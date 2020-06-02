Министром культуры и информационной политики Украины планируют назначить народного депутата Александра Ткаченко — бывшего гендиректора канала «1+1». Это может означать усиление накала пропаганды и укрепление связей олигарха Игоря Коломойского с властью

Новым министром культуры и информационной политики Украины может стать Александр Ткаченко. Сначала об этом со ссылкой на свои источники в правящей партии «Слуга народа» сообщил ряд украинских СМИ 1 июня. В частности, издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники во фракции этой политсилы сообщило, что «слуги народа» поддержат своего однопартийца. Шмыгаль хочет использовать Ткаченко, но против его кандидатуры в министры культуры — СМИ © Facebook, Александр Ткаченко

Позже эту информацию подтвердила замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Шевченко.

«По итогам сегодняшнего заседания фракции. Министром культуры мы делегируем одного из наших самых сильных представителей — главу комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко. В последние месяцы он много работал над спасением креативных индустрий, поддержкой культуры, ему удалось наработать серьезный антикризисный пакет и мы убеждены, что ему под силу возглавить Минкульт в такой сложный период», — написала она в Facebook 1 июня.

По ее словам, вместо Ткаченко комитет возглавит Никита Потураев, которого во фракции считают «сильным и опытным специалистом, который может на достойном уровне поддерживать комитетскую работу».

Кроме того, она рассказала и о других кадровых перемещениях. Так, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко станет послом Украины в Великобритании, а его место займет Ольга Стефанишина — не нардеп от «Голоса», а ее тезка, бывший директор правительственного Офиса координации и евроатлантической интеграции.

Кроме того, на должность министра экологии рекомендовали Романа Абрамовского, а на вакантную должность в Конституционном суде от Верховной Рады — Виктора Кичуна.

В общем, кадровые перестановки намечаются серьёзные. При этом главной новостью является все же грядущее назначение на должность главы Минкульта Александра Ткаченко. Тем более что, как сообщают украинские СМИ, нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль этому не очень-то и рад.

Киев «осиротили»

Ранее Ткаченко рассматривался практически как единственный кандидат от «Слуги народа» на пост мэра Киева. Он даже начал свою предвыборную агитацию. Притом начал ее задолго до выборов. Минфин Украины подписал «смертный приговор» Минкульту: финансирование сократится вдвое — Ткаченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А 31 мая Ткаченко и вовсе заявил, что примет участие в праймериз перед выборами мэра Киева.

«Думаю, пришло время вернуть гордость за то, что город может быть сегодня и завтра городом для людей, а не для ненасытных чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз «Слуги народа» на выборы мэра города. Вернём себе гордость за Киев», — отметил народный депутат.

Он напомнил, что сам родился и вырос на киевском жилмассиве «Отрадный».

«Здесь я родился и вырос. Сегодня День города и для каждого из нас он имеет свое измерение прекрасного, на левом или правом берегу. Главное наверное, что нас объединяет — это гордость за историю древней столицы», — написал Ткаченко в Facebook.

Примечательно, что тогда же о своем участии в праймериз заявил другой народный депутат из фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Однако чуть позже Ткаченко разместил у себя в Facebook несколько записей, посвященных культуре. Потом в конце концов он признал, что согласен возглавить Минкульт.

«Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирование. Сначала во время секвестра бюджета, теперь — когда правительство не выделяет нужного финансирования в своей программе. Речь о 1,8 млрд грн. (около 4,65 млрд руб. — Ред.). Комитетом разработали ряд законов о поддержки культуры и креативных индустрий. Планируем на этой недели пройти второе чтение закона №3377. Продолжаем работу над индустриальным законом о медиа. Это те задания, которые я должен довести до конца», — отметил Ткаченко.

Он рассказал, что с бывшим министром Владимиром Бородянским у него было эффективное сотрудничество и также продуктивно Ткаченко работает и с и.о. министра Светланой Фоменко.

«Сейчас самое главное — начать разбирать накопленные дела из-за переформатирования министерства и отсутствия в течение двух месяцев министра. И начать работать. Уверен, мы сможем наладить результативное сотрудничество с министрами Кабмина под руководством Дениса Шмыгаля», — заявил Ткаченко.

