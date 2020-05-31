Выставленное на днях в закрытом на карантин музее Ивана Гончара собрание живописи экс-президента Украины - не последнее из имеющихся у него в закромах. Судя по всему, публику будут долго еще радовать вернисажи административных и уголовных художеств этого «любителя прекрасного»

Казалось бы, при чем тут к собранию работ художников первого и второго эшелона русского реализма конца XIX века все вышесказанное? А при том, что сам факт такого собрания у истового укро-патриота прекрасно вписывается во все, чем занимался Петр Порошенко. Ведь занимался он всем подряд в этой жизни с поистине кичевым размахом. Кича, надо отметить, на самой художественной выставке было немного. Зато в остальном «собирательстве» Петра Алексеевича — хоть отбавляй.

Как известно, китч — одно из проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением. Китч ориентирован на потребности обыденного сознания. Сознание у Порошенко всегда было бизнес-ориентированное, то есть, обыденное. Дебет-кредит, маржа, контрольный пакет, доля рынка и все такое прочее. Касалось ли это, собственно, бизнеса или уже большой политики.

Судите сами: первой его значительной «коллекцией» можно считать членство во всякого рода партийных новообразованиях — тут и «социал-демократы объединенные», и «нашеукраинцы», и «регионалы». Со временем выяснилось, что весь этот «обменный фонд» Порошенко сдал в политический утиль, а за вырученные по ходу перманентной сдачи дивиденды создает себе карманную партию «Европейская солидарность», с которой и остался на «политической кухне» после своего президенства. Но настоящие коллекционеры знают, что в таких «кухонных» коллекциях истинных шедевров критически мало, все больше битый фаянс да погнутые приборы. Разве можно назвать ценным приобретением тех же Ирину Геращенко или Ирину Луценко, или верного «порошенковца» Артура Герасимова? Да и Мустафа Джемилев, лидер никогда не зарегистрированного официально ни в Украине, ни в российском Крыму «Меджлиса крымско-татарского народа» с откровенно сепаратистской идеологией тот еще соратник по борьбе за единую страну.

Вторая коллекция — государственные должности:

— депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, причем каждый раз от другой партии — III-го от СДПУ (о), IV-го от «Нашей Украины» и VII-го от собственной «Европейской солидарности»;

— Секретарь Совета национальной безопасности и обороны при Викторе Ющенко;

— глава наблюдательного совета Национального банка при нем же и формально продолжал им быть при премьер-министре Викторе Януковиче;

— Министр иностранных дел (как это ему удавалось в то же самое время — непонятно, но НАТО он поддержать успел);

— Министр экономического развития и торговли у президента Януковича (отсиделся, прямо скажем, до очередных выборов, чтобы уйти от ответственности за экономику страны под депутатскую неприкосновенность);

— Президент Украины.

На всех вышеперечисленных постах ПАП радел так, что со временем стал одним из крупнейших предпринимателей Украины. Визитной карточкой которого стала корпорация «Рошен» в составе:

— Киевской кондитерской фабрики (бывшая имени Карла Маркса);

— Винницкая кондитерская фабрика;

— Кременчугская кондитерская фабрика;

— Липецкая кондитерская фабрика;

— Клайпедская кондитерская фабрика;

— венгерская фабрика Bonbonetti Choco Kft. Порошенко продал все активы, оставил только «Рошен» и «Прямой» — Царев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На сегодня в этом списке нет Мариупольской кондитерской фабрики, которой и фактически-то уже нет — предусмотрительный бизнесмен, видать, еще с бульдозера во время майдана увидел, куда все идет. И закрыл фабрику, вывез оборудование от будущего АТО подальше. Вот что значит деловая сметка!

Надо отнести к «сладкой коллекции» и предприятия «Крохмалопродукт», «Интеркорн Корн Просессинг Индустрия» и Днепровский крохмалопатоковый комбинат. Ведь конфеты не из одних фантиков делаются, тут сырье необходимо, причем, для всех кондитерских фабрик Украины. Не надо удивляться, что успехи конкурентов — донецких АВК и КОНТИ, львовского «Свиточа» и субъектов поменьше — не только огорчали Петра Порошенко, но и радовали. Исключительно как коллекционера годовых отчетов своих двойных бухгалтерий.

Не чужд «собиратель» и медийной коллекции. В его распоряжении:

— 5-й канал;

— ТРТ;

— Твое радио;

— Пилот Украина;

— Радио Next;

— Радио Нико FM;

— Радио 5. Украина 1 марта запускает специальный телеканал для Донбасса и Крыма © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Для чего, спрашивается крупному коллекционеру было размениваться на эти «спичечные этикетки» и «почтовые открытки»? Наверное, для того, чтобы при отсутствию прибыли в деньгах получать прибыль в новостях. Тот же «5-й канал» в майданные дни крутил беспрестанно кадры горевшего супермаркета в Хьюстоне — вот и докрутился, что народ до огня стал охоч. Сначала — в Киеве, потом — в Одессе и Мариуполе. Так что коллекция СМИ не дорогой, но ценной оказалась.

Была у Петра Алексеевича, как у всякого не мальчика, но мужа, и коллекция техники. Вернее, предприятий, ее производящие — Севастопольский морской завод (был, да сплыл), «Кузница на Рыбальском» (что там ковал этот кузнец своего счастья, сейчас выясняют компетентные органы), корпорация «Богдан» и производящая электроаккумуляторы «Энергоавтоматика». Лавры Илона Маска приобретение последнего экспоната навеяли, не иначе. Или «Теслу» с томосом перепутал. С него станется — перепутал же фальшивой автокефалией пол-страны, мог и сам плутануть.

Про последние коллекции Порошенко предпочитает не знать, не слышать, и в ГБР не приходить, прикрываясь пиар-шумихой по поводу окрытия квази-выставок. Хотя пополняет эти коллекции Андрей Портнов исправно: на сегодня уже несколько десятков обвинений предъявлено бывшему гаранту Конституции Украины, в том числе, в государственной измене. Пытается фигурант этих обвинений обменять все их на что-нибудь ненужное у бывших своих западных партнеров. Но у них и своего ненужного сейчас хватает — тот же Джозеф Байден с его сомнительным провенансом. А то, что пленки о закулисной сдаче национальных интересов Петром и вовсе общие, то круг заинтересованных в обмене лиц сужается.

Кстати, насчет лиц у Порошенко коллекция тоже та еще — Андрей Парубий, Олег Свинарчук-Гладковский, Игорь Кононенко, Александр Грановский, Сергей Пашинский и прочие портреты низкого качества со стенда «Их разыскивает милиция».

Возвращаясь к художественному кичу, можно посоветовать Петру Алексеевичу заказать эпохальное полотно с изображением всех олигархов, миллиардеров и мультимиллионеров независимой Украины, а собственный лик на нем обрамить нимбом святости и непорочности. Но это пусть ему его адвокаты теперь советуют отличать нимб от наручников. Потому что за некоторые из коллекций он может получить содержательный список криминальных статей. А нимб в тюремной камере ни к чему — сокамерникам свет будет мешать спать. Они-то честные воры, не то, что он: томос поддельным оказался.