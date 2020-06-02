27 мая Межпарламентская комиссия по правам человека организовала онлайн-форум «Сирия — колыбель христианства. Влияние санкций на права человека и восстановление Сирии. Защита прав меньшинств (христиан-арамеев)». Организаторами стали спикеры МКПЧ, депутаты Бундестага Вальдемар Гердт и Юрген Браун. Форум заставил задуматься и о судьбах Украины

Цель форума — обсудить вопросы трагической вследствие идущей с 2011 года гражданской войны судьбы христиан-арамеев на севере страны, влияние санкционной политики ЕС и США на восстановление Сирии, а также подготовить обращение к правительствам Сирии, США, Германии, России, Турции и ЕС с призывом преодолеть разногласия в урегулировании сирийского конфликта и уделить больше внимания гуманитарной ситуации среди населения Сирии. Турция, Россия, Европа и весь мир. На что повлияет эскалация в Сирии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

Судьба древнего народа

Ассирийский народ древнейший в Междуречье. Ассирийское государство было основано 40 000 лет назад. Ассирийцы первыми на этой территории приняли христианство. На данный момент большинство верующих ассирийцев — христиане-несторианцы, католики и православные.

После исламизации региона язык ассирийцев был замещен арабским, подавлялась культура, закрывались школы. В конце XIX века во время истребления османскими солдатами армян в Эдессе было убито порядка 40 тысяч ассирийцев. Во время Первой мировой войны геноцидом ассирийцев занимались т.н. младотурки, турецкие националисты, которые строили турецкое национальное буржуазное государство путем, как это всегда и бывает, насильственной ассимиляции и уничтожения иных народов, населяющих эту территорию.

«Рано или поздно все турецкие подданные должны быть отуречены, — говорилось в политических манифестах младотурок. — Ясно, что это не может произойти с их согласия, по их воле и мы будем вынуждены применить оружие».

Формально причиной репрессий стала поддержка русской армии ассирийцами-христианами. К началу XX века насчитывалось порядка миллиона ассирийцев. В результате геноцида во время ПМВ их численность сократилась в 3-4 раза, многие бежали за границу. На Парижской мирной конференции 1919 года ассирийцы предложили создание своей автономии на границе Турции, Ирана и Ирака, но получили отказ.

Массовые убийства ассирийцев в наше время начались в результате американского вторжения в Ирак в 2003 году и появления на Ближнем Востоке исламистских террористов, в частности ИГИЛ. 23 февраля 2015 года боевики ИГИЛ* устроили резню ассирийцев провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Многие были убиты, многие бежали в районы, не контролируемые исламистами. В 2013 году, через 2 года после начала гражданской войны и вторжения ИГИЛ, в провинции Хансеке был создан Ассирийский военный совет, отряд народной самообороны, 2000 бойцов которого вместе с курдскими ополченцами отражали нападения террористов Фронта ан-Нусра* и ИГ. Растяжка Эрдогана © AP, Presidential Press Service via AP, Pool | AP, Presidential Press Service via AP, Pool | Перейти в фотобанк

Нам нужна новая конституция

Крайне интересно было услышать позицию представителей Партии сириакского союза, тех самых ассирийцев, которые организовались, чтобы дать отпор исламистам в своем регионе. Они причисляют себя к т.н. демократической оппозиции режиму Башара Асада, но это не те, кого мы называем «умеренными террористами». Это легальная оппозиционная партия, представители которой с оружием в руках сражаются против ИГИЛ.

Причина же их оппозиционности не сепаратизм или национализм, а недальновидная культурная политика сирийских властей. Они пояснили, что правительство Асада годами не отзывалось на их стремление к национально-культурной автономии в составе сирийского государства, не позволяло им создавать органы самоуправления и самообороны. В итоге, когда пришли террористы, правительственная армия долгое время сама терпела поражения и не могла прийти на помощь ассирийцам, а у самих ассирийцев отрядов самообороны не оказалось. Поэтому много людей погибло от рук боевиков ан-Нусры, пока не удалось создать свою милицию.

Теперь уже по факту, с согласия правительства или без такового, ассирийцы превратились из культурно-религиозного меньшинства в арабском государстве в общественно-политическую силу, не признавать которую нет никакой возможности.

— Нам важно, чтобы в конституции указали, что мы коренное население, — говорят ассирийские участники форума. — В новой конституции должны быть учтены не только наши религиозные, но и наши политические права. Нужны структуры, учитывающие интересы ассирийского народа. Хотя мы коренной народ в Сирии, ассирийский язык не преподается, нам и дальше навязывается арабский. Мы в Сирии граждане 2-го сорта, а мы хотим полноценно участвовать в жизни страны. Мы не хотим быть меньшинством — мы часть Сирии. Мы не стремимся к специальным религиозным правам для христиан, нам нужны общечеловеческие права — культурные, языковые, свобода слова. Ассирийские беженцы должны вернуться в Сирию. Это возможно только если наши права будут прописаны в конституции. Нам нужно государство, в котором равноправны все культуры и религии, нужен режим мира и любви между народами Сирии. Получив отказ от США, Эрдоган прилетел к Путину решать проблему Идлиба © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ясно, что для сшивания разрушенного войной государства нужны средства. Компенсации гражданам, которые пострадали от войны и терроризма. Поэтому ассирийцы обратились к правительствам США и ЕС с призывом снять санкции.

— Нужно снять санкции против Сирии, тогда мы легче и быстрее восстановим страну, — убеждены они. — Санкции тормозят этот процесс.

Архимандрит Алексий Шехадех, священник Антиохийского патриархата (Греческий православный патриархат Антиохии и всего Востока), глава Отдела межконфессиональных отношений и развития выразил интересный взгляд на происходящее:

— Для нас проблематично слышать, что христиане в Сирии — меньшинство. Мы считаем себя одной из коренных народностей. Мы не являемся в Сирии чем-то чужим, мы тоже сирийцы, хотим участвовать в жизни государства, помогать ему. Христиане в одиночку без мусульман не смогут восстановить страну, поэтому нужно искать компромиссы. Правильно, что речь идет именно о правах человека, а не только христиан, поскольку защищать надо всех. Если мы будем защищать отдельно меньшинства — кто-то курдов, кто-то христиан и т.д., мы еще больше разделимся. Христианские ценности, а это любовь и мир, не нуждаются в специальной защите. Нужно только пространство, где они могут быть распространены.

Снять санкции и восстановить инфраструктуру Сирии

В форуме приняли участие народный депутат Верховной Рады Украины от партии ОПЗЖ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Олег Волошин и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии, председатель комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.

Волошин в рамках поддержки ассирийского народа призвал правительства России и США признать геноцид ассирийцев в Турции, а также предложил интересный подход к президенту Трампу касательно санкций:

— Трамп крайне негативно относится к Асаду, а значит, и к вопросу о снятии санкций, но он позиционирует себя как консервативно-христианского деятеля, поэтому через христиан, которым он симпатизирует, можно попробовать привлечь его внимание к Сирии с этой стороны. Шанс для «ястребов»: Зеленского призывают поддержать Турцию в Сирии против России © image.tienphong.vn

Олег Гайдукевич отметил, что сирийские дети, пострадавшие в гражданской войне, ежегодно отдыхают в белорусских санаториях, а Белоруссия регулярно отправляет в Сирию гуманитарную помощь, пытаясь ни с кем не конфликтовать, но принимать на себя миротворческую роль в конфликтах от Сирии до Украины.

Итог форума — обращение Межпарламентской Комиссии по Правам Человека к правительствам Сирии, США, Германии, России, Турции и ЕС. Документ еще находится в разработке, но основные направления его таковы:

президенту Сирии Башару Асаду — одобрить конституционные реформы касательно религиозных, языковых, культурных прав сирийских христиан и их участия в общественно-политической жизни страны, гарантировать безопасность проживания сирийских христиан на их исторической родине, обеспечить участие сирийского гражданского общества в процессе восстановления страны;

президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану — безотлагательно вывести турецкие вооруженные силы с территории Сирии и воздержаться от всех форм военного вмешательства на сирийской территории, прекратить переселение населения в «зоне безопасности», которое нарушает права христиан на их исторической родине;

президенту Российской Федерации Владимиру Путину — содействовать демократическим реформам и поддержать Сирию в создании новой демократической конституции, расширить экономическое участие в Сирии для скорейшего восстановления страны и обеспечения населения базовой гражданской инфраструктурой;

президенту США Дональду Трампу — отменить экономические санкции против Сирии, а также против частных компаний, которые хотят внести вклад в восстановления базовой гражданской инфраструктуры в стране, поддержать Сирию в разработке текста новой демократической конституции;

канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — отменить экономические санкции против Сирии, а также против частных компаний, которые хотят внести вклад в восстановления базовой гражданской инфраструктуры в стране, поддержать Сирию в разработке текста новой демократической конституции, возобновить дипломатическую деятельность ФРГ в Сирии, посредством инвестиций внести вклад в восстановление инфраструктуры Сирии;

президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен — отменить экономические санкции против Сирии, а также против частных компаний, которые хотят внести вклад в восстановления базовой гражданской инфраструктуры в стране, поддержать Сирию в разработке текста новой демократической конституции, возобновить дипломатическую деятельность ЕС в Сирии, посредством инвестиций внести вклад в восстановление инфраструктуры Сирии.

От Сирии к Украине

Поразительно, насколько, казалось бы, далекие сирийские дела близки нам на Украине. Слушаешь о том, как правительство не учитывало национально-культурные особенности разных групп населения, как в стране случилась гражданская война, как сшить страну может только новая конституция, в которой будут прописаны культурные, языковые и религиозные права всех народов, учреждены автономии со своими силами самообороны… Понимаешь, что мир не так велик, как он порой кажется, а род людской един.

Лозунги о том, что кто-то один «превыше всего», приводят только к катастрофе и войне. Мирной многонациональной Сирии не может быть без новой конституции, учитывающей интересы и права всех групп населения. Но может ли быть мирной без подобного решения многонациональная Украина?

Принятые СБ ООН как единственный приемлемый документ по мирному урегулированию на Украине Минские соглашения закономерно обязывают Украину принять новую конституцию, узаконивающую автономию Донбасса с особыми культурными, экономическими и организационными правами. Поэтому настоящими сепаратистами являются те, кто уже много лет подряд противодействует принятию такой конституции.

Хотя, конечно, этого мало, поскольку русское, русскоязычное, а также демократически и антифашистски настроенное украинское и украиноязычное население подвергается дискриминации и репрессиям со стороны властей на контролируемой правительством Украины территории. Остаётся надеяться, что в результате будущей конференции МКПЧ по вопросам конфликта на юго-востоке Украины будет создан подобный документ, способный стать платформой демократических преобразований и в нашей стране.

* Организации запрещены в РФ