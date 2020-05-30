Из четырёх областей Украины, которые, по критериям Минздрава, не готовы к ослаблению карантинных ограничений, три находятся на Западе страны — это Черновицкая, Ровенская и Львовская области

Больше всего инфицированных коронавирусом по-прежнему зафиксировано в Черновицкой области — 3259 человек, это более 14% всех заболевших на Украине. Хотя по состоянию на 29 мая загруженность коек в специализированных больницах области составила 47,16%, то есть ниже установленного Минздравом критерия в 50%, и ПЦР-тестов тут за последнюю неделю провели более чем достаточно, однако не позволяет ослабить карантин ключевой показатель — уровень заболеваемости. Количество новых случаев заражения коронавирусом за последние 7 дней в расчёте на 100 тысяч населения, по мнению Киева, должно быть меньше 12, а на Буковине оно пока составляет 39,8.

Правда, 25 мая на административных границах области были сняты карантинные блок-посты, до этого Черновицкая область оставалась единственной на Украине, где действовал особый режим въезда-выезда. При этом глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук особо отметил, что снятие постов не означает ослабления противоэпидемических мероприятий. «Помните, что практически каждый пятый больной коронавирусом буковинец не смог назвать источник инфицирования. Заразиться можно где угодно, поэтому будьте осторожны. Берегите себя и близких!» — обратился Осачук к жителям Черновицкой области, подчеркнув, что только 9% больных COVID-19 в области заразились за границей.

А в областном центре планируют создать специальные группы, которые будут следить за выполнением карантинных ограничений. Об этом 27 мая проинформировал сайт Черновицкого городского совета. «В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут осуществлять контроль над соблюдением субъектами хозяйствования карантинных мероприятий, предусмотренных постановлениями Кабинета Министров Украины, и противоэпидемических требований, установленных главным государственным санитарным врачом Украины», — говорится в сообщении. В мэрии отметили, что в состав таких групп войдут чиновники горсовета, полицейские, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. О результатах своей работы мобильные группы будут еженедельно отчитываться перед областной государственной администрацией.

Для Черновцов самым болезненным вопросом остаётся восстановление работы общественного транспорта в городе. Пока что принято решение с 1 июня запустить специальные автобусные рейсы на 28 из 46 городских маршрутов, при этом цена «спецбилета» составит 7 гривен вместо «докарантинных» пяти. Это уже вызвало взрыв неудовольствия черновчан, но мэр города Алексей Каспрук уверяет, что новый тариф будет временным, до конца карантина, и вообще является компромиссным — мол, перевозчики требовали 10 гривен. Ситуация грозит обернуться протестами, поскольку, согласно обнародованным 28 мая данным Государственной службы статистики Украины, самая низкая номинальная заработная плата штатного сотрудника предприятий в стране зафиксирована именно в Черновицкой области, и она составляет 7560 гривен (280 долларов США).

А пока что театрализованную акцию протеста перед зданием Черновицкого горсовета провели 28 мая владельцы ресторанов и организаторы праздничных мероприятий. Протест был шумным, ведь его участники принесли с собой музыкальные инструменты. Они требовали, чтобы местные власти открыли рестораны с 10 июня. По словам организаторов акции, буковинцы всё равно будут устраивать шумные праздники, но проблем с санитарией будет ещё больше. К протестующим вышел мэр Черновцов Алексей Каспрук, который сообщил, что любые смягчающие меры может позволять исключительно областная комиссия.

«В Черновцах на сегодня обслуживание клиентов в помещениях заведений общественного питания запрещается. Любое решение городского совета или сессии не защитит вас, потому что открывшись, вы будете нарушать постановление главного государственного санитарного врача Украины. Нам рано говорить о спаде заболеваемости, но я понимаю. Я могу поддержать ваше обращение, подготовить и направить письмо государственному санитарному врачу Украины», — заявил городской голова.

Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области, тут с 29 мая возобновлена работа пунктов пропуска на границе с Молдавией: двух железнодорожных («Мамалыга-Кривая» и «Кельменцы-Ларга») и двух автомобильных («Кельменцы-Ларга» и «Сокиряны-Окница»). Переходы работают на въезд и выезд граждан Украины, для иностранцев граница на въезд пока закрыта.

В таком же режиме заработали в пятницу и КПП на границе с Венгрией в Закарпатской области: «Лужанка», «Косино» и «Горонглаб». При этом создаётся впечатление, что открытие этих пунктов пропуска было приурочено к визиту в Будапешт главы МИД Украины Дмитрия Кулебы 29 мая с целью решения ряда проблемных вопросов украино-венгерских отношений и подготовки к встрече лидеров Украины и Венгрии, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана. По крайней мере, о возобновлении работы КПП с Румынией, Словакией и Польшей, находящихся на Закарпатье, пока никакой информации нет.

