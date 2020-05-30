Конец карантина означает начало глубокого кризиса. Европа понимает, что обычными вливаниями в бизнес на сей раз дело не обойдется. Придется интегрироваться глубже и превращать геоэкономику в геополитику. Пока власти боятся будущего, население живет в настоящем. Россияне, например, едут на дачи жарить шашлыки

Германия перед лицом кризиса

Издание "Русская Германия" опубликовало статью Виталия Сманцера «Будущее через призму кризиса». Речь идет о том, как Германия будет справляться с «кризисом столетия», который предрекла миру директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Западные СМИ: опасная для Штатов Украина, слишком сильная Германия и молодежь, которая хочет веселиться © REUTERS, Borja Suarez

У экономистов Германии сейчас действительно есть множество поводов для беспокойства. Считается, что эта страна пережила карантин наиболее успешно на фоне остальной Европы. Действительно, Германия обладает наиболее жизнеспособной экономикой среди всех стран ЕС. В первом квартале 2020 года внутренний валовой продукт ФРГ упал на целых 2,2% в сравнении с прошлым годом. И это лучший результат среди стран Европы. Уровень немецкого госдолга по отношению к ВВП составил всего 62%, а комплексный пакет мер социальной помощи достиг 30% от общего ВВП.

Однако не все так романтично. Результаты соцопроса, проведенного Институтом экономических исследований Мюнхена (ifo), показывают, что более 58% рестораторов, 50% владельцев отельного бизнеса и почти 43% собственников туристических агентств были вынуждены сократить своих сотрудников в апреле. «Кризис уже нанес ощутимый урон и продолжает бить по немецкому рынку труда», — заключил глава департамента университетских исследований Клаус Вольрабе.

Встревожены положением дел и в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии (BMWi). «Ощущается очень сильное влияние на предпринимательский сектор. Особенно страдают те фирмы, чей бизнес пришлось приостановить из-за ограничений, — прокомментировал ситуацию представитель ведомства. — Эта обстановка создает эффект цепной реакции, вслед за пострадавшим бизнесом убытки терпят и компании-партнеры, столкнувшиеся со снижением спроса или проблемами в снабжении». Непонятно, приведет ли снятие карантина к росту продаж в рознице: коэффициент посещений торговых центров в ФРГ в период пандемии сократился на 33%. Коронавирус в Европе: 750 млрд евро на борьбу с коронакризисом, слежка во Франции и Британии, Балканы открывают границы - но не для соседей © REUTERS, Favio Lo Scalzo/File Photo

Самой уязвимой частью немецкого бизнеса является общепит. Исследование, проведенное Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии, показывает, что треть немецких гастрономических компаний стоят на пороге финансового краха. Общепит и без карантина был известен высоким уровнем банкротств. По данным Федерального статистического управления, в 2019 году из 10 000 владельцев кафе и ресторанов 97 оказались неплатежеспособными. Это очень много.

Спад на 30% произошел даже в такой стабильной отрасли, как химическая промышленность, что привело к существенным потерям в автопроме — 94% всех автопроизводителей столкнулись с финансовыми трудностями. «Это превосходит все показатели кризиса 2009 года», — говорит Клаус Вольрабе. По данным ifo, 39% компаний автомобильной промышленности планируют сокращение штата уже в следующие месяцы. А между тем автомобилестроение является одной из основных статьей немецкого бюджета. По данным президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Марио Оховена, автопром обеспечивает не менее 800 000 рабочих мест и является одним из важнейших направлений немецкого экспорта.

«Прежде всего необходимо восстановить доверие малого и среднего бизнеса к рынку, а следовательно, и к долгосрочной инвестиционной отдаче. Для этого правительству ФРГ нужна обширная программа экономических реформ, в которой акцент будет ставиться на снижении налогов и пошлин и исключительной гибкости по отношению к различным видам финансовой деятельности», — говорит Оховен. «На днях о четырехступенчатом плане спасения национального хозяйства упомянул федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, — пишет автор, — в дополнение к уже принятому пакету финансовой помощи, новый проект включит в себя программу стимулирования бизнеса, а также «фитнес-сценарий», целью которого станет системное поддержание экономики, привлечение инвестиций и инноваций с ускорением бюрократических процедур по отношению к предпринимателям». Коронавирус в Европе: рост безработицы, Черногория без коронавируса, а Чехия — без большинства карантинных ограничений © REUTERS, /David W Cerny/File Photo

Этот план кажется эффективным. Возможно, именно поэтому Еврокомиссия предсказала, что уровень безработицы в Германии в этом году упадет лишь до 4%, это лишь немногим хуже докризисных чисел.

