Власти Норвегии публично признали, что введённые в марте карантинные ограничения были излишними и вредными - как для граждан, так и для экономики, и решение об их введении было принято на волне паники

В первые дни лета страны континентальной Европы устроили неформальное соревнование: кто быстрее откроет границы, а также пляжи, гостиницы, рестораны, другие места отдыха и развлечений, и «снимет сливки» с туристического рынка. Ведь, несмотря на растущую безработицу и бережливость европейцев, миллионы из них «сидят на чемоданах», желая хоть на несколько недель сменить надоевшую во время карантина родную страну на зарубежный курорт. Поэтому новости об очередном открытии идут нескончаемым потоком.

Институт общественного здравоохранения Черногории обновил список стран, из которых разрешено прибытие и пребывание в этой стране с 1 июня. В список входят более 120 государств, которые соответствуют установленным эпидемиологическим критериям. Это ряд стран Евросоюза, Китай, страны Африки и Латинской Америки. В списке пока нет России и Украины, ведь въезд в Черногорию разрешен, если количество активных случаев заражения COVID-19 меньше 25 на 100 000 жителей в стране, резидентом которой является гражданин, и в стране, из которой он въезжает в Черногорию.

Эта страна прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая коронавируса, а все больные COVID-19 выздоровели, то есть появились условия для официального объявления о завершении эпидемии, о чём объявил 2 июня помощник директора Института общественного здоровья Черногории Сенад Бегич. С начала марта в этой стране было выявлено 324 случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 тут умерло 9 человек.

Греция готовится принимать туристов с 15 июня. Поначалу местные власти утвердили список из 29 стран, граждане которых могут посетить Грецию без прохождения карантина (России и Украины среди них также не было). Однако в минувший понедельник было объявлено, что с середины июня Греция разрешит въезд гражданам всех стран, но они будут обязаны проходить тестирование на коронавирус по прибытии, и карантин в период одной или двух недель: 7 дней на карантине будут находиться туристы с отрицательным тестом на коронавирус, и 14 дней — с положительным тестом. При этом Греция обещает возмещать стоимость проживания на карантине иностранным туристам, которые заболеют коронавирусом. Коронавирус не остановил неолибералов, он дал им новые возможности - Иванников © Украина.ру/Стрингер

Описанное выше ограничение будет касаться и прибывших из итальянских регионов Эмилия-Романья, Ломбардия, Пьемонт и Венето. Последнее решение вызвало недовольство министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который высказал его в ходе телефонного разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом. Как сообщается, Ди Майо сказал Дендиасу, что Греция должна избегать любых ограничений для итальянских туристов. Ожидается, что глава итальянской дипломатии посетит Грецию 9 июня с целью проинформировать власти этой страны об эпидемиологической ситуации в Италии. «Все данные о заражении будут доступны каждому, — приводит слова Ди Майо сайт греческого правительства. — Мы всегда действовали ответственно и прозрачно, и будем продолжать это делать. Именно поэтому мы и ожидаем уважения». С начала эпидемии в Греции зафиксировано 2937 случаев заражения коронавирусом (19 за последние сутки), умерло от COVID-19 в этой стране 179 человек.

При этом в самой Италии 1 июня большинство известных культурных достопримечательностей возобновили работу после трёх месяцев карантина, хотя и с мерами безопасности, включая проверки температуры и обязательные маски для лица. Некоторые из самых известных исторических мест Италии уже были открыты для посетителей: Пизанская башня вновь открылась 27 мая, Палаццо Питти во Флоренции — 28 мая, археологический парк Помпеи работает с 25 мая. Все достопримечательности или требуют, или рекомендуют бронирование заранее, количество посетителей ограничено. 1-2 июня их посещали только местные жители, поскольку свободное передвижение между регионами Италии возобновится только 3 июня. В то же день откроется галерея Уффици во Флоренции, а вот галерея Академии, где находится статуя Давида работы Микеланджело, возобновила работу 2 июня.

С начала эпидемии в Италии были инфицированы коронавирусом 233 515 людей (это третий показатель в Европе), умерли от COVID-19 тут 33 530 человек. 1 июня в стране обнаружили 178 новых больных коронавирус, по сравнению с 355 днём ранее — это наименьший показатель с 26 февраля. Правда, уже 2 июня этот показатель вырос до 318. Пытаясь преодолеть распространение болезни, власти Италии готовятся тестировать в четырёх регионах страны приложение для отслеживания контактов, созданное для эффективного выявления инфицированных коронавирусом на этапе выхода из карантина. Приложение будет доступно для загрузки для всех жителей Италии, но функции активируют сначала только в четырех тестовых регионах — Лигурии, Апулии, Абруццо и Марке. Сколько продлится этап тестирования, не сообщается.

Литва с 1 июня открыла свои границы для граждан других европейских стран, но некоторым приезжим придется обязательно провести в изоляции 14 дней. Если в стране за последние 14 дней на 100 тысяч жителей было зафиксировано 15-25 случаев COVID-19, то её жители могут приехать в Литву, но им придется отбыть карантин в течение 14 дней. Если же количество случаев за две недели составляет 15 и меньше на 100 000 жителей, то приезжим изолироваться не придётся. При этом то же правило будет касаться и граждан Литвы, возвращающихся на родину. Всего с начала эпидемии в этой стране подтверждено 1682 случая заражения коронавирусом, от COVID-91 в Литве умер 71 человек.

С 1 июня Болгария открыла границу для граждан из 29 стран, которые едут с целью туризма, им не нужно будет проходить 14-дневный карантин. Речь идёт о большинстве стран ЕС, Норвегии, а также соседних Сербии и Северной Македонии. В Министерстве туризма Болгарии отметили, что список подлежит обновлению и дополнению в зависимости от развития эпидемической ситуации и решений болгарского правительства, которое рассчитывает на начало активного туристического сезона в стране с 1 июля. С начала эпидемии в Болгарии было выявлено 2538 случаев заражения коронавирусом, умерло от его последствий 144 человека.

Также с 1 июля планирует снова открыться для пассажирских рейсов аэропорт Мальты — почти через три месяца после того, как он был закрыт из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом путешественникам, прибывающим из 19 европейских стран и территорий, которые считаются «безопасными», не придется сдавать тесты на COVID-19 или проходить карантин по прибытии на Мальту, сообщил 1 июня премьер-министр этой страны Роберт Абела.

Безопасными власти Мальты считают Исландию, Словакию, Кипр, Литву, Израиль, Норвегию, Швейцарию, Эстонию, Данию, Венгрию, Австрию, Люксембург, Германию, Чехию, Финляндию, Ирландию и Латвию. Также в этот перечень вошли итальянские острова Сицилия и Сардиния, но не материковая Италия. Примечательно, что среди стран отсутствует Великобритания, откуда на Мальту прибывает львиная доля туристов. С начала эпидемии на Мальте были инфицированы коронавирусом 620 людей, умерли от COVID-19 в этой стране 9 человек.

После десяти недель с начала коронавирусного кризиса в Нидерландах 1 июня снова заработали рестораны, пляжные павильоны, музеи и кинотеатры. Все заведения работают с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических норм и социального дистанцирования, там допускается пребывание максимум 30 людей. Все посетители музеев и пабов должны заранее сделать бронирование. Общественный транспорт в стране также вернулся к обычному графику, всем пассажирам необходимо носить маску для лица. Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Кроме того, с 1 июня граждане с легкими симптомами, которые могли бы указывать на коронавирусную инфекцию, могут пройти тест на коронавирус. Ранее в Нидерландах массово тестировали лишь отдельные группы населения, например врачей и учителей. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 46 647 случаев заражения коронавирусом (седьмое место в Европе по этому показателю), от COVID-19 в Нидерландах умерло почти 6 тысяч человек.

С 1 июня в Португалии в рамках следующего ослабления карантина открылись кинотеатры, концертные залы, спортзалы и торговые центры на большей части территории страны — после более чем двух с половиной месяцев карантина. При этом торговые центры пока не будут работать в столице страны — Лиссабоне, на который приходится большинство новых заражений. По словам премьера Антониу Кошты, это решение пересмотрят в четверг, 4 июня. С начала эпидемии в Португалии зарегистрировали 32 895 подтвержденных случаев коронавируса (десятый показатель в Европе), 1436 заболевших скончались от COVID-19.

В соседней Испании с 1 июня практически по всей стране, кроме части побережья Каталонии, возобновили работу пляжи, закрытые из-за пандемии коронавируса. Ряд пляжей постепенно открылись раньше, но с понедельника почти все пляжи — от южного региона Коста-дель-Соль на Средиземном море до северного побережья Страны Басков — снова открыты для посетителей. Исключение — пляжи в районе Барселоны, где коронавирус не полностью взят под контроль. В понедельник правительство Испании начало информационную кампанию, чтобы попытаться убедить иностранных туристов приехать в страну с июля. «Вопрос не в том, чтобы открыться первыми, а чтобы открыться, зная, что мы гарантируем здоровье не только жителям, но и посетителям», — заявила испанский министр по вопросам промышленности и туризма Мария Рейес Марото.

В июле планируется отменить и двухнедельный карантин для туристов, прибывающих из-за рубежа. К тому времени в Испании также, наконец, закончится режим чрезвычайного положения, который планируют в шестой и последний раз продлить в среду — на этот раз до 21 июня. Левый премьер-министр Испании Педро Санчес заключил об этом соглашение с правоцентристской партией «Граждане», которая готова проголосовать за это. Договорённость между правительством и правоцентристами означает, что правила чрезвычайного положения и их выполнение будут одинаковыми по всей стране. Соглашение также предусматривает, что правительство выделит 2,6 млрд евро для поддержки туристического сектора, который пострадал от пандемии. Всего по состоянию на вечер 2 июня в Испании выявлено чуть более 287 тысяч инфицированных коронавирусом (первая позиция среди европейских стран), умерло от COVID-19 тут 27 127 человек. При этом в первые два дня лета в стране не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса.

А вот в Великобритании, которая занимает второе место в Европе по числу зараженных коронавирусом (почти 278 тысяч человек), смертность от COVID¬-19 продолжает оставаться достаточно высокой. Так, по последним официальным данным Национального бюро статистики страны, количество смертей от COVID-19 в Великобритании практически достигло 50 тысяч — это первый показатель в Европе и второй в мире (после США). Хотя кривая смертности продолжает снижаться, пересмотренные властями данные, учитывающие показатели из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, указывают, что пандемия унесла 49 368 жизней. В эту статистику включены не только умершие в больницах, но и случаи смерти с подозрением на COVID-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Потому в Британии о восстановлении туризма пока речь не идёт: в Англии тут с 1 июня 2 миллионам людей из групп риска лишь разрешили проводить время на свежем воздухе, и открыли некоторые школы. А правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии придерживаются собственных, более осторожных планов по снятию локдауна.

Британские учёные также выяснили, что смертность от коронавируса среди этнических меньшинств выше, чем среди белых. Наибольшему риску подвержены выходцы из Бангладеш, а люди с корнями из Китая, Индии, Пакистана, других азиатских стран, а также Карибских островов и африканских стран, подвержены риску умереть на 10-50% больше, чем белые британцы, — говорится в отчёте службы общественного здравоохранения Англии. Но главные факторы смертности — возраст и материальное положение: люди старше 70-80 лет умирают намного чаще, чем те, кому не исполнилось 40, и в два раза больше людей умирает в бедных районах, чем в обеспеченных.

