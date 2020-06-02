По состоянию на 16:00 вторника, 2 июня, в мире официально зарегистрировано свыше 6,2 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 376 тыс. человек, более 2,7 млн заболевших выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте по количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему остаются Соединённые Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 105,1 тыс. американцев, 458,2 тыс. выздоровели.

Вторую позицию с 526,4 тыс. заболевших занимает Бразилия. Более 29,9 тыс. человек скончались от инфекции, 211 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 423,7 тыс. случаев заражения, свыше 5 тыс. погибших, 186,9 тыс. выздоровевших.

Четвертое, пятое и шестое место в рейтинге занимают Великобритания (277,7 тыс.), Испания (239,6 тыс.) и Италия (233,1 тыс.) соответственно.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 24 340 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 727 человек, 10 078 удалось выздороветь.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 328 человек, из них 22 ребёнка и 61 медработник. В медучреждения за сутки были госпитализированы 82 человека, 322 человека выздоровели, 9 скончались.

Количество зараженных в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось на 10 человек. Всего, по данным Медицинских сил ВСУ, за время пандемии коронавирус был диагностирован у 124 военных — 115 человек выздоровели, четверо скончались. Отмечается, что в медучреждениях находятся два человека, состояние их здоровья удовлетворительное.

Также стало известно о 13 случаях инфицирования COVID-19 среди игроков львовского футбольного клуба «Карпаты». Отмечается, что это не окончательные цифры, так как тестирование продолжается. Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса был отменен матч «Карпат» с «Мариуполем».

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 2 июня

А вот в Киеве снова начали ограничивать вход в метро: с 1 июня количество пассажиров выросло с 310 до 675 тысяч. Вход в подземку утром 2 июня ограничили на трёх станциях: «Академгородок», «Житомирская» и «Черниговская».

«Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться», — отмечают в пресс-службе метрополитена.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксирован 423 741 случай заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5037 человек, 186 985 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8863 россиян.

Массовая вакцинация от коронавируса в России в случае успешных клинических испытаний может начаться уже осенью 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, работа над вакциной в настоящий момент идёт полным ходом.

«Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несёт инфекция», — отметил вице-премьер.

Стало известно, что российские ученые из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) разрабатывают вакцину от коронавируса в форме кисломолочного продукта. Разработка относится к типу мукозальных вакцин, которые вводятся в организм через рот в виде аэрозолей или инстилляций. В настоящее время проходят доклинические испытания препарата.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также появились детали подготовки к проведению Парада Победы, запланированного на 24 июня: всех участников будут тестировать на коронавирус не менее трех раз в неделю, а репетиции на Красной площади будут проводиться в медицинских масках. Отмечается, что на COVID-19 проверят иностранных участников и гостей парада.

Ситуация в мире

В Италии коронавирус больше не представляет угрозы массового заражения, считают местные медики. Они отмечают, что вирус стал менее смертоносным, а у новых зараженных симптомы проявляются более слабо. Несмотря на это, итальянское правительство призывает жителей страны быть осторожными, отмечая, что праздновать победу над коронавирусом пока рано.

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON Грузии, которые планируют открыть границы для туристов с 1 июля, отмечают, что пока не готовы сделать это для жителей Армении. Пускать в страну будут только туристов из стран с минимальным уровнем заболеваемости коронавирусом, к которым Армения не относится. При этом отмечается, что приезжие, скорее всего, будут сдавать тест на коронавирус перед въездом в страну.

Авиакомпания Turkish Airlines с середины июня возобновит рейсы в 16 аэропортов семи европейских стран: Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции и Дании. Рейсы будут осуществляться с 14 турецких аэропортов.

Стало известно, что Черногория готовится сообщить о завершении эпидемии коронавируса, — страна прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая заражения. При этом власти поясняют, что после формальной отмены режима эпидемии на местах мало что изменится, так как риск заболеть всё еще остаётся.