По состоянию на 12:00 30 мая в мире зафиксировали почти 5 миллионов 931,3 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 365 тысяч человек скончались, более 2 миллионов 496,1 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 29 мая © бюллетень США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 747,1 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 102 836 (5,9%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 465,2 тысячи случаев заражения, почти 27,9 тысячи (6%) из которых стали летальными.

Следом идёт Россия. Здесь зафиксировано почти 396,6 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых 1,6% (4,5 тысячи) скончались.

В Великобритании заболели свыше 272,6 тысячи человек, а умерли более 38,2 тысячи (14%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает третье место в мире — 396 575 случаев заражения. По состоянию на 12:00 в стране зафиксировано 167 469 выздоровевших и 4555 скончавшихся. За последние сутки в России умер 181 человек с коронавирусом. При этом в Москве зафиксирован рекорд по числу погибших — 78 человек.

В то же время в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наблюдается «уверенное» снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом при увеличении объемов тестирования. Она отметила, что всего в РФ на сегодня проведено более 10 миллионов тестов на коронавирус, и для страны это «большая, значимая» цифра.

Ее слова подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова, которая сообщила, что коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Также, по ее словам, темпы прироста заболеваемости снизились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

Хорошей новостью поделился и главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его данным, у 53% тяжелых больных с коронавирусом, которые были выписаны из больниц, изменения в легких прошли через три недели.

Для медиков же, благодаря которым заразившиеся коронавирусом россияне выздоравливают и продолжают покидать больницы, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. По данным Минтруда, время работы в период эпидемии им засчитают в стаж в трехкратном размере.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,6 миллиарда рублей на возврат налога самозанятым, уплаченный ими в 2019 году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Всего за 2019 год самозанятые задекларировали около 44 миллиардов рублей и уплатили 1,1 миллиарда рублей в бюджет. Возврат налога — одна из мер поддержки населения в связи с пандемией коронавируса.

Всего более 600 тысяч российских предприятий и индивидуальных предпринимателей получили от государства субсидии на общую сумму более 31 миллиарда рублей на выплату зарплат в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. Федеральная налоговая служба (ФНС) распределяет средства через специальный онлайн-сервис.

В список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, было решено включить и СМИ. Поддержку смогут получить телеканалы, радиостанции, интернет-издания, информагентства, издатели газет и журналов. Но часть производственной цепочки оказалась вне списка: помощь не смогут получить типографии, которые печатают журналы и книги.

С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины. Всего около 50 тысяч предприятий. Многие из них расположены в торговых центрах. Для безопасности посетителей владельцы магазинов должны обеспечить социальную дистанцию и проводить постоянную дезинфекцию. Покупатели и персонал также должны носить маски и перчатки.

А в Подмосковье уже на следующей неделе могут открыться парикмахерские. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, во время самоизоляции люди не прекратили стричься — парикмахеры просто приезжают к клиентам на дом. Чтобы прекратить подпольную деятельность, власти решили открыть заведения 3 июня с соблюдением всех норм.

При этом Голикова подчеркнула, что власти регионов при снятии ограничений должны удостовериться, что ситуация с заболеваемостью стабильна, чтобы не пришлось возвращать карантинные меры.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 23 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 696 стали летальными. В то же время 9311 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Показатели по заболеваемости во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях не позволяют приступить к смягчению карантина. К этому также не готова Донецкая область, которая не выполнила требования по массовым тестированиям.

А вот Луганская, Волынская и Закарпатская области выполнили необходимые условия и готовы ослаблять карантин. В Тернопольской области власти также ослабят ограничения во всех районах, кроме Шумского и Кременецкого, где ситуация с заболеваемостью может резко измениться.

При этом карантин отразился на зарплатах украинцев. По данным Госстата, средняя номинальная зарплата на Украине за апрель 2020 года была на 8,9% меньше мартовской и составила 10 430 гривен (27,3 тысячи рублей).

В связи с этим президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении от единого социального взноса. До 30 июня в Украине продлены налоговые льготы. Предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ до 31 мая. Также продлевается мораторий на проверки и неприменение штрафов/пени за нарушение налогового законодательства.

Кроме того, Кабмин подписал меморандум с девятью банковскими учреждениями о кредитных каникулах для предпринимателей в течение года.

А Еврокомиссия поддержала выделение Украине 500 миллионов евро кредита на борьбу с последствиями пандемии. Деньги предоставляются в виде долгосрочных займов с низкими процентами.

«В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 миллионов евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 миллиарда евро», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ситуация в мире

Ученые Китайского национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухане, считающийся очагом распространения коронавируса, был, скорее, жертвой COVID-19, а не его причиной. Согласно исследованию, генетические данные подтверждают, что вирус возник у китайских летучих мышей, но точное место, где он перешел от них к людям, неизвестно — все образцы проданных на рынке животных дали отрицательный результат на COVID-19.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, в связи с чем Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

«Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения», — заявил он.

В соседней же с США Канаде, по предварительным данным Статистической службы, реальный ВВП страны в апреле упал на 11% по сравнению с мартом. В марте ситуация была лишь чуть лучше: реальный ВВП снизился на 7,2% по сравнению с февралем. Как отмечают в Статистической службе, негативно на экономике страны сказалось закрытие значительного числа компаний, школ, госучреждений, ограничение поездок, социальное дистанцирование, закрытие границ из-за пандемии коронавируса. И снижения марта-апреля скорее всего станут рекордом двухмесячного снижения за все время сбора таких данных, то есть с начала 1960-х годов.

А власти Южной Кореи ужесточили карантин после новой вспышки инфекции. В стране закрыты 838 школ, до 14 июня работу прекратят парки, художественные галереи, музеи и театры. Новые случаи заражения выявлены в Сеуле и прилегающих к нему районах. Министерство здравоохранения обратилось к жителям столицы с просьбой воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель.

Также стало известно, что полуфинальные и финальный матчи Лиги чемпионов проведут в Германии, а не в Стамбуле, как планировалось ранее. Так, 1/8 финала и четвертьфинальные поединки состоятся без зрителей на нейтральных полях 7,8 и 13,14 августа. Решающий поединок Лиги сыграют 31 августа.