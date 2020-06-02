По состоянию на 21:00 2 июня в мире зафиксировано более 6 млн 427 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 381 тыс. человек скончались, свыше 2,9 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Перу с немногим более 170 тыс. заболевших, оттеснившая с этой позиции Турцию. Следом идет Германия (183,9 тыс.).

На восьмом месте Франция (189,2 тыс.), потом Индия (206,5 тыс.), затем Италия (233,3 тыс.), Великобритания (277,9 тыс.), Испания (286,7 тыс.), Россия (424 тыс.) и Бразилия (531,7 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 1 млн 866 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 107,3 тыс. человек, смертность 5,76%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,24%, или более 28,8 тыс. человек.

В Италии — 33,5 тыс. умерших (14,36%), в Испании — 28,7 тыс. (10,03%), в Великобритании — 39,3 тыс. (14,01%).

Россия

В России по состоянию на 2 июня зафиксировано 424 085 случаев заболевания, 5041 заразившийся умер, 187 216 человек выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 2 июня

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 11,1 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 18,2 млн проверок на COVID — 19.

В стране уже во всю готовятся к параду Победы в Москве, который состоится 24 июня. Иностранные участники и гости парада пройдут обязательный медосмотр и тестирование на коронавирус, сказал начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Перед поездкой в Россию иностранные делегации должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирусную инфекцию, по прибытии предоставив документы с отрицательным результатом. На аэродромах РФ для иностранных делегаций будут развернуты санитарно-карантинные посты для проведения барьерных медицинских осмотров, сообщил Тришкин.

Также за каждым парадным расчетом — как российским, так и иностранным — будет закреплен медицинский персонал для наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования.

«Всего от Минобороны России привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта. Создан резерв для размещения всех иностранных военных делегаций численностью до 1,5 тысяч человек на фондах пяти военных санаториев Подмосковья. В настоящее время завершена работа по подготовке номерного фонда данных учреждений, проводится их дезинфекция, организовано медицинское обеспечение иностранных военнослужащих, в том числе создан запас необходимых средств индивидуальной защиты», — сказал представитель Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как столице удалось худшего сценария развития ситуации с COVID-19.

По его словам, созданные в Москве медицинские мощности для борьбы с коронавирусом использовались наполовину, что позволило миновать самый плохой сценарий развития ситуации с коронавируса.

Он отметил, что в результате принятых в городе жестких санитарных ограничений властям удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению с многими городами. Это дало возможность изучить опыт других стран.

«В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий», — сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве была создана мощная система тестирования, которая позволяет в течение одного дня делать 58 тысяч ПЦР-тестов и ИФА-диагностик.

Кроме того, в городе был сформирован клинический комитет ведущих специалистов страны и столицы, чтобы определить необходимые методики лечения.

Также были налажены амбулаторное и стационарное сопровождения всех зараженных коронавирусом, а также групп риска, которые находились рядом с ними.

Тем временем в Московской области стартовало производство защитных комбинезонов для медиков, которые также подходят для работающих в «красной зоне» с больными коронавирусом.

Осуществлять производство будет областная компания «Промкомплектация», занимающаяся выпуском спецодежды, при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мы помогли компании оперативно разработать технические условия и подготовить всю необходимую документацию для регистрации удостоверения, оказали помощь с поставкой необходимого сырья», — отметила глава регионального ведомства Наталья Егорова.

Комплекты подходят для медиков, работающих с «ковидными» больными, поскольку их класс защиты позволяет работать с возбудителями первой и второй групп патогенов. Егорова также отметила, что продукция по качеству не уступает зарубежным аналогам, а закупать комплекты можно по цене в три раза меньше импортной.

Компания планирует производить ежедневно до 10 тысяч единиц продукции, а при необходимости увеличить объем выпуска. Отмечается, что защитные комбинезоны будут в первую очередь поступать в медучреждения региона.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 2 июня зафиксировано 24 304 случая заболевания, 727 заразившихся умерли (смертность 2.99%), 10 078 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 371 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

В Харьковском лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины диагноз COVID-19 подтвержден у 10 сотрудников.

«Заболели 6 эпидемиологов (5 эпидемиологов и зав.эпидотделом), пом-эпидемиолога, юрист, медсестра и водитель», — сообщили во вторник в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора областного лабцентра Любовь Махоту.

По ее словам, это не повлияет на работу лабцентра по ПЦР-тестированию — заболевшие не проводили анализы.

По информации Госказначейства, по состоянию на 29 мая, на борьбу с коронавирусом было потрачено 2,62 миллиарда гривен бюджетных средств.

При этом было потрачено 658 миллионов гривен с государственного бюджета и 1 965 миллионов гривен с местных бюджетов. В целом в казначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по закупкам, связанным с эпидемией коронавируса, на 3,4 миллиарда гривен.

На предоставленной Минфином инфографике показана структура трат для закупки услуг и товаров для борьбы с коронавирусом с 1 марта до 29 мая 2020 года.

Между тем стало известно, что приближающийся купальный сезон несет не только море удовольствия, но и новые риски заражения коронавирусом, рассказал украинский биолог Георгий Фролов.

По его словам, особенная опасность подстерегает тех, кто будет купаться на мелководье, когда человек входит в водоем или выходит оттуда.

Частицы патогена способны слипаться в агломераты, поэтому становятся легче воды, скапливаясь на поверхности в прибойной зоне. В формируемой пене может выживать не только SARS-CoV-2, но и другие опасные возбудители болезней, включая в том числе разного рода кишечные бактерии.

В мире

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают 133 вакцины против коронавируса.

В Соединенных Штатах, Великобритании и Китае 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания.

Другие 123 находятся в доклинической оценке по всему миру, в том числе в Токийском университете, университете Тулэйн, университете Альберты и университете Питтсбурга, отметили в ВОЗ.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 2 июня

«Работа над вакцинами продвигается очень хорошо. Точно так же, как и лечение, — написал глава Белого дома во вторник на своей странице в Twitter. — Двигаемся быстрее, чем ожидалось. Хорошие новости впереди (во многих отношениях)!»

18 мая американский президент уже заявлял, что Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса.

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.

Тем временем в Италии пандемия идет на спад: число умерших от последствий коронавируса в выросло за сутки на 55 человек, это самый низкий показатель с начала марта, спустя две недели после начала локальной вспышки пандемии.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составил 318, что почти вдвое больше, чем накануне (178), когда был зафиксирован минимальный показатель с 26 февраля.

До девяти возросло число областей, в которых зарегистрирован нулевой прирост заболеваний. В частности, никто не заразился за последние сутки в южной области Апулия. Тогда как на острове Сардиния, а также в центральной Умбрии это уже стало сохраняющейся тенденцией. В столичной области Лацио за последние сутки было выявлено всего пять новых заражений, три из них в Риме.

В стране идет затухание распространения вируса даже после практической отмены карантина. При этом сохраняются строгие нормы безопасности: обязательны маски в закрытых помещениях, дезинфекция рук и безопасная дистанция.