хоть и родился в Киеве, но среднее образование получил в Канаде. Как и брат.

И Андрей, и Владимир окончили Колледж-институт Лисгар — одну из лучших высших публичных школ Оттавы. Она обслуживает такие центральные районы канадской столицы, как Сэнди-Хилл, Нью-Эдинбург, Сентертаун и Роклифф-парк и находится в пяти минутах ходьбы от парламента Канады. К школе примыкает Оттавская ратуша. В общем, это школа для жителей богатых районов.

Гипотетически попасть туда можно и переведясь из другой школы. Только для этого придется дождаться своего места в очереди из таких же желающих.

Кстати, Андрей Пристайко принимал участие в акции в поддержку в Оттаве в мае 2016 года — как раз тогда, когда его мама и опубликовала фотографию с Джемилевым.

В свою очередь Владимир Пристайко окончил еще и входящий в десятку сильнейших университетов Канады Карлтонский университет. Его брат, если верить записи у него в Facebook, учился еще и в Европе — в Американской школе в Брюсселе. Сейчас Владимир работает в Вене, а его брат, судя по данным Facebook, живет в бельгийском Лёвене.

Вообще, судя по соцсетям братьев, это скорее канадцы, чем украинцы: во всяком случае, все доступные записи сделаны на английском языке. Да и среди друзей у них в основном иностранцы. Даже свою украинскую фамилию они в соцсетях сократили до лаконичного Pryst.

Конспиролог, изучив биографию Пристайко и, главным образом, его семьи, обозвал бы его британским шпионом и заподозрил бы у него подданство Великобритании. Сам же его перевод расценил бы как направление хорошо зарекомендовавшего себя агента на заслуженный отдых в метрополию. По заветам Геббельса. Кто и зачем возглавит министерство культуры Украины © Facebook, Александр Ткаченко

Неконспиролог бы тоже нашел над чем подумать. Например, над тем, что в условиях Brexit лучше, чтобы послом в Великобритании был тот, кто хорошо знает это государство, имеет связи в британских верхах и был способен лоббировать украинские интересы. И если Пристайко отвечает первым двум требованиям, самое время задуматься, что он делал в Австралии и Канаде. Тем более, ранее Пристайко курировал вопросы евроинтеграции — т.е. процесса, противоречащего нынешней британской политике. Великобритания, если так можно выразиться, запустила процесс европейской дезинтеграции.

Подумать есть над чем. И над кем. Ведь место Пристайко займет довольно молодая — 35-летняя — специалистка.

Новоросс в Кабмине

Одесса, которая в свое время была центром Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства и одним из важнейших городов Новороссии, в скором будущем сможет похвастаться еще одним одесситом во власти. Точнее, одесситкой. Ольга Стефанишина, которую даже украинские СМИ подчас путают с её полной тёзкой из фракции «Голос», сменит на посту Пристайко — уроженца Килии, что в Одесской области.

Стефанишина, если верить ее декларации, хозяйка нескольких квартир в Одессе: одной она владеет полностью, в двух других — 50% долями. Об этом свидетельствует декларация, поданная в октябре 2019 года. Что примечательно: в декларации, которую Стефанишина подавала в январе 2017 года, у нее было на полквартиры меньше: одной из 50% долей она тогда не владела. Все квартиры находятся в Одессе.

Стефанишина окончила в 2008 году Институт международных отношений Киевского национального университет имени Тараса Шевченко по квалификации юриста-международника, переводчика с английского языка. Но на этом не остановилась: в 2016 году она окончила уже Одесский национальный экономический университет, став специалистом по финансам и кредиту. Мэр на «Мерседесе» Януковича. «Слуга народа» Дубинский может возглавить Киев © Facebook/Александр Дубинский

Такие данные о высшем образовании Стефанишиной содержит правительственный портал. Там же указывается, что с марта по декабрь 2017 года она проработала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина, а в декабре 2017 года стала генеральным директором этого офиса. Дослужилась она до 5-го ранга государственного служащего.

А вот ее страница на сайте юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» более подробно рассказывает о трудовом пути. Согласно этим данным, с 2006 по 2007 год у Стефанишиной была частная юридическая практика, с 2007 по 2010-й она работала в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства. Там она была специалистом-руководителем отдела по вопросам правового обеспечения европейской интеграции.

В 2010-2015 годах Стефанишина работала в департаменте международного права / департаменте европейской интеграции в Минюсте Украины и занимала там должность замдиректора, а затем и директора. И уже после этого она пришла в Кабмин.

С 2019 года Стефанишина работает советником юрфирмы «Ильяшев и Партнеры». При этом на ее странице также указывается, что она училась в дипломатических академиях в Австрии и Эстонии.

Остается лишь вспомнить, что в том же 2019 году вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что ищет гендиректора Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. При этом Стефанишина, по его словам, согласилась остаться работать у него советником.

Подытоживая, можно отметить, что новым вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции будет человек, профессионально занимающийся этим вопросом еще со студенческих лет — со времен президента Виктора Ющенко. Работая в правительственных структурах Стефанишина пережила и президента Ющенко, и президента Виктора Януковича, и Майдан (а значит, она спокойно прошла люстрационную проверку), и президента Петра Порошенко. В общем, это не просто профи, но и человек, обладающий навыками политического выживания.

Отдыхая в метрополии, Пристайко вряд ли будет переживать за украинскую евроинтеграцию — она окажется в надежных руках молодой, но весьма опытной Стефанишиной.