Кстати, 27 мая глава Закарпатской ОГА Алексей Петров подписал поручение, согласно которому на КПП «Тиса» (в то время — единственном работающем на границе с Венгрией) с целью недопущения пропуска товаров коммерческого назначения, перевозящих посылки от граждан Украины, будут работать мобильные группы оперативного реагирования СБУ и Департамента стратегических расследований полиции. Такие меры будут приниматься с целью «противодействия незаконному ввозу контрабандных товаров», что уже вызвало в области шквал шуток о том, что такое законный ввоз контрабандных товаров.

Фактически визит Кулебы в Венгрию и его встреча с главой МИД этой страны Петером Сийярто полностью посвящены Закарпатью, ведь блокирование Будапештом продвижения Украины в НАТО вызвано требованиями восстановить культурные и образовательные права венгерского меньшинства в этой области. Внешне встреча министров иностранных дел двух стран выглядела благостной, Кулеба и Сийярто объявили, что больница в городе Берегово Закарпатской области будет реконструирована под совместным патронатом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кроме того, глава МИД Украины передал венгерскому коллеге приглашение Виктору Орбану от президента Владимира Зеленского, и украинская сторона надеется на его визит уже в июле этого года.

Однако Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с украинским коллегой в очередной раз заявил, что Будапешт перестанет блокировать заседания Совета Украина-НАТО только после того, как венгерская община на Закарпатье сможет подтвердить решение своих языковых и образовательных проблем. Но закарпатских венгров беспокоит не только это. Так, 27 мая председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович назвал «чрезвычайно тревожным» тот факт, что снова активизировались разговоры о восстановлении военной части в Берегово. Он уверен, что в случае реализации замысла это приведет к искусственному изменению этнических соотношений в районе. Брензович напомнил, что воинские части в Виноградово и в Мукачево полупустые, поэтому очень странно, что разместить военных планируют именно в населённом преимущественно венграми Берегово.

Стоит отметить, что ситуация с эпидемией коронавируса на Закарпатье существенно лучше, чем в остальных областях Западной Украины: тут зафиксировано 1147 инфицированных (делит пятое-шестое место в регионе с Тернопольской областью). 29 мая областная комиссия приняла решение об отмене ряда карантинных ограничений с 1 июня — в частности, будут открыты гостиницы и восстановлены регулярные пассажирские рейсы — как во внутриобластном, так и в межобластном и международном сообщении. Ожидается также, что уже с понедельника Закарпатье восстановит движение поезда «Ужгород-Киев».

Примечательно, что через Львовскую область этот поезд пока будет проходить транзитом, — пассажиры смогут там только выходить, поскольку карантин на Львовщине не ослаблен. Однако не исключено, что к 1 июня это будет сделано, ведь показатель заболеваемости во Львовской области составляет 12,86 на 100 тысяч населения, то есть весьма незначительно превышает норму Минздрава. Всего в области зарегистрировано 1563 случая заражения коронавирусом, это третий показатель на Западной Украине.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий 29 мая занимался другими путями сообщения Львовщины с Закарпатьем — автомобильными. В этот день он провёл выездное совещание по вопросам реализации совместного проекта трёх областей «Малый Карпатский круг». Предусмотренная проектом более чем стокилометровая новая дорога должна объединить в кольцо дороги трёх областей Западной Украины — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской. Только Львовская ОГА через Государственный дорожный фонд на этот год получит на реализацию этого проекта 200 миллионов гривен — пока на проектно-изыскательские работы.

В частности, новая дорога улучшит сообщение с известным горнолыжным курортом в посёлке Славское, который местные власти решили переименовать. 29 мая сессия поселкового совета обратилась к Львовскому облсовету и Верховной Раде с предложением вернуть населённому пункту название Славсько (ныне он официально называется Славське). Примечательно, что когда жители Мукачево требовали вернуть своему городу это название и в украинской версии (ныне город официально называется Мукачеве), то их назвали «сторонниками русского мира» — мол, названия с окончанием на «о» традиционны только для России.

