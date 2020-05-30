Каждый третий заболевший в мире и каждый четвертый умерший от ковида — это американец. Эти данные кажутся невероятными для одной из первых экономик мира

В США был пройден рубеж в 100 тысяч смертей от коронавируса. На 29 мая зафиксировано 103 тысячи человек. Сейчас это самый высокий показатель в мире. Кроме того, около 30% мировых заражений ковидом также зафиксированы в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, это около 1,76 млн человек.

Если посмотреть по Штатам, то лидирует по числу смертности Нью-Йорк (около 18 тысяч на 23 мая), Нью-Джерси (около 11 тысяч), Массачусетс (около 5,6 тысячи), Пенсильвания (почти 5 тысяч), Мичиган и Иллинойс (почти 4 тысячи). Почему такая удручающая статистика в США, анализировали многие эксперты. Прежде всего пандемия выявила системную неготовность американского здравоохранения к подобным глобальным вызовам, особенно в ситуации экономического спада. Начиная с того, что американская медицина не рассчитана на массовое оказание неотложной помощи и заканчивая непомерными счетами за лечение, которые неподъемны даже для среднего класса. Что мир грядущий нам готовит? Прогнозы экспертов о жизни после пандемии © REUTERS, Thomas Peter

Политолог Сергей Марков так прокомментировал ситуацию в США на своей странице в «Фейсбуке»: «США — страна, где эпидемия ковид-19 стала катастрофой. В Нью-Йорке ужас. Многие сделали вывод, что это значит, что претензии США на мировое лидерство несостоятельны, если общественная система США оказалась под ударами эпидемии одной из самых плохих в мире. Но это не так. В США не одна Америка, а несколько. И американская Америка нормально живет и болеет ковид-19 не хуже других. А болеет и умирает афро-азиатско-мексиканская Америка.

Население США 330 миллионов официально. Де-факто 340 миллионов, потому что еще около 11 миллионов нелегальных мигрантов. И 11 миллионов легальных мигрантов. И примерно 22 миллиона получивших недавно гражданство США мигрантов. То есть примерно 44 миллиона мигрантов.

В результате в США около 300 миллионов человек живет в великой державе. Это великая Америка, которая и есть мировой гегемон. И останется пока мировым гегемоном. А рядом с великой Америкой живет ужасная нищая Америка. Это более 40 миллионов человек. Они живут, как в Африке, — почти без медицинской помощи. Коронавирус — это только начало. Эксперты о мире после пандемии © REUTERS, Yves Herman

Отсутствие доступа к нормальной медицине и делает эту группу очень уязвимой перед ковид-19. Ситуацию усугубляет культурная ситуация. В расовом и этническом отношении эти несчастные чаще латиноамериканцы и афроамериканцы. Многие из них не образованы и не понимают многих аспектов карантина. Их общественная культура предполагает большие компании, веселье, многочисленные свадьбы и похороны. Это объятия, поцелуи и вообще тесные телесные контакты. В обычной жизни это, может, и весело, а во время эпидемии — смертельно опасно. Поэтому белая богатая Америка болеет ковид-19 не больше Европы. Все у них нормально. И отказываться от роли мирового лидера только потому, что у них умерли 100 тысяч бедных, безграмотных и никому не нужных людей, США точно не намерены. И даже комплексовать по этому поводу они не будут. Они жесткие ко всем неудачникам. Как спартанцы».

Доктор-вирусолог из США Кеннет Алибек в своей статье обозначил серьезные проблемы в системах здравоохранения развитых стран. Чем выше смертность, тем глубже системные сдвиги.

«Ситуация с COVID-19, который унес уже больше 300 тысяч жизней, очень показательна, так как она выявляет существующие проблемы в здравоохранении, и такой же сценарий был бы типичен при любой другой пандемии, так как люди с нарушенным иммунным ответом не были бы способны пережить и их. Собрав статистические данные по странам о том, какая часть населения умирает от хронических заболеваний, мы получили картину того, насколько в каждой стране распространено хроническое воспаление. Проблема высокой смертности от COVID-19 может быть следствием большого числа людей, у которых хроническое низкоградиентное воспаление является сопутствующим состоянием, и, таким образом, одним из потенциальных способов снижения риска заболеваемости и смертности является сосредоточение внимания на этой широко распространенной проблеме здоровья, которая в основном возникает в развитых странах, а также соответствующие диагностические, профилактические и терапевтические меры». Американские охотники за вирусами прочно обосновались на Украине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Эта проблема в США будет нарастать как снежный ком. Из-за пандемии и кризиса безработицы без медицинской страховки могут остаться около 27 млн американцев.

«Недавно Kaiser Family Foundation провел анализ, основанный на людях, которые подали заявки на пособие по безработице по состоянию на начало мая, и обнаружил, что 26,8 миллиона человек в семьях с потерей работы рискуют потерять свою медицинскую страховку, — сообщается на сайте КFF. — Если это случится, это почти удвоит количество людей, не имеющих страховку. Группа сенаторов, в том числе бывшие кандидаты в президенты Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Кристен Гиллибранд, Кори Букер и Камала Харрис, предложили план временного расширения Medicare, чтобы покрыть все медицинские счета людей, которые не имеют страховки. Учитывая сопротивление администрации Трампа, этот план вряд ли будет продвигаться».