А вот во Франции, которая находится на четвёртой позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом (189 220 человек), 2 июня начался второй этап смягчения санитарных ограничений. На всей территории страны отменено ограничение на перемещения, вновь открылись парки, сады и пляжи, возобновили работу рестораны и кафе. При условии соблюдения всех мер санитарной безопасности, главная из которых — ношение маски, можно путешествовать на поездах и самолетах. Исключения составляют перелеты между французской метрополией и заморскими территориями, а также Корсикой — такие поездки пока можно совершать лишь по семейной или профессиональной необходимости.



Ко 2 июня подавляющее большинство департаментов французской метрополии находилось в т.н. «зеленой зоне» — с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В «оранжевой зоне» пока остались Париж и столичный регион Иль-де-Франс, где некоторые ограничения будут действовать до 22 июня. По всей стране вновь открылись парки, сады и пляжи. При этом в интересах санитарной безопасности местные власти могут обязать граждан находиться там в масках. Также на всей территории Франции открылись отели, а вот кемпинги и туристические базы смогли возобновить работу лишь в «зеленых» зонах. Со 2 июня в «зеленых» зонах начали работу театры и парки развлечений, также тут открыты все помещения кафе и ресторанов, тогда как в «оранжевых» работают только террасы. Однако по всей стране посетители должны находиться не менее чем в метре друг от друга. Вновь разрешено проведение свадебных торжеств, но запрет на собрания группами более 10 человек сохраняется до 21 июня.

Также со 2 июня смягчены правила посещения жителей французских домов престарелых. Теперь навестить старших родственников и друзей могут одновременно два человека, при этом они могут находиться в одном помещении без перегородок, если будет соблюдаться необходимая дистанция. Как известно, во Франции именно дома престарелых стали одними из очагов эпидемии, тут от последствий коронавируса умерло много людей, а всего в стране от COVID-19 скончались 28 940 человек.

В Германии, где общее число инфицированных сравнимо с Францией и составляет чуть больше 184 тысяч случаев (пятый показатель в Европе), смертность от COVID-19 при этом существенно ниже — всего в ФРГ от этой болезни скончались 8 649 человек. Хотя в Германии постепенно снимаются карантинные ограничения, значительная часть из них продолжит действовать до 29 июня. Однако значительная часть школ и дошкольных учреждений уже возобновила работу.

А 1 июня, в Международный день защиты детей, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил немецких детей за их дисциплинированное поведение во время карантина. Обращаясь к самым маленьким жителям страны на детском телеканале KiKa, Штайнмайер напомнил, что на протяжении нескольких недель детям было нельзя ходить в гости к друзьям и родственникам, играть друг с другом и посещать школы и детские сады. «Несмотря на всё это, вы так добросовестно следовали правилам. Я считаю, что это замечательно и сердечно вас за это благодарю», — заявил он.

Однако сейчас главный вопрос, который дискутируется в немецком обществе, это не скорость снятия карантинных ограничений или обоснованность их введения, а грядущая вакцинация от коронавируса. Согласно опубликованному в минувший понедельник опросу, каждый второй немец готов вакцинироваться от коронавируса, если бы вакцина была доступна уже сейчас. А каждый четвертый немец вероятно вакцинировался бы, свидетельствует онлайн-опроса YouGov, проведенный по заказу информационного агентства DPA. И хотя лишь каждый пятый из 2056 респондентов заявил, что не будет вакцинироваться, во многих городах Германии постоянно проходят акции против обязательной вакцинации от коронавируса ¬- при том, что правительство Германии неоднократно заявляло, что вакцинация будет добровольной.

Ряд протестующих на этих акциях начали носить шестиугольные желтые звезды с надписью «Невакцинированный», внешне напоминающие пиктограммы, которые евреи были вынуждены носить на оккупированных нацистами территориях во время Холокоста. Некоторые протестующие против карантинных мер также оделись в полосатую форму, как у заключенных концлагерей, держа таблички с надписями Impfen macht frei («Вакцинация делает свободными») — с целью вызвать ассоциацию с лозунгом Arbeit macht frei («Труд делает свободным») над воротами нацистских концлагерей. Городские власти Мюнхена уже запретили использовать «звезду Давида» нацистской эпохи во время «коронавирусных» демонстраций, а комиссар по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что ношение измененных еврейских звезд является «нарушением табу». По его словам, используя символы Холокоста во время протестов, демонстранты умаляют жертвы и страдания людей во время тех трагических событий. Немецкие политики призвали власти городов и земель запретить использование символов нацистской эпохи на акциях протеста и признать это формой экстремизма.