А вот десятки населённых пунктов вокруг Львова скоро и вовсе потеряют названия и исчезнут с карты: 27 мая Кабмин Украины создал объединённую территориальную общину Львова, объединив город с ещё около 20 соседними сёлами и посёлками, расширив Львов на десятки километров. Во Львовскую общину вошли Винниковский и Дублянский горсоветы, Брюховицкий и Рудненский поселковые советы, а также Грибовицкий (Большие Грибовичи, Малые Грибовичи), Грядовский (Гряда, Воля-Гомулецкая), Зашковский (Зашков, Завадов, Зарудцы), Лисиничевский (Лисиничи, Подборцы), Малеховский и Обильно-Русский (Рясное, Подрясное) сельские советы. Значительная часть жителей и органов самоуправления перечисленных населённых пунктов против объединения со Львовом.

Формально такое решение правительства является реализацией предложений мэра Львова Андрея Садового, однако совершенно не факт, что ему удастся сохранить пост городского головы «большого Львова» после грядущих местных выборов осенью 2020-го. Так, 28 мая пятеро депутатов Львовского горсовета заявили о выходе из фракции партии Садового «Самопомощь», объяснив, что причиной такого поступка стали «внутрипартийный диктат и погоня мэра за рейтингами». Кроме того, в тот же день на сессии Львовского городского совета произошли столкновения, и городской голова объявил перерыв в заседании. Депутаты не поддержали предложения Садового о распределении бюджетных денег и новых кредитах и не дали руководителям коммунальных предприятий и представителям профсоюзов выступить на сессии, из-за чего в зале возникла потасовка. Андрей Садовый. Биографическая справка © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

После этого Андрей Садовый намекнул, что снова планирует баллотироваться на пост городского головы Львова. «Я могу сказать только одно. Иного шага, кроме как на следующих выборах побеждать на выборах мэра и брать большинство в городском совете, у «Самопомощи» не будет. «Самопомощь» есть и будет победителем и вставит всем по полной программе», — сказал он. Ранее Садовый неоднократно заявлял, что больше не будет претендовать на должность городского головы, а городом должна руководить молодая команда, и решение за общиной Львова. Согласно последним опросам социологического агентства «Фама», Андрея Садового на пост мэра готовы поддержать около 38,2% львовян, на втором месте — Руслан Кошулинский от партии «Свобода» с рейтингом 19,1%.

Однопартийцы Кошулинского являются мэрами трёх областных центров Западной Украины — Ивано-Франковска (Руслан Марцинкив), Тернополя (Сергей Надал) и Хмельницкого (Александр Симчишин). Деятельность по развитию городского хозяйства они зачастую подменяют громкими политическими заявлениями, что повторилось и на уходящей неделе. 28 мая три вышеназванных городских головы обратились с совместным обращением к президенту, парламенту и правительству относительно языкового законодательства.

В частности, Руслан Марцинкив, Сергей Надал и Александр Симчишин назвали недопустимыми высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно украинского языка и его стремление уменьшить «языковые квоты» в СМИ. «20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «навести порядок с языковыми квотами», чтобы устранить «несправедливость по отношению к людям, которые не являются украиноязычными», — говорится в документе. Очередным шагом стало заявление председателя Верховной Рады Дмитрий Разумкова о необходимости изменить закон о языке. «Знают, что украинский проиграет»: Ищенко объяснил, почему власти Украины запрещают русский язык © РИА Новости, Нина Зотина

Инициаторы обращения трактуют такие действия со стороны властей как «политическую диверсию против Украины, украинской нации и каждого украинца, которые провоцируют гражданский конфликт». Мэры требуют от спикера Верховной Рады, президента Украины и главы правительства «прекратить нападки на основы украинской нации и государственности, публично извиниться за высказывания, презирающие Украину, остановить политику малороссийства и уничтожения государства».

Возможно, свободное время у мэров-«свободовцев» появилось потому, что в Ивано-Франковской, Тенопольской и Хмельницкой областях ряд запретов был снят ещё на минувшей неделе (в частности, запущен городской и пригородный общественный транспорт), а 29 мая приняты решения об очередном ослаблении карантинных ограничений с 1 июня (будет запущен пригородный и межобластной транспорт, заработают гостиницы и детские сады). Хотя Прикарпатье занимает четвёртую позицию в регионе по числу инфицированных коронавирусом (1360 человек), карантин будет смягчён на всей территории области, ведь показатель заболеваемости коронавирусом тут меньше 6 случаев на 100 тысяч жителей.

В Тернопольской области остаются два района — Шумский и Кременецкий, — где не ослабляются карантинные ограничения из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. А вот в Хмельницкой области, где заболевших меньше всего на Западной Украине (407 человек), ограничения пока останутся в городах Нетешин, Каменец-Подольский и Староконстантинов, а также Белогорском, Дунаевецком, Каменец-Подольском, Староконстантиновском, Славутском и Шепетовском районах.

