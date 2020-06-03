«Майданщик», согласно одному из значений этого слова, значит вор. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт: если народ гордится «майданом», то и воры-майданщики начинают диктовать свои условия «лохам», на жаргоне мелких торговцев — простым сельским мужикам

Майдан был организован ворюгами-олигархами во имя прихода к власти подконтрольных воров ради дальнейшего разворовывания страны. Широко раскрытые глаза «революционной общественности», дескать, «не за то мы стояли на майдане» — лицемерная реакция уличной проститутки на привод в участок.

Непонимание происходящих вокруг процессов является инфантилизмом на грани слабоумия, но когда инфантилизм приводит к человеческим жертвам, к убийству детей — это уже не просто глуповатая наивность, но соучастие. Киевская власть хочет сделать соучастниками своих преступлений как можно больше людей, и это является гарантией коллективной безответственности, а значит, широкой социальной базы режима. Но если «лохи» (как я уже говорил, на жаргоне мелких торговцев, простаки на торжище) являются объектом промысла мелких «майданщиков», то люди серьёзные крадут с размахом. Вот кто-то подставной крикнул «держи вора», хозяйчики побежали бить невидимого воришку, а тем временем серьёзные, солидно одетые люди очищают беззащитные прилавки. Невозможность невмешательства. Интервью Зеленского и «украинский» скандал в США © president.gov.ua

В интервью киевскому интернет-изданию «Зеркало недели» недавно уволенный глава Госрезерва Украины Ярослав Погорелый поведал вещи эпические, поразительно живописующие истинные успехи «революции достоинства». По его словам, государственные хранилища страны заполнены всего на три процента. «Проведенные нами аудиты продемонстрировали вопиющие злоупотребления, значительные потери запасов. Только зерна мы недосчитались на более чем 800 миллионов гривен, в целом уже зафиксировали убытков на более чем миллиард гривен. А сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления, то есть того максимума, который там может быть, — утверждает господин Погорелый. — То есть какой-то товар по документам на складах есть, но в ходе проверки выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч, на третьем — 112 тысяч тонн. Вот уже 150 тысяч тонн зерна, которые вроде бы у нас есть, но на самом деле их уже давно разворовали и продали». В ответ советник министра МВД Михаил Апостол пропищал, что 2700 вагонов зерна, которые должны были находиться в Госрезерве, съели амбарные мыши.

«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная, — продолжает рассказывать о чудесах украинских закромов их бывший начальник. — В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой». Тоже мыши виноваты? И это лишь пара примеров разворовывания страны при всемерном потакательстве «патриотов» у власти.

Вспомним взорванные склады боеприпасов, украденные медицинские маски, аферы с вооружениями для армии, или как Порошенко отчитывался перед Байденом, что взвинтил тарифы для населения даже выше требований Международного валютного фонда. Только на схемах «скрутки» НДС (махинации с назначениями платежей), о которых сообщает украинская пресса, государство ежемесячно обворовывают на 7 миллиардов гривен. И, что характерно, банды уличных «активистов» эти вопиющие факты интересуют менее всего, поскольку они находятся на довольствии тех же выгодополучателей «революции достоинства». Охотиться на инакомыслящих и громить памятники советским воинам куда приятней и прибыльней. Саакашвили vs Аваков. Кто станет главой украинского МВД, если Зеленский отправит министра в отставку? © avakov.com

Неудивительно, что в надежде на лучшее будущее украинский обыватель уже не верит собственным правителям и уповает на справедливость иностранных хозяев — ЕС, американцев, диаспоры, которые научат, приголубят, возьмут их под своё крыло, обеспечат правосудие, скажем, через подотчётное американцам НАБУ. Идол независимости враждебен лишь по отношению к России, обильно подпитываясь байками, как плохо было жить в Советском Союзе, где якобы не разрешали говорить по-украински и носить вышиванки. Однако западный капитал почему-то не спешит облагодетельствовать свою новую колонию: его будничная задача — извлечение прибыли, а не развитие территорий.

Запорожский журналист Павел Волков анализирует достижения украинской экономики эпохи независимости и приоритеты западных компаний на Украине: «Вот во что инвестировали иностранцы (все же любят говорить про необходимость иностранных инвестиций):

— табачка;

— с/х [сельское хозяйство];

— супермаркеты;

— дистрибьюция всякой всячины.

Никакого машиностроения, никакой электроники и робототехники, никакого станкостроения, никакой фармацевтики, вообще ничего высокотехнологичного. Все связано либо с эксплуатацией земли и продажи продуктов с/х за рубеж, либо с барыжничаньем внутри страны иностранными товарами. Все остатки энергетики и металлургии, что дает больше 70% доходов бюджета, — это то "неэффективное тоталитарное наследие, которое почему-то забыли декоммунизировать».

