По состоянию на 12:00 31 мая в мире зафиксировано более 6 млн 174 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 372 тыс. человек скончались, свыше 2,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Турция с немногим более 163,1 тыс. заболевших. На девятом — Индия (182,4 тыс.).

Следом идут Германия (183,2 тыс.), Франция (188,6 тыс.), Италия (232,6 тыс.), Великобритания (272,8 тыс.), Испания (286,3 тыс.), Россия (405,9 тыс.) и Бразилия (499,9 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 816 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 105,5 тыс. человек, смертность 5,81%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,26%, или более 28,7 тыс. человек.

В Италии — 33,3 тыс. умерших (14,33%), в Испании — 28,7 тыс. (10,05%), в Великобритании — 38,3 тыс. (14,07%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 405 926 случаев заболевания, 4698 заразившихся умерло, 172 046 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,16%, что примерно в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

За сутки в России выявили 9268 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 30 мая © бюллетень

Отмечается, что у 3784 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 138 пациентов (на 43 летальных исхода меньше, чем накануне).

Число новых случаев впервые с 23 мая превысило девять тысяч. При этом выписаны 4 414 человек, всего выздоровели 171 883.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переболевший COVID-19, рассказал о дне, когда он заразился коронавирусом, симптомах и потере обоняния.

«По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал семь километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

На следующий день, по словам Пескова, у него поднялась температура.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — добавил он.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 мая зафиксировано 23 672 случаев заболевания, 708 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 9538 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 356 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

За последние сутки наибольшее количество больных Covid-19 зарегистрировано в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 43, Харьковской области — 41, а также в городе Киев — 81», — заявил Степанов.

По его данным, за тот же период коронавирус выявили у 67 медиков, в Киеве — у 11 человек.

Не щадит инфекция и священнослужителей. Так, насельник Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде иеродиакон Поликарп (Сидоров) скончался от осложнений из-за двухсторонней пневмонии.

«Отец Поликарп скончался от осложнений, вызванных запущенной двухсторонней пневмонией», — сообщил в Telegram-канал Лавры.

Ранее от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть насельников лавры.

15 мая умер игумен Ферапонт. 14 мая стало известно о кончине иеромонаха Модеста (Панченко), 12 мая умер один из старейших насельников Лавры схиархимандрит Рафаил (Иванов).

Ранее сайт Лавры сообщал о том, что главный врач монастыря игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк) и иеродиакон монастыря Каллист (Косулин) умерли из-за коронавируса, еще несколько братьев умерли в это же время от других заболеваний.

В Минздраве Украины анонсировали ИФА-тестирование украинцев с симптомами ОРВИ или коронавируса.

Однако опыт некоторых зарубежных стран показывает, что другой алгоритм тестирования на коронавирус может быть более эффективным, рассказал изданию ГолосUA заслуженный врач Украины Даниэль Карабаев.

«В Дании, которая считается самой благополучной страной на фоне пандемии, был свой опыт проведения ИФА-тестирования, то есть тестирования на антитела, свой алгоритм: если в какой-либо семье есть человек из группы риска (с хроническими заболеваниями или пожилого возраста), то проводили тестирование родственников этого человека из группы риска. Если у родственника обнаруживали симптомы коронавируса, он оставался на самоизоляции, а если выздоравливал, то и человеку из группы риска разрешали покинуть место самоизоляции. Выздоровление родственника означало, что его организм выработал антитела», — сказал врач.

В то же время Карабаев отметил, что 60-70% заболеваний коронавирусом проходит бессимптомно.

«Я знаю, что 60-70% заболеваний коронавирусом проходит бессимптомно или в легкой форме. Это значит, что даже если человек заболел, но у него сильный иммунитет, у него просто не будет признаков простуды или коронавируса», — сказал заслуженный врач Украины.

В мире

Коронавирус наносит удары не только по здоровью, но и по рейтингам политиков.

Так, уровень поддержки правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ впервые с мая 2018 года упал ниже 40%, свидетельствуют данные исследования агентства Киодо.

Лишь 39,4% респондентов высказались в поддержку действующего правительства, что на 2,3 процентных пункта ниже по сравнению с данными начала месяца. Неодобрение выразили 45,5% респондентов.

Более 81% ответчиков полагают, что меры экономической поддержки населения в связи с эпидемией коронавируса являются слишком медленными.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 30 мая Хирому Курокавы, второго лица в национальной системе прокуратуры, который был основным претендентом на должность главного прокурора страны.

Несмотря на действовавший в стране режим чрезвычайной ситуации и призывы центрального правительства к жителям оставаться дома, Курокава дважды нарушил режим самоизоляции в мае для того, чтобы сыграть в маджонг на деньги с журналистами. При этом азартные игры в Японии находятся под запретом.

Тем временем власти Таиланда уже две недели не могут обнаружить новых зараженных COVID-19 внутри страны, все новые случаи связаны с поступлением инфекции из-за границы.

«Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели — это люди, заразившиеся за границей», — сказала помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.

Смертей от инфекции за прошедшие сутки в стране тоже не зарегистрировано, добавила Йонтракун.

«Первая пациентка — профессиональный массажист 37 лет, она вернулась из ОАЭ. Еще два пациента — студенты в возрасте 18 и 19 лет, вернувшиеся из Турции. Четвертый пациент — студент, вернувшийся из Саудовской Аравии» — сказала Йонтракун.

По ее данным, зараженные из Саудовской Аравии составляют большинство среди инфицированных за последние дни.