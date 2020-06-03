Ситуация в Белоруссии неоднозначная, люди устали от правления одного и того же лидера, говорят эксперты. Однако прозападная оппозиция, которая проводит акции в стране, не представляет для Лукашенко особой опасности

В воскресенье, 31 мая, в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Александру Лукашенко. В частности, подписи собирали в поддержку Светланы Тихановской - супруги оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК отказал в участии в политической кампании.

По данным правозащитной группы «Весна», милиция задержала около 30 представителей оппозиции.

Тихановского также задержали во время митинга в Гродно в пятницу, 29 мая. По данным очевидцев, после восьми вечера его стала хватать за одежду некая женщина, требуя показать жену и возмущаясь сбором людей в период коронавирусной опасности. Блогер попробовал увернуться, после чего к нему подбежали люди в штатском и омоновской форме и затащили в свою машину.

Обмен сигналами. Лукашенко в ответ на протестные акции, показался с главой КГБ © AP, Sergei Grits

«Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю: мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», - сказал Лукашенко.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на новый президентский срок.

«Правовой беспредел авторитарной власти»

Действия правоохранителей Белоруссии, задержавших оппозиционных агитаторов, совершенно не отвечают законодательству страны. В этом уверен политолог из Минска Евгений Константинов.

По его словам, «тот правовой беспредел, который мы наблюдаем годами, является следствием авторитарности власти».

«Достаточно вспомнить жесткий разгон Площади в 2010 году, аресты лицами в гражданском протестующих во время хлопающих акций в 2011-м. Но это самые яркие эпизоды.

Аресты политических противников Лукашенко по надуманным поводам, а также липовые административные статьи — это белорусская повседневность. Особенно жестко подавляются те акции, которые рассматриваются белорусским режимом в качестве угрозы его существованию», — отметил эксперт.

Политолог Константинов: Тихановский просто лицо протеста, а не реальный кандидат в президенты © Facebook, Евгений Константинов

«При этом беспредел вовсе не является низовым, он всемерно поощряется сверху. Право граждан избирать и быть избранным у нас существует только на бумаге. Даже органы местного самоуправления, которые полностью зависимы и ничего самостоятельно не решают, целиком и полностью набираются из верных режиму людей», — заявил политолог.

«Прозападная оппозиция решила максимально расшатать лодку»

Сейчас в Белоруссии повторяется сценарий 2010 года: хотя тогда задержания произошли во время выборов, а сейчас заранее. Об этом говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский.

Но судя по всему, добавил эксперт, прозападная оппозиция решила максимально сильно расшатать лодку, а власть борется с этим полицейскими методами.

«Подозреваю, что у власти были основания для ареста, и сами арестуемые могли способствовать такому ходу. Задача оппозиции — спровоцировать власть на максимально жесткие меры, чтобы общество начало возмущаться», — пояснил Неменский.

Лукашенко заигрывает с Западом, но «украинского сценария» не будет

Политолог Дзермант: После слов белорусского блогера Тихановского о Майдане его перестанут считать нормальным человеком © Facebook, Алексей Дзермант Алексей Мухин. Понятно, подчёркивает он, что «политические танцы» главы Белоруссии с западными НКО продолжатся, что он отдаёт себе отчёт, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану.

«Но, судя по всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах», — рассказал Мухин.

Он также отметил, что «с Россией Лукашенко не заигрывает уже давно»: он перешёл на язык прилично оформленного шантажа, а заигрывает с Западом.

В то же время Мухин уверен, что в Белоруссии не будет «украинского сценария»: для него необходимы олигархи, а их в стране нет.

«Для украинского сценария Белоруссии не хватает составных частей: олигархов и сильных пассионарных оппонентов у Лукашенко, благо он позаботился. Здесь он взял на вооружение методику одного афинского тирана, которого философ спросил: как ему удается держать в подчинении столь свободолюбивых граждан?

Тот пригласил его погулять в поле и по мере разговора своим посохом сшибал самые высокие колоски, которые возвышались над другими растениями. В конце прогулки он спросил, есть ли у философа еще вопросы. Тот ответил, что вопросов больше нет», — рассказал политолог. Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

«В стране уже десятилетие наблюдается кризис»

Сегодня президент Лукашенко не имеет подавляющей поддержки населения, уверен Евгений Константинов: «все те проценты, которые ему рисуют на выборах, остаются на совести бессменной главы ЦИК Ермошиной».

По словам политолога, она прекрасно понимает, что люди устали от бесконечного правления действующего главы, в стране уже десятилетие наблюдается кризис.

«Деньги обесцениваются, зарплаты не растут, но при этом идеологический аппарат трубит об успехах и лжет о растущем уровне жизни.

В условиях реального обнищания это вызывает озлобление, Тихановский просто вскрывает язвы, которые видны каждому здравомыслящему человеку. Почти никто, разумеется, не рассматривает его в качестве реального кандидата в президенты, он просто является лицом протеста против зажравшейся системы», — сообщил Константинов. Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Прозападная оппозиция не представляет опасности для власти»

В Белоруссии сейчас есть усталость от одного и того же лидера, отмечает Олег Неменский. Эта ситуация возникает в любой стране, в которой один и тот же человек долго находится во главе государства. При этом народ не может четко описать, каких именно перемен он хочет, подчёркивает эксперт.

«Сказать, что в оппозиции есть сильные личности, которых можно рассматривать как реальных конкурентов действующему президенту, не приходится.

И этот круг прозападной оппозиции, наверно, потому так терпим властью, что никакой большой опасности для неё не представляет», - сказал Неменский.