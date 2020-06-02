На первом месте по количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему остаются Соединённые Штаты: здесь коронавирус диагностировали у 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 105,1 тыс. американцев, 458,2 тыс. выздоровели.
Вторую позицию с 526,4 тыс. заболевших занимает Бразилия. Более 29,9 тыс. человек скончались от инфекции, 211 тыс. выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Россия: 423,7 тыс. случаев заражения, свыше 5 тыс. погибших, 186,9 тыс. выздоровевших.
Четвертое, пятое и шестое место в рейтинге занимают Великобритания (277,7 тыс.), Испания (239,6 тыс.) и Италия (233,1 тыс.) соответственно.
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 24 340 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 727 человек, 10 078 удалось выздороветь.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 328 человек, из них 22 ребёнка и 61 медработник. В медучреждения за сутки были госпитализированы 82 человека, 322 человека выздоровели, 9 скончались.
Количество зараженных в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось на 10 человек. Всего, по данным Медицинских сил ВСУ, за время пандемии коронавирус был диагностирован у 124 военных — 115 человек выздоровели, четверо скончались. Отмечается, что в медучреждениях находятся два человека, состояние их здоровья удовлетворительное.
Также стало известно о 13 случаях инфицирования COVID-19 среди игроков львовского футбольного клуба «Карпаты». Отмечается, что это не окончательные цифры, так как тестирование продолжается. Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса был отменен матч «Карпат» с «Мариуполем».
Тем временем во Львове заробитчане осаждают польское консульство, которое после длительного карантина снова начало выдавать рабочие визы. Как сообщают украинские СМИ, очереди растут и на пешем переходе «Шегини» — украинцы пытаются побыстрее выехать на работу за границу в страхе, что такой возможности вскоре может и не быть. Как стало известно ранее, Польша снова открыла границы для сезонных рабочих.
А вот в Киеве снова начали ограничивать вход в метро: с 1 июня количество пассажиров выросло с 310 до 675 тысяч. Вход в подземку утром 2 июня ограничили на трёх станциях: «Академгородок», «Житомирская» и «Черниговская».
«Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться», — отмечают в пресс-службе метрополитена.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксирован 423 741 случай заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5037 человек, 186 985 выздоровели.
За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8863 россиян.
Массовая вакцинация от коронавируса в России в случае успешных клинических испытаний может начаться уже осенью 2020 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, работа над вакциной в настоящий момент идёт полным ходом.
«Но пока нам всем нужно научиться жить с учетом тех рисков, которые несёт инфекция», — отметил вице-премьер.
Стало известно, что российские ученые из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) разрабатывают вакцину от коронавируса в форме кисломолочного продукта. Разработка относится к типу мукозальных вакцин, которые вводятся в организм через рот в виде аэрозолей или инстилляций. В настоящее время проходят доклинические испытания препарата.
Российские СМИ сообщают, что в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области пять монахинь скончались от коронавируса. Все они скончались в разные дни, большинство сестёр были старше 65 лет. В епархии поднимать тему смерти монахинь считают неэтичным, отмечая, что не знают, что сыграло большую роль — коронавирус или возраст.
Также появились детали подготовки к проведению Парада Победы, запланированного на 24 июня: всех участников будут тестировать на коронавирус не менее трех раз в неделю, а репетиции на Красной площади будут проводиться в медицинских масках. Отмечается, что на COVID-19 проверят иностранных участников и гостей парада.
Ситуация в мире
В Италии коронавирус больше не представляет угрозы массового заражения, считают местные медики. Они отмечают, что вирус стал менее смертоносным, а у новых зараженных симптомы проявляются более слабо. Несмотря на это, итальянское правительство призывает жителей страны быть осторожными, отмечая, что праздновать победу над коронавирусом пока рано.
Власти Грузии, которые планируют открыть границы для туристов с 1 июля, отмечают, что пока не готовы сделать это для жителей Армении. Пускать в страну будут только туристов из стран с минимальным уровнем заболеваемости коронавирусом, к которым Армения не относится. При этом отмечается, что приезжие, скорее всего, будут сдавать тест на коронавирус перед въездом в страну.
Авиакомпания Turkish Airlines с середины июня возобновит рейсы в 16 аэропортов семи европейских стран: Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции и Дании. Рейсы будут осуществляться с 14 турецких аэропортов.
Стало известно, что Черногория готовится сообщить о завершении эпидемии коронавируса, — страна прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая заражения. При этом власти поясняют, что после формальной отмены режима эпидемии на местах мало что изменится, так как риск заболеть всё еще остаётся.