От геоэкономики к геополитике

Французское издание Le Figaro публикует интервью с бывшим главой ВТО Паскалем Лами под названием «Европа обречена стать державой». По его мнению, необходимо расширить взаимозависимость ради предотвращения не только катастрофы после covid-19, но и риска векового застоя Европы.

«Европейцы все еще находятся под действием морфина полученной государственной помощи в той или иной форме, но мы ожидаем 50%-ный рост безработицы во всех странах союза, где она составляла порядка 6,6% активного населения и может увеличиться до 10%, — говорит Лами. — На фоне кризиса ЕС может проскользнуть между договорами и успешно провести «великое преобразование». Или остаться в промежуточном и вялом нормативном состоянии, которое вызывает презрение, безразличие и (все чаще) неблагодарность». Мир после пандемии. Что ждёт Евросоюз, Россию и Украину © REUTERS, David W Cerny/File Photo

Лами просит не торопиться признавать справедливость выводов националистов о конце европейской партийности в связи с восстановлением границ: «На самом деле временное восстановление всегда предусматривалось договорами в экстренной ситуации, а здравоохранение подчиняется принципу субсидиарности. Таким образом, государства-члены пошли по кривой санитарного эгоизма, в чем нет ничего необычного. Как и кражи масок или отказ поделиться ими, восстановление границ без предупреждения не создало впечатление бетховенской симфонии. Это были, конечно, не самые красивые шаги, но их сложно вменить в вину ЕС».

Шаги по созданию общего бюджета и «превращению геэкономики в геополитику» уже делаются. «Глава ЕЦБ выделила триллион евро на выкуп госдолгов и сокращение долговой нагрузки, — пишет издание. — Это позволило спасти Италию, которая не проявляет благодарности ЕС, хотя ее уже спасли в ноябре 2011 года. Еврокомиссия сражалась за бюджетные меры для всей Европы. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон превратили это во франко-немецкую инициативу, что повлекло за собой контрнаступление несогласных стран (Голландия, Австрия, Швеция…). Урсула фон дер Ляйен в свою очередь недавно озвучила официальную цифру в 750 миллиардов евро».

Лами напоминает историю объединения Европы — «сплочение вместо размывания, преобразования вместо окостенения». «Стремление к суверенитету отталкивается от усиления чувства принадлежности. Эрдоган, Путин, Трамп и Си Цзиньпин стали катализаторами чувства европейской принадлежности», — уверен Лами.

В 2011 году Франция добилась от Германии, чтобы та позволила ЕЦБ выкупать государственные долги. «Мы перешли первый Рубикон, когда забыли о Маастрихтском договоре, где было сказано, что ЕЦБ не станет финансировать обанкротившиеся государства», — признает Лами. В 2015 году приток мигрантов повлек за собой существенное расширение выделенных из бюджета средств для Агентства ЕС по безопасности внешних границ. Старая идея европейских чиновников о безусловном гостеприимстве была отметена в сторону новым реализмом, который обращает больше внимания на безопасность. Лами уверен, что это к лучшему.

