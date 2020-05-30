По состоянию на 21:00 30 мая в мире зафиксировали почти 6 миллионов 89 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 370,1 тыс. человек скончались, более чем 2 миллиона 700 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Испании, Великобритании и Италии, а более 100 тыс. — во Франции, Индии, Турции, Иране и Перу. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Чили, Канаде, Мексике, Саудовской Аравии, Пакистане, Бельгии и Катаре.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сегодня страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. При этом в Германии, где ранее было зафиксировано около 183 тыс. зараженных, число выздоровевших достигло 165 тыс., хотя с начала пандемии там погибло более 8,5 тысяч человек.

Ситуация на Украине. Открытие торговых центров и туристы в Чернобыле

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 23 204 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+393 за сегодня), из которых 696 стали летальными (+17). В то же время 9311 (+377) пациентов выздоровели.

Наибольшее количество новых зараженных обнаружено за сутки в Черновицкой (47), Львовской (56), Ровенской областях (52) и Киеве (55). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

В рамках ослабления карантина в Киеве с 30 мая открылись торгово-развлекательные центры и возобновились продуктовые ярмарки, однако они должны соблюдать целый ряд норм и правил, от пунктов температурного контроля до защитных экранов между продавцами и покупателями.

Кабмин собирается снять запрет на въезд иностранцев. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина возобновляет работу приграничных пунктов, однако правила въезда иностранцев на территорию страны будут изменены.

Что касается внутренних поездок, то на Украине решили открыть для посещения зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которая была закрыта из-за пандемии. Туристов будут пускать с ограничениями по размеру групп и с обязательной проверкой температуры.

При этом карантин отразился на зарплатах украинцев. По данным Госстата, средняя номинальная зарплата на Украине за апрель 2020 года была на 8,9% меньше мартовской и составила 10 430 гривен (27,3 тысячи рублей).

В связи с этим президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении от единого социального взноса. Также продлевается мораторий на проверки и неприменение штрафов/пени за нарушение налогового законодательства.

Ситуация в России. Будущее курортного сезона в Крыму и открытия границ

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 396 969 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8930 за сегодня), из которых 4560 (+184 за сегодня) оказались летальными, а 167 783 (+8375) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 10,3 млн тестов на наличие инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что наблюдается «уверенное» снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом при увеличении объемов тестирования. По ее мнению, учитывая, что всего в РФ на сегодня проведено более 10 миллионов тестов на коронавирус, для страны это «большая, значимая» цифра.

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В Подмосковье с 3 июня было принято решение открыть парикмахерские, чтобы прекратить подпольную деятельность, поскольку, по словам губернатора Андрея Воробьева, парикмахеры продолжали приезжать на дом.

В свою очередь Крым подготовил план открытия курортного сезона, согласно которому объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса будут запускаться в три этапа.

Первый этап предполагает запуск санаторно-курортных и гостиничных организаций, имеющих действующую медицинскую лицензию, которые готовы полностью выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Вторым этапом предполагается открытие гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора и при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Третий этап предусматривает смягчение требований Роспотребнадзора ко всем средствам размещения всех форм собственности и развлекательных учреждений.

Президент Владимир Путин тем временем на заседании постоянных членов Совбеза предложил определить, какие шаги Россия будет предпринимать по открытию границ, отметив, что некоторые государства, наиболее зависящие от туризма, уже приступили к снятию ограничений.

Остальной мир. Ситуация в Индии

Власти Индии, где на сегодняшний день зафиксировано 181 401 тыс. инфицированных, 5170 умерших и 86 668 выздоровевших, начинают с 8 июня постепенно отменять ограничительные меры. При этом ряд зон, где эпидемиологические показатели считаются неблагоприятными, останется в изоляции до 30 июня.

На первой фазе отмены изоляции 8 июня разрешат возобновить деятельность для публики местам религиозного поклонения, отелям, ресторан, торговым центрам. В то же время Минздрав в сотрудничестве с другими ведомствами будет добиваться соблюдения социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу школы, колледжи и образовательные учреждения. Предполагается, что власти различных индийских штатов для начала проведут консультации с родителями и другими заинтересованными сторонами, а затем примут решение об открытии учреждений с июля.

Пока что под запретом останутся международные пассажирские авиаперевозки, кинотеатры, бассейны, парки развлечений, театры, бары, залы массовых собраний. На третьем этапе, после анализа ситуации, будет принято решение о датах возобновления социальных, политических, культурных и религиозных мероприятий с участием большого числа людей.

Сейчас с определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд внутренних авиарейсов, а специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов.

Ожидается, что 31 мая премьер-министр Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране.