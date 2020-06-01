По состоянию на 12:00 1 июня в мире зафиксировали более 6 млн 172,4 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 372,1 тыс. человек скончались, почти 2 млн 642,6 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

«Это средневековье»: Ляшко о коллективном иммунитете к коронавирусу и вакцине © Facebook, Виктор Ляшко США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 790,2 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 104 383 (5,8%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 514,8 тысячи случаев заражения, свыше 29,3 тысячи (5,7%) из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано почти 414,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 4,8 тысячи человек (1,1%) скончались.

В Великобритании заболели свыше 276,1 тысячи человек, а умерли почти 38,6 тысячи (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 414 878 случаев заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 175 877 выздоровевших и 4855 скончавшихся.

За минувшие сутки умерли 162 человека с коронавирусом. Больше всего летальных случаев за день: в Москве (76), Дагестане (25), Московской области (24), Санкт-Петербурге (9) и Нижегородской области (6).

При этом в Дагестан и Чечню в скором времени прибудут два самолета с медицинской помощью от властей ОАЭ.

«Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Шейх предложил эту помощь во время телефонного разговора… Я предметно рассказал ему о том, как протекает борьба с COVID-19 в республике, а также описал тяжелую ситуацию, сложившуюся в братском Дагестане», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В то же время врачи, эксперты и благотворители обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. По их оценкам, потребность в респираторах в России закрыта всего лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого. Эту проблему они требуют решить до начала второй волны эпидемии.

А пока известно, что в клиники 11 июня поступит первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19. По данным главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, «Авифавир» более чем вдвое сокращает продолжительность заболевания.

Дмитриев также сообщил, что в условиях пандемии темпы прироста инвестиций в экономику России могут восстановиться в июле. Сейчас РФПИ планирует инвестировать в компании среднего бизнеса, которые нуждаются в инвестициях.

Кроме того, сегодня, 1 июня, правительство должно представить на рассмотрение президента Владимир Путина план действий по восстановлению экономики страны.

Так, по данным опроса Высшей школы экономики, почти 10% россиян потеряли работу после введения режима самоизоляции. Еще 40% участников исследования сообщили, что их зарплата сократилась в этот период, а 20% полностью или частично лишились премий и бонусов. Многих работников перевели на неполный график или отправили в неоплачиваемые отпуска.

Режим самоизоляции отрицательно сказался и на успеваемости школьников. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала качество знаний, которое получают школьники в условиях удаленного обучения. По ее словам, к дистанционному формату обучения оказались не готовы ни учебные учреждения, ни дети.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 24 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 718 стали летальными. В то же время 9538 пациентов выздоровели.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина. По данным Министерства здравоохранения, сейчас к ослаблению ограничительных мер не готовы Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Так, в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях зафиксировано более 12 больных на 100 тысяч населения, а Донецкая область не соответствует критериям по количеству проведенных тестов — 8,93 при не менее 12 необходимых.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

• температурный скрининг — всем сотрудникам и посетителям измеряется температура тела. Если она превышает 37,2 градуса, то человек не допускается к занятиям спортом;

• социальное дистанцирование — пребывание в спортзалах разрешается в группах до 10 человек и в помещениях площадью 10 кв. м на одного человека при индивидуальных занятиях и 5 кв. м в командных видах спорта;

• масочный режим — все сотрудники залов должны носить маски или респираторы;

• дезинфекция — наличие санитайзеров на входе, уборка помещения каждые два часа и сразу после окончания занятий, проветривание залов не менее 15 минут до начала занятий и каждые последующие два часа.

Запрещены работа спа-зон, фитнес-баров, услуг массажа, наличие в залах многоразовых полотенец и кулеров с водой, функционирование детских комнат, занятия с детьми возрастом до 12 лет, а также использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми.

Отдельно прописаны требования для бассейнов. Разрешается посещение бассейнов для индивидуальных занятий и групп второго года обучения и старше. В 50-метровых бассейнах допускается одновременное нахождение на одной дорожке не более четырех человек во время индивидуальных занятий и шести — для групповых занятий. В 25-метровых — на одной дорожке разрешается нахождение не более двух пловцов во время индивидуальных занятий и трех — в командных видах.

Во время занятий в залах и бассейнах Минздрав также требует ограничить наполовину использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков.

Кроме того, третий этап послабления ограничений предполагает проведение в вузах и профессионально-технических колледжах экзаменационных сессий. Учащимся профобразования позволят проходить практику, а для выпускников будет организована государственная квалификационная аттестация. Также с 1 июня в регионах допускается работа инклюзивно-ресурсных центров с целью обеспечить зачисление детей с особыми образовательными потребностями в учреждения образования.

Также, согласно плану Кабмина, с 1 июня на Украине возобновляются межобластные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. В частности, будут запущены 214 электричек пригородных сообщений.

«Укрзализныця» начала продавать билеты на 42 поезда, следующие в южном и восточном направлениях. При этом билеты продаются только на 50% мест в вагонах, так как в одном купе должно быть не более двух пассажиров.

Во время посадки пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры. В каждом вагоне должен быть установлен санитайзер, а проводники должны проводить уборку каждый час в течение рейса. На маршруты выйдут поезда «Интерсити», вагоны СВ и купе. Плацкартные вагоны для перевозок не допускаются.

Для того чтобы избежать наплыва людей в метро, руководство метрополитенов планирует закрывать на вход некоторые станции.

Ситуация в мире

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON Кэнтаро Иваты, летальность коронавируса в азиатских странах оказалась, по всей видимости, ниже, чем на Западе. Есть несколько версий, с чем это связано, — возможные причины кроются в генетических или иммунных особенностях, либо особенностях сердечно-сосудистой системы.

Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын, по данным Financial Times, требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что должно помочь противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса. К такому выводу газета пришла после появившихся данных о том, что КНДР впервые за 17 лет планирует выпустить гособлигации.

В Армении премьер-министр Никол Пашинян и члены его семьи заразились COVID-19. По его словам, симптомов ни у кого нет и температура нормальная. Сейчас семья Пашинянов самоизолировалась — премьер будет работать из дома.