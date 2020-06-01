Судья Галицкого районного суда Львова Катерина Котельва рассказала, как под угрозами членов радикально-националистической организации «С14» смягчила участь четверым националистам. Давление на судей стало привычным делом для Украины, при этом «слуги народа» собираются предложить организациям вроде «С14» оценивать работу каждого судьи

После победы Евромайдана весной 2014 года организации радикалов начали активно вмешиваться в украинское правосудие. Как только на скамью подсудимых попадал кто-то из "своих", они блокировали суды, жгли шины и угрожали физической расправой судьям. Так они освобождали "побратимов" из-под ареста или же добивались более мягкого приговора. Правосудие оказалось в руках улицы, а не Фемиды.

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На компромисс с радикалами

Как рассказывает судья Котельва, в мае 2015 года ей поступило дело по обвинению добровольцев-националистов в причинении тяжких телесных повреждений группой лиц. Одним из потерпевших был работник СБУ. В феврале 2016 года после заседания по этому делу судью заблокировали прямо в зале суда активисты-побратимы, требовали выпустить четырёх арестованных из-под стражи. Около шести часов её удерживали в зале суда — даже без возможности выйти в туалет, под постоянными угрозами физической расправы.

Полиция и служба охраны суда, а также председатель суда вмешиваться отказались.

«Все шесть часов я не пила и не ела, хотя адвокаты обвиняемых, также участвующие в блокировании судьи, «заботливо» поставили мне на стол бутылку воды. Обвиняемых в клетке при этом кормили печеньем и поили. И они захотели в туалет. Охрана спросила у меня, можно ли их выпустить в туалет. Я сказала, что тоже хочу в туалет, что я женщина и пойду первая. Только так я смогла выйти из зала суда. Поднялась на второй этаж и тут же вышла из здания через другой вход в мужской кепке и куртке», — описывает события судья.

Следующее судебное заседание было назначено на понедельник. За выходные судья изучила соцсети группы поддержки подсудимых. Там содержались откровенные призывы: «повесить донецкую суку», «прийти в школу к ребёнку», «найти родителей». Заодно националисты собирали толпу, чтобы присутствовать на следующем заседании суда в понедельник. В соцсетях призывали «объяснить» судье, что "герои" — не преступники. Системная безнаказанность. Почему в Украине все VIP-преступники и коррупционеры всегда оказываются на свободе © пресс-служба НАБУ

Поняв, что за нее никто не заступится, Екатерина ушла на больничный и написала заявление на самоотвод. Ее коллеги-судьи, однако, решили, что болезнь не повод для отвода. В это время суд полностью заняли члены «С14». Тогда, как призналась судья, ей пришлось идти на компромисс — договариваться с их главой Сергеем Бондарем. Она приехала в суд и под их аплодисменты изменила меру пресечения четверым фигурантам на круглосуточный домашний арест. Притом что они подозревались в нападении на сотрудника отдела «К» СБУ, на судью давили только с одной стороны.

В результате она вынесла фигурантам условный приговор. Все остались довольны.

Как призналась судья, она по сей день поддерживает хорошие отношения с Бондарем из "С14", они встречаются во Львове, в Киеве, где она бывает по делам.

«Я убеждена, что люди могут нормально коммуницировать, независимо от политических взглядов. При этом Сергей мне говорил, что, если возникнет необходимость, они меня будут блокировать в суде независимо от нашей дружбы. И на мою профессиональную деятельность наше общение абсолютно никак не влияло», — уверяет судья.

Сейчас она жалуется на преследования неизвестных, которые ходят за ней по пятам с рациями и оставляют пугающие знаки. Она не знает, кого подозревать и с кем договариваться.