«Все кризисы, которые обрушились на ЕС за последние десять лет, носили внешний характер, что должно вызвать у нас стремление перестать быть жертвами чужих проблем и ошибок», — говорит Лами. Он надеется, что сильнейший кризис covid-19 и различные геополитические потрясения в конечном итоге заставят Европу отбросить пассивный фатализм, из-за которого она просто ждет, пока колесо истории само не повернется к ней? «Европа обречена стать державой», — уверен Лами. Это слова давнего сторонника европейского строительства с опорой на экономику. Недостаточно просто создать европейский паспорт и флаг. Надо «превратить экономический свинец в политическое золото». США против всех. Манифест новой холодной войны © REUTERS, Mike Segar

«Первый этап такого перехода от «геоэкономики к геополитике» опирается на двойную европейскую инициативу ЕЦБ и план восстановления, — пишет издание. — У Еврокомиссии же появляется возможность выйти за рамки роли регулятора норм на товары и стража правил конкуренции. Европа может также обеспечить коллективную защиту и систему континентальной солидарности. Она прокладывает этот путь с 2008 года. Остается лишь поднять европейский бюджет до подобающего уровня, то есть с 1% до 3% ВВП ЕС». «Едва ли можно идти к суверенитету без экономического роста», — говорит Лами.

Все на дачу!

Испанское издание La Vanguardia выступило с забавной статьей Гонзало Арагонеса под названием «Зов дачи». Автор, по всей видимости, живет в Москве, и считает своим долгом информировать испанскую общественность о жизни и быте «этих странных русских». Теперь в поле его зрения попали русские дачи — довольно удивительный феномен с точки зрения европейцев.

«Андрей с пятого этажа рад до безумия, потому что курьер в перчатках и маске только что привез ему косилку и машину для производства компоста, — рассказывает о московских карантинных буднях испанский журналист, — Теперь у него будет занятие в выходные и во время отпуска в августе». Соседу Андрею повезло — он принадлежит к тем 45% населения России, у которых есть дачи.

Что делают русские на даче? «Там люди занимаются огородами, на которых выращивают овощи, чтобы потом законсервировать их на зиму, сажают цветы, просто отдыхают или практикуют национальный вид спорта: барбекю или шашлыки», — просвещает соотечественников Арагонес. Обязательно немного истории: «Первые дачи в России появились в XVIII веке, когда Петр Великий жаловал их своим подданным за оказанные услуги. Слово «дача» происходит от глагола «давать». Но подавляющее большинство россиян открыли для себя все прелести дачи в 1950 — 1960-е годы, когда Никита Хрущев разрешил предоставлять советским рабочим небольшие участки за городом. Картофель, который в 70-е годы призывало выращивать государство, позволил многим россиянам пережить кризис перестроечных лет. Потом что-то похожее пригодилось и в трудные 90-е годы, после распада СССР».

В условиях карантина дача оказалась идеальным местом для самоизоляции. Никаких масок и перчаток, обязательных в Москве. Этой весной москвичи не стали дожидаться устойчивого тепла. По данным мобильного оператора МТС, опубликованным в апреле, 15% его абонентов уехали из столицы еще в конце марта, то есть ровно в тот момент, когда был введен режим самоизоляции.

Те, кто остался без дачи, мечтают ее купить. Согласно недавнему опросу, проведенному на интернет-ресурсе для объявлений «Авито», 23% его пользователей хотят это сделать.

Арагонес списывает странный чисто русский феномен — с конца марта продукты в супермаркетах уходят с первой линии. Их место занимают косилки, тяпки и главное — семена. «Сегодня дача стала частью российского потребительского общества. На витринах и в рекламных брошюрах виднеются надписи «всё для дачи», — рассказывает испанец.

Карантин стимулирует дачный запрос как никогда. Спрос на товары, связанные с ремонтом и строительством вырос на 86%. Перешедшие в онлайн магазины этой весной продали садово-огородной техники вырос на 106%. А спрос на аренду дач — на 90% по сравнению с прошлым годом.

Антрополог Михаил Алексеевский, который провел исследование относительно российских загородных домов, считает, что из-за эпидемии коронавируса многие стали возвращаться к такому традиционному виду отдыха. «В течение последних десяти лет дачи переживали серьезный кризис, поскольку люди предпочитали оставаться в городе, чтобы гулять в больших парках или ходить в кино, а многие уезжали за границу. Но вдруг многие вспомнили, что у них есть дача и срочно начали всё ремонтировать. В первую очередь — проводить на дачу интернет», — сказал он в интервью агентству «Франс-Пресс».

Зову дачи невозможно сопротивляться, — резюмирует Арагонес. И он, конечно, прав.