Пока нынешней весной местные фермеры были вынуждены тоннами выбрасывать готовую продукцию на свалку (и продолжать отбиваться от рейдеров из «патриотических» бандформирований), продовольственные прилавки аграрной сверхдержавы заполняют импортные овощи, мясо, молоко. Если до 1991 года Украина производила 24,7 миллиона тонн молока (из них 18 миллионов тонн в совхозах и колхозах), то ныне, по данным руководителя Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, на Украине производится не более 6 миллионов тонн. В апреле 2013 года в стране (без учёта Крыма и территорий нынешних ЛДНР) было 2,5 миллиона коров, в апреле 2020 года — уже 1,8 миллиона — сокращение почти на 30%. Было 7,7 миллиона голов свиней, стало 5,8 — меньше на 25%. Козы и овцы: было 1,8 миллиона голов, стало 1,2 — сокращение на 20%. В промышленности также утрачены целые отрасли, в том числе такие передовые, как космическая и радиотехническая, авиастроение, автомобилестроение, станкостроение и множество иных.

Украина до сих не может вернуться даже на домайданный уровень развития экономики, не говоря уже об эпохе наивысших достижений. «Отечественная промышленность до сих пор не смогла вернуться к уровню 2012 года, — сообщает своим читателям «Зеркало недели», в своё время принимавшее самое активное участие в разжигании фатального Майдана. — По итогам 2019-го индекс промышленной продукции был на 22,9% ниже. Наибольшие потери испытал машиностроительный сектор, в частности, производство автотранспортных средств составило лишь 31,0% от уровня 2012 года, отрасли вагоностроения — 29,7%, станкостроения — 68,2%, металлургии — 70,8%, продукции сельскохозяйственного машиностроения — 68,4%».

«Но даже в остающемся производстве наблюдается технологическая деградация, продолжает «Зеркало недели», — автомобилестроительная отрасль переориентировалась с выпуска транспортных средств на комплекты проводов для свечей зажигания, вагоностроение — с подвижного состава на колесные пары, сельскохозяйственное машиностроение — с тракторов на навесные механизмы. В 2019 году производство промышленной продукции на Украине снизилось ещё на 1,9%, а в январе 2020 года сокращение достигло 5,1%».

Еще одно неоспоримое достижение, которым так гордится майдан и его вышиваночные поклонники на местах, это пресловутый безвиз. Вместе с сознательным уничтожением собственной экономики, спровоцированным массовой безработицей и нежеланием сотен тысяч людей участвовать в войне на Донбассе, безвиз способствовал бегству миллионов граждан за пределы государства. Это не историческая необходимость, а истерическая реакция потерявшего ориентиры общества. «Идиоты» - Аваков ответил на вопрос, собирается ли он устраивать госпереворот © kmu.gov.ua

«В 12-м году трудовых мигрантов было миллион двести всего. Сейчас порядка десяти миллионов, — говорит оппозиционный политик Евгений Мураев. — Мы потеряли рынки, мы потеряли возможность давать работу нашим гражданами. Сейчас то количество работоспособных граждан, которое осталось в стране, неспособно прокормить тех, кто находится у нас на иждивении — это детей и пенсионеров».

И света в конце тоннеля не видно, там маячат лишь все увеличивающиеся внешние долги разорённого ворами государства. Ещё недавно расходы на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего госдолга составляли порядка 38% доходов бюджета, а сейчас до 50%. То есть половина дохода всего бюджета должна пойти исключительно на погашение и обслуживание государственного долга. Лишь за апрель 2020 года госдолг Украины вырос на один миллиард долларов и достиг 81,4 млрд долларов США.

В условиях катящегося в бездну государства, исходя из принципа «спасайся кто как может», многим ничего и не остаётся, как воровать всё, что плохо лежит, либо защищаться от грабителей любыми способами. Законопослушность последовательно растоптана госпереворотами 2004 и 2014 годов, повальным мародерством на Донбассе, безнаказанными убийствами политических оппонентов, выборочным подходом Фемиды к преступным деяниям «атошников» и прочих «патриотов». Вот и сейчас генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обязала всю систему прокуратуры подробно отчитаться не о преступлениях власть имущих, а о правонарушениях в отношении «общественных активистов».

«Сообщите кто-то недалекой начальнице прокурорского офиса, что в стране сейчас абсолютно противоположная проблема — преступления, совершаемые общественными активистами и прочими бродячими животными, — взывает известный юрист Андрей Портнов в своём ТГ-канале. — "Стоп-реванш" в центре Киева ещё раз показал, что именно их нужно комплексно идентифицировать и по каждому разработать отдельный план юридической ответственности, поставить всех на оперативный контроль, кого удастся разместить в изоляторы, а остальных заставить работать и следить за каждым шагом».

Увы, в нынешнем украинском государстве это невозможно, ибо его изначальная цель не созидание, а разграбление. Майдан лишь институализировал его грабительскую суть и задрапировал ее вышиванками. И многим эта нелепая маскировка весьма нравится.