Общественность оценит судей

Тактика радикалов по сей день не меняется. Если надо надавить на суд для принятия нужного им решения, они собирают толпы под стенами здания. Радикалы слетаются по первому звонку, когда нужно освободить, выбить мягкое наказание для своих членов. Или же когда им, напротив, нужно, чтобы их личный «враг» «не ушел от наказания» и получил самый суровый приговор. Дело политзаключенного Татаринцева. Диабетику не дают лекарств и кормят белым хлебом с печеньем © фото из личного архива Андрея Татаринцева

Радикалы и их хозяева (работают эти бандиты в законе в основном по указанию и за деньги СБУ и МВД, а также иностранных фондов) уже не раз пытались на законном основании брать судей "под контроль". Уже несколько лет они вынашивают идею так называемых общественных советов, которые могли бы не просто запугивать судей, но и просто убирать неугодных.

В 2015 году впервые заговорили о регулярном оценивании судьи. Тогда же началась и подготовка соответствующего проекта Порядка и методологии оценивания и самооценивания. К его созданию привлекли иностранных экспертов, которые подчеркивали, что ничего подобного нет ни в одной стране, но для Украины такой инструмент давления на независимый суд они создали. В начале прошлого года проект был опубликован для ознакомления. Судьи его изучили и направили свои возражения и замечания.

Основные претензии вызывали разделы 3 «Оценивание судьи другими судьями» и 5 «Оценивание судьи общественными объединениями». У судейского корпуса возникли небезосновательные опасения, что оценивание судей друг другом способно породить конфликты в судейской среде, а оценивание судей общественными активистами приведет к целым кампаниям в отношении конкретных судов и судей.

Но недавно нардеп от «Слуги народа» Алина Загоруйка подала в ВР законопроект, в котором снова заходит речь об оценке судей, в том числе и общественными активистами. Законопроектом «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» об обеспечении участия Общественного совета добропорядочности в оценивании на соответствие занимаемой должности судьи» предлагается нивелирование исключительной компетенции коллегии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) принимать решения о подтверждении способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде. Есть ли надежда на справедливый суд? В Запорожье обсудили нарушения прав человека в судебных процессах © Стрингер

Это значит следующее: если общественный совет по добропорядочности (ОСПД) в своем заключении установит, что судья не соответствует критериям профессиональной этики и добропорядочности, такого судью должны или отстранить, или вообще выгнать.

«Идея привлечения гражданского общества к процедурам формирования судебного корпуса считается одним из наиважнейших инструментов обеспечения ответственности судов перед обществом в демократических государствах. Такая концепция является одной из гарантий подотчетности судебной власти, способствует избежанию ощущения преследований и защиты собственных интересов судьями и «кумовство», а также учитывает разные точки зрения в обществе. Поэтому идея участия людей, не относящихся к судебной системе, к процедуре не только отбора, но и оценки судей является особенно важной», — считает Загоруйка.

Готовится контроль над судьями

Пример подобных ОСПД уже есть: в совет общественного контроля при НАБУ вошел как лидер ультраправой организации «С14» Евгений Карась и подозреваемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько, а также Иван Ясинский от общественной организации с красноречивым названием «Демократична сокира орди».

Как подчеркивает адвокат Ростислав Кравец, идеи о создании всевозможных общественных советов исходят от финансируемых иностранными правительствами активистов, чтобы получить возможность с их помощью контролировать украинскую судебную систему. При этом ничего подобного нет нигде в мире.

«Все требования к судьям и суду могут быть установлены только законом, а не какими-то нормативными актами. Создание каких-либо общественных советов, которые: во-первых, не несут никакой ответственности за свои действия; во-вторых, к их компетенции есть вопросы; в-третьих, сами не совсем добросовестны и управляемые из-за границы, только навредит.

Как показала практика, в подобные советы входят одни и те же люди, одни и те же организации. Ни к чему хорошему это не приведёт, иностранные фонды будут контролировать суд и судей», — подчеркивает Кравец.

Так как попасть в состав ОСПД может любой активист, нет никакой гарантии, что туда не попадёт ранее судимый или подследственный, который начнет мстить судьям за себя и своих соучастников. Смог же в совет общественного контроля при НАБУ пролезть подозреваемый в убийстве Олеся Бузины…