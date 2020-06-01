Нет, действительно, на прошедшей неделе Пётр Порошенко породил столько информационных поводов, что впору говорить о начале избирательной кампании. Выборы, правда, будут только осенью, но у него, вероятно, были какие-то свои соображения для проявления активности

В чем же проявлялась активность и чего хотел достичь Порошенко?

«Стоп реванш»

Никаких признаков реванша в украинской внутренней политике узреть невозможно даже при большом увеличении, но специфическому электорату, к которому апеллирует Порошенко, всюду чудится «зрада».

Акция «Стоп реванш» прошла 25 мая и собрала до 3000 человек. Митингующие выступали с лозунгами, призывающими прекратить «политику капитуляции на условиях Кремля»; освободить арестованных майдановцев, добровольцев, волонтёров (видимо, речь шла о людях, задержанных по «делу Шеремета»); прекратить «наступление на украинский язык»; восстановить сближение Украины с НАТО и ЕС.

Гожый рассказал, где будет решаться судьба Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-первых, по мнению многих аналитиков, Пётр Алексеевич сигнализирует власти, что попытки привлечь его к ответственности по любому из 18 (уже 19) уголовных дел встретят противодействие патриотической общественности.

На самом деле очевидно, что при наличии политической воли Порошенко уже давно был бы вынужден удалиться за пределы Украины. Однако воли нет и взяться ей неоткуда.

С другой стороны, поскольку избиратели склонны к паранойе и преувеличению своих заслуг перед мировой демократией, неплохо создать у них впечатление, что если Порошенко до сих пор не заперли, то исключительно их усилиями.

Во-вторых, действительно можно было начать мобилизационные мероприятия по подготовке к осенним выборам.

Хотя нет. Рано, и повестка дня ну никак не связана с местными выборами. Хотя выборы будут проходить по пропорциональной системе, а значит, сейчас достаточно застолбить за собой идеологию, а там уж как пойдёт.

В-третьих, Порошенко вдоволь поиздевался над Зеленским — самим фактом проведения акции хотя бы.

Телеграм-канал «Резидент», правда, пишет так: «Страна увидела масштабы протестов объединённых националистов/радикалов, которые не способны собрать пару тысяч человек. Дополнительно удалось визуализировать вопрос журналистов, а чем Зеленский отличается от Порошенко. На фоне выступлений умалишённых любой спикер от "Слуги народа" кажется образованным европейцем».

Неубедительно. Скорее даже наоборот: всем видно, что именно перед этими людьми Зеленский систематически идёт на уступки по самым разным вопросам.

Дело о картинах

26 мая Государственное бюро расследований попыталось вручить Порошенко подозрение по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин известных художников. Среди полотен — работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова. Порошенко, правда, ввёз картины не просто так, а для организации выставки в киевском музее Ивана Гончара. Именно туда вломился спецназ ГБР и вручил подозрение Марине Порошенко.

В этой истории много загадочного. Например, совершенно непонятно, зачем перевозить картины в обход официальных процедур, если они действительно предназначены для выставки? Не было ли это провокацией? Или, может, Порошенко знал заранее и решил представить ГБР в качестве преследователей коллекционера?

Шабовта объяснил, почему Зеленский никогда не решится посадить Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Байдена".

Вот вам и сигнал: общественности показывают, что под Порошенко копают, а Западу — что под Порошенко копают не с той стороны.

Порошенко и «Форбс»

Украинский «Форбс» сообщил, что Пётр Порошенко занял третье место в списке украинских богачей (после Ахметова и Пинчука) с капиталом $1,4 млрд. Притом, что в 2014 было $1,3 млрд, а в 2015 году его состояние оценили всего в $750 млн.

Одесский журналист Юрий Ткачёв не поленился и поискал Порошенко в списке миллиардеров американского «Форбс». Не нашёл. Он пишет: «Конечно, возможно, что украинская редакция узнала то, чего не знают в Нью-Джерси. Но лично я в ситуациях, когда данные украинских журналистов противоречат данным журналистов из других стран, предпочитаю ориентироваться на данные журналистов из других стран».

Тоже загадочная история. Первая мысль, которая приходит в голову, — украинскую редакцию просто подкупили.

Однако непонятно — зачем? Чтобы создать Порошенко (и, кстати, Гереге) имидж новых миллиардеров? Но ведь понятно, что они могли получить миллиарды только коррупционным путём. Непонятно — то ли пиар, то ли контрпиар… Ну и, самое главное, ведь базовый «Форбс» обязательно разберётся и вежливо поинтересуется, что за ерунда происходит в украинской редакции. Хотя, может, в этом и состоит «хитрый план»?

Впрочем, похоже, для Петра Алексеевича всё реклама, что не некролог.

Это странная игра Порошенко, посольства США и правоохранителей Украины. Шабовта о неявке экс-президента в ГБР © Facebook, Сергей Шабовта Резюме

Не исключено, что всё это случайное совпадение. «Стоп реванш» — просто начало посткарантинного политического сезона, картины Порошенко вёз для своих собственных нужд (может даже действительно выставить их в галерее, а оформить забыл по привычке «Петра Инкогнито»). Но, скорее всего, Порошенко действительно готовится к осенней избирательной кампании.

На самом деле, тут явно имеет место фальстарт. Столь раннее начало кампании было бы оправдано для новой политической силы, имеющей нулевую узнаваемость. А «Европейской-то солидарности» это зачем? Тем более что Порошенко явно не собирается нести своим избирателям никаких новых смыслов. Да и сама кампания выглядит, скорее, оборонительной: Порошенко защищает свои достижения (в виде полутора миллиардов, например).

Кстати, дурной пример оказался заразительным. 31 мая целых пять политиков (четыре представителя от «Слуги народа» и один Кличко) подали сигналы, что намерены побороться за пост мэра. Но у них хоть повод есть — день Киева.