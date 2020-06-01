По состоянию на 21:00 1 июня в мире зафиксировали 6 миллионов 318,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 376,6 тыс. человек скончались, более чем 2 миллиона 877 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании и Италии, к которым приближается Индия, а более 100 тыс. — во Франции, Перу, Турции, Иране и Чили. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Пакистане, Бельгии и Катаре.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сегодня страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 183 тыс. зараженных, число выздоровевших достигло почти 166 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более 8,6 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Третий этап смягчения карантина и дефицит бюджета

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 24 012 (+340 сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 718 стали летальными (+10). В то же время 9690 (+152) пациентов выздоровели.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что количество больных на Украине не превышает 1%, из-за чего невозможно формирование коллективного иммунитета, для которого нужно, чтобы переболели 95% людей. По его словам, о коллективном иммунитете можно будет говорить после появления вакцины.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина, который предусматривает в том числе возобновление работы тренажерных залов, спортплощадок и детских спортивно-юношеских школ при соблюдении целого ряда условий, а также проведение в вузах и профессионально-технических колледжах экзаменационных сессий.

Помимо этого, в стране возобновляются межобластные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Тем не менее, по данным Министерства здравоохранения, сейчас к ослаблению ограничительных мер не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Если говорить о ситуации в конкретных регионах, то в Киеве на карантин пришлось закрыть Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь, а в Вараше Ровенской области снова ввели жесткие меры после того, как на атомной электростанции обнаружили новую вспышку коронавируса.

Что касается ситуации в экономике, то дефицит государственного бюджета в январе-мае 2020 года составил 47,9 млрд гривен (126 млрд рублей), в том числе дефицит общего фонда составил 52,2 млрд гривен (136 млрд рублей), что, впрочем, находится в пределах запланированного на этот период показателя.

Ситуация в России. Пенсионные выплаты и голосование по поправкам в конституцию

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 415 341 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+9275 за сегодня), из которых 4860 (+161 за сегодня) оказались летальными, а 176 087 (+3976) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 10,9 млн тестов на наличие инфекции.

В целом, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, распространение коронавируса в России постепенно идёт на спад, что даёт основания для осторожного оптимизма.

Если говорить о ситуации в регионах, то губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 8 июня. Ранее он планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, однако продлил режим повышенной готовности до 1 июня из-за вспышки коронавируса в сети магазинов «Красное & Белое».

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, подчеркнув, что голосование по поправкам должно быть организовано с учетом обстановки по коронавирусу и обеспечения безопасности населения.

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON

Тем временем, Пенсионный Фонд перечислил первые единовременные выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка вне зависимости от их доходов. Общая сумма выделенных средств составила 146 миллиардов рублей.

Остальной мир. Ситуация в Испании и новые вызовы

По данным врача-эпидемиолога и бывшего научного советника японских властей Кэнтаро Иваты, летальность коронавируса в азиатских странах оказалась, по всей видимости, ниже, чем на Западе. Возможные причины кроются в генетических или иммунных особенностях, либо особенностях сердечно-сосудистой системы.

Американский ученый Майкл Грегер при этом высказал предположение, что в будущем мир может столкнуться с новым «апокалиптическим» вирусом, по сравнению с которым коронавирус не покажется таким серьёзным. По его словам, миру грозит появление новых зооноз — вирусов, передающихся от животных людям.

Тем временем в Испании, которая стала одной из самых пострадавших стран Европы от COVID-19, за прошедшие сутки на зарегистрировано ни одного нового летального исхода впоследствии заражения коронавирусом нового типа.

За последние 24 часа в стране выявили лишь 71 новый случай, общее число заболевших за время пандемии теперь составляет 239 тыс. 638 человек. При этом с начала вспышки коронавируса там скончалось 27 тыс. человек.

В конце мая открылись парки и крупные музеи в Мадриде, а также пляжи, расположенные на побережье Атлантического океана и в Андалусии. Однако в стране по-прежнему действует обязательное ношение масок в зданиях и на общественных открытых пространствах, когда невозможно соблюдать два метра дистанции.