Впрочем, сам Шмыгаль, судя по данным некоторых украинских СМИ, новому главе Минкульта будет не рад.

Усиление Коломойского и что сказать за Одессу

После новостей о министерском будущем Ткаченко на Украине начали шутить, что Минкульт при Зеленском — вотчина щоуменов и что после топ-менеджера канала СТБ (а именно там работал в свое время Бородянский) полноценным министром будет топ-менеджер канала «1+1».

Но вот премьер-министру Шмыгалю не до шуток. Как сообщил Telegram-канал «Женщина с косой», Шмыгаль хочет поторговаться по поводу назначения Ткаченко, а не готов принять его безоговорочно. Белашко объяснил, почему киевляне проголосуют против Ткаченко на выборах мэра © Facebook, Сергей Белашко

«Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает против кандидатуры Александра Ткаченко на посту Минкульта. Все источники подтвердили нам информацию, что Шмыгаль ждет «отмашку» из Офиса президента. Также в кулуарах ходят слухи, что премьер-министр хочет использовать назначение Ткаченко на пост министра культуры в торгах по своему «иммунитету», — говорится в сообщении.

Причину, по которой Шмыгаль может быть не в восторге от вхождения Ткаченко в Кабмин, можно поискать в прошлом и украинского премьера, и «перспективного кандидата». Шмыгаль в свое время работал в структурах олигарха Рината Ахметова, в то время как Ткаченко возглавлял канал, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому — «заклятому другу» Ахметова.

Аудиофайлы телефонных разговоров Ткаченко и Коломойского выложены в сеть и, можно сказать, составляют отдельный жанр политической риторики.

Видео 18+

В то же время нужно признать, что под руководством Ткаченко «1+1» превратился в мощнейшее орудие пропаганды. Роль именно этого канала в Майдане 2013-2014 годов сложно переоценить. Он задействовал даже скрытую пропаганду.

«Он снова изменил курс и думал, что это ему сойдет с рук. Но терпение лопнуло, и народ восстал. И никто их не сможет остановить. И стало ему не до смеха», — гласила реклама фильма «Пираты Карибского моря» на канале в разгар Майдана.

Впрочем, Шмыгаль может опасаться не только человека, связанного с конкурентом его бывшего работодателя. Еще одна причина, по которой Ткаченко не совсем желателен в Кабмине, — его сомнительная репутация. Сейчас нардепа уже обвиняют в том, что, пользуясь своими полномочиями, он прибирает к рукам Одесскую киностудию, которую недавно выставили на продажу.

«Он (акционер. — Ред.) владеет киностудией, а остальная часть — государства. Нет финансирования. Инвестор денег не дает, государство тоже. Остаётся только следить, чтобы она не умерла. Ресурсов нет. Должны прийти инвесторы. Ткаченко был председателем комиссии, где приняли решение о снятии моратория [на приватизацию]. Он фактически выставил на продажу самому себе, он первый претендент на покупку контрольного пакета акций», — заявил режиссер Александр Таран.

При этом Одесская киностудия — это еще и земля неподалеку от центра города — на Французском бульваре. В случае продажи студии эта драгоценная земля станет лакомым кусочком для застройщиков.

О том, что некто из окружения президента Владимира Зеленского может быть причастен к приватизации Одесской киностудии, 21 мая заявляла и актриса Снежана Егорова в своем эмоциональном видеообращении к Зеленскому.

«Поговаривают, что ее за времена вашего предшественника практически уже присвоили некоторые наши общие знакомые и этот процесс продолжается. Не говоря уже о том, что те же наши общие знакомые — люди, скажем так, не очень далекие от шоубизнеса, телепроизводства и кинопроизводства хотят стать хозяевами и нашей Киевской киностудии», — отметила Егорова.

При этом она не назвала фамилий.

В общем, Ткаченко — довольно проблемный человек для того, чтобы стать членом Кабмина. Но, скорее всего, он им станет. А это будет чревато и усилением роли Коломойского в украинском государстве, и имущественными спорами по той же Одессе, и, главное, усилением накала пропаганды на Украине. Все-таки Ткаченко — это мастер этого делу. Пожалуй, он гораздо профессиональнее в этом вопросе, чем даже порошенковские министры.