А вот в Норвегии власти публично признали, что введённые в марте карантинные ограничения были излишними и вредными для граждан и экономики, и решение об их введении было принято на волне паники. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг в эмоциональном телевизионном выступлении 1 июня призналась: «Я, вероятно, приняла много решений из-за страха». Она напомнила зрителям ужасающие образы из Италии, которые облетели мир в самый худший момент эпидемии в этой стране. «Нужно ли было закрывать школы?» — спросила Сольберг, и ответила сама себе: вероятно, нет.

Она не первый высокопоставленный чиновник в Норвегии, который говорит, что закрытие школ и детских садов, принуждение людей работать из дома и ограничение собраний до пяти человек казалось слишком резким. Так, директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг (кстати, сестра генсека НАТО Йенса Столтенберга) заявила изданию The Spectator, что, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина. «Вместо этого мы могли бы оставить границы открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение вируса», — подчеркнула она.

Всё дело в том, что согласно анализу Норвежского института общественного здравоохранения, в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось (всего за период эпидемии оно составило 8 452). Власти страны также подсчитали, какой урон был нанесен сфере образования: из-за закрытия школ снижаются шансы выпускников на получение достойного образования. По мнению Столтенберг, школы были «недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение». Но главный урон понесла экономика Норвегии: по подсчётам специального правительственного комитета, созданного из независимых экспертов, карантинные меры стоили стране 27 миллиардов норвержских крон (примерно 2,9 миллиарда долларов США) в месяц.

Теперь Эрна Солберг задаётся вопросом, не следовало ли ей ранее воспользоваться политикой Швеции, которая практически не применяла ограничений, и где коэффициент распространения вируса ныне ниже, чем в Норвегии. Правда, стоит отметить, что смертность от COVID-19 в расчёте на миллион жителей в Швеции на порядок выше: 443 человека — против 44 в Норвегии. Поэтому неудивительно, что две крупнейшие оппозиционные партии Швеции — консервативная Умеренная партия и популистская Демократическая партия — призвали создать независимую комиссию для расследования реакции страны на вспышку коронавируса, и премьер-министр страны Стефан Левен пообещал оперативно это сделать.

В результате пандемии в Швеции умерли более 4,5 тысяч человек, причём примерно половина из них — жители домов престарелых. Тестирование в Швеции также было значительно ниже, чем в других скандинавских странах — достигнув лишь одной трети правительственного целевого показателя в 100 000 тестов в неделю. И хотя 1 июня в Швеции впервые после 13 марта не зафиксировали ни одного смертельного случая среди инфицированных коронавирусом — уже на следующий день от COVID-19 в стране умерло 65 человек. Общее число инфицированных коронавирусом в Швеции составляет 38 589 — это седьмой показатель в Европе.

Пока что сложно сказать, насколько «шведская модель» борьбы с эпидемией коронавируса окажется экономически успешнее привычного для остальных европейских стран локдауна. С одной стороны, экономический спад в Швеции в первом квартале 2020 года был менее резким, чем в других странах Европы: падение ВВП составило 0,3% против среднего показателя в 3,8% в еврозоне. Однако сейчас Швеция, как и все остальные страны ЕС, готовится к кризису: по словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика Швеции в 2020 году может сократиться на 7%. Одной из причин обвала Андерссон назвала сильную зависимость Швеции от экспорта продукции машиностроения и металлургии — ведь экономика стран-покупателей также стала жертвой коронакризиса.