В трёх перечисленных областях также понемногу возобновляется железнодорожное сообщение — как пригородное, так и межобластное. Хотя регулярные поезда будут в ходу только с 1 июня, 28 мая в город Залещики уже прибыла первая организованная железнодорожная экскурсия из Тернополя. Туристы приехали на ретропоезде, который тянул паровоз с огромной красной звездой на носу, — правда, серп и молот с неё всё же спилили.

Второе место по числу инфицированных коронавирусом на Западной Украине занимает Ровенская область — 1628 человек. Карантин тут не ослаблен, поскольку уровень заболеваемости составляет 26,46 на 100 тысяч жителей. В частности, Ровенская область из-за показателей заболеваемости коронавирусом не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня, об этом 28 мая заявил первый замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин на онлайн-брифинге. «Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание — постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум до 24 июня возобновления перевозок не будет… Будем ждать», — отметил Подолин. Поезда, которые с 1 июня будут ездить через Ровенскую область, пассажиров брать не будут, из вагонов смогут только выйти прибывшие.

Власти области также призывают к продолжению самоизоляции пожилых людей, что уже приводит к инцидентам. Так, утром 28 мая по спецлинии 101 от очевидцев поступило сообщение, что в Ровно на Проспекте Мира пожилая женщина по канату из постельного белья пытается через окно квартиры на втором этаже выбраться на улицу. Прибывшие по вызову спасатели немедленно поднялись по пожарной лестнице и не допустили, чтобы женщина спустилась. Как оказалось, женщину 1939 года рождения, проживающую одну, заперли в квартире родственники, которые прибыли только после появления полиции.

В соседней Волынской области, где зафиксировано 863 зараженных коронавирусом (седьмое место в регионе), карантин с 1 июня будет ослаблен, хотя и не везде. В Ковеле и Ковельском районе, а также в посёлке Олыка, где находится Волынская областная психиатрическая больницы, ограничения останутся. Однако на всей остальной территории Волыни будут разрешены спортивные соревнования, работа гостиниц и детских садов, а также восстановлено пассажирское сообщение.

Как в Волынской, так и в Ровенской области продолжается работа нелегальных копателей янтаря, несмотря на карантин и принятый в конце 2019-го года закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. Центр журналистских расследований «Сила правды» 29 мая опубликовал «Репортаж из полесского клондайка на карантине», который проиллюстрирован фото «космических пейзажей» и уничтоженной природы края. Примечательно, что репортаж подготовлен при поддержке американского фонда National Endowment for Democracy, который ранее поддерживал Майдан и все действия киевских властей.

Судьбой Полесья на уходящей неделе обеспокоились и в редакции британской медиакорпорации ВВС. На её сайте вышла огромная публикация под заголовком «Чернобыль: на что похоже Полесье, или «Европейской Амазонии» угрожает призрак ядерной катастрофы». В ней сказано, что Полесье называют «европейской Амазонией» не только за его большую площадь, но также из-за разнообразия биологических видов. Однако совсем скоро эта уникальная местность может понести невосполнимые потери в случае реализации проекта восстановления международного водного пути Днепр-Припять, который станет частью маршрута Е-40, соединяющего Чёрное море с Балтийским (порты Гданьска в Польше и Херсона на Украине).

Проект предусматривает строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих проход судов до 80 метров в длину. Согласно исследованию морского института Гданьска, водный путь будет пересекать пять рек — Вислу, Буг, Пину, Припять и Днепр, глубину которых нужно будет увеличить на два с половиной метра. В феврале 2020-го министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проект вышел на стадию практической реализации.

Поэтому экоактивисты бьют тревогу — и не только из-за того, что строительство скажется на сотнях биологических видов, населяющих местность, и может нарушить естественный баланс Полесья, но также из-за призраков прошлого. Е-40 будет проходить в 2,5 километрах от разрушенного четвёртого реактора Чернобыльской АЭС, по реке неподалёку. Во время строительства могут использовать радиоактивный грунт с её дна. По словам координатора проекта «Спаси Полесье» Хелен Байрон, Е-40 будет иметь «серьёзные последствия» не только для природного и культурного наследия Полесья, но и широкое влияние на глобальный баланс выбросов диоксида углерода. А белорусский эколог Ольга Каськевич считает, что реализация проекта не только приведет к ужасной экологической катастрофе в месте, которое до сих пор восстанавливается от всего, что произошло в Чернобыле, но и поставит под угрозу жизнь и здоровье почти 20 миллионов людей, которые здесь живут.