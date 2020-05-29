По состоянию на 21:00 29 мая в мире зафиксировано более 5 млн 970,9 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 365 тыс. человек скончались, свыше 2,6 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Турция с немногим более 162,1 тыс. заболевших. На девятом — Индия (173,1 тыс.).

Следом идут Германия (182,8 тыс.), Франция (186,2 тыс.), Италия (232,2 тыс.), Великобритания (271,2 тыс.), Испания (285,6 тыс.), Россия (388 тыс.) и Бразилия (443,5 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 776 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 103,6 тыс. человек, смертность 5,85%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,39%, или более 28,6 тыс. человек.

В Италии — 33,2 тыс. умерших (14,31%), в Испании — 28,7 тыс. (10,07%), в Великобритании — 38,1 тыс. (14,08%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 388 039 случаев заболевания, 4376 заразившихся умерло, 159 408 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,13%, что примерно в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 29 мая Татьяна Голикова.

«На момент вступления в начало инфекции у нас было порядка 40 тысяч коек, которые были готовы принять больных. Сегодня, благодаря усилиям всех регионов страны, сеть, которая развёрнута на территории РФ, превышает 177 тысяч коек, из которых более 25 тысяч — это реанимационные койки, которые оказывают необходимую помощь больным», — сказала Голикова.

Она отметила, что на сегодняшний день в РФ в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены более 80 тысяч врачей, более 130 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала и более 53 тысяч — младшего.

Она также сообщила, что более 177 тысяч койкомест для пациентов с COVID-19, 23 тысячи из которых — реанимационные, развёрнуто сегодня в России.

«На момент вступления в начало инфекции у нас было порядка 40 тысяч коек, которые были готовы принять больных. Сегодня, благодаря усилиям всех регионов страны, сеть, которая развёрнута на территории РФ, превышает 177 тысяч коек, из которых более 25 тысяч — это реанимационные койки, которые оказывают необходимую помощь больным», — рассказала Голикова.

На сегодняшний день в РФ в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены более 80 тысяч врачей, более 130 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала и более 53 тысяч — младшего, добавила она.

Вице-премьер уточнила, что порядка 10 миллионов тестов на коронавирус проводится в месяц в России, более 9 миллионов россиян прошли эти тесты.

«Это количество тест-систем, о котором я сейчас сказала, позволяет нам проводить порядка 10 миллионов определений в месяц. Это очень серьезная цифра. и уже сейчас можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 миллионов исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования — 9 миллионов 354 тысячи», — сказала Голикова на брифинге.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 29 мая зафиксировано 22 811 случаев заболевания, 6793 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 8934 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 300 тыс. тестов на COVID-19, что более чем в 30 раз меньше, чем в России.

Министерство здравоохранения тревожится относительно возможного повторного роста заболеваемости коронавирусом в Украине после ослабления карантина, сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В частности, в Минздраве с осторожностью ожидают возможных непредвиденных последствий после запуска метрополитена и общественного транспорта в украинских городах.

«У меня такая должность, что тревога есть постоянно. И каждое решение, которое принимается, оно дается тяжело, сколько мы оцениваем все потенциальные риски… Но наши результаты работы во время карантина, введение карантина, показывают, что все, что мы делаем, было оправдано», — сказал Ляшко.

Санитарный врач отметил также, что за последние 2,5 месяца система здравоохранения справилась с поставленными вызовами.

«Коллапса медицинской системы, как это было в развитых европейских странах, например, Италии и Испании, не произошло», — подчеркнул он.

Ляшко добавил, что новых вспышек можно избежать, если граждане будут придерживаться рекомендаций и определенных ограничений.

«Если все будут понимать, что мы действительно его смягчаем, а не отменяем, то, в принципе, система здравоохранения должна справляться», — резюмировал Ляшко.

В Украине зафиксированы вспышки заражения коронавирусом в Ровенской и Львовской областях. Власти страны пытаются вводить меры экономического стимулирования в условиях адаптивного карантина.

За последние 24 часа заразились коронавирусом 477 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 11 больных, 444 выздоровели.

На данный момент от COVID-19 в Украине умерли 669 больных, вылечились 8439 из 22382 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных подтверждено лабораторно в Черновицкой (57), Львовской (70), Ровенской областях (74) и Киеве (54). Ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.

Болеют и политики. Так, в «Слуге народа» выявили новые случаи заражения коронавирусом Covid-19, сообщила депутат Верховной Рады от партии Ирина Верещук.

«У нас появились новые люди, которые заболели, а это и круг общения сразу тестируется. Среди моих коллег во фракции "Слуги народа", к сожалению, тоже новые депутаты, которые заболели. Сейчас находятся в больнице на лечении с двусторонней пневмонией», — сказала Верещук.

Днем ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram написал, что заболел «Слуга народа» Валерий Божик.

В марте стало известно, что Covid-19 заразился «Слуга народа» Руслан Горбенко.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что всего коронавирус обнаружили у 10-15 его коллег по парламенту.

В мире

Пока в некоторых странах отменяют ограничения из-за коронавируса, в Японии объявили о второй волне заболевания.

Глава японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что из-за второй волны коронавируса в регионе вновь закрываются школы, музеи, кинотеатры и так далее. Всего закроются 119 объектов. По словам мэра, специалисты пытаются отследить новый виток распространения болезни, передает mk.ru.

Отмечается, что в городе выявили 43 новых зараженных. При этом есть два очага — один в школе, а другой в больнице.

Более того, профессор из Литвы Аурелия Жвирблене считает, что коронавирус вообще могут не победить.

«Я думаю, шанс велик. Я не хочу быть черным пророком, но не всегда вакцину удается создать», — сказала Жвирблене.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 29 мая

Жвирблене напомнила, что вакцину от Эболы разрабатывали 5 лет, и ее до сих пор исследуют.

Недостаточно эффективны и существующие тесты на коронавирус, которые часто дают сбой, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на исследование Университета Джонса Хопкинса.

«Результат популярных ПЦР-тестов зачастую оказывается отрицательным, хотя люди заражены. Неправильные результаты особенно часто встречаются при взятии анализа в первые дни после заражения», — сообщило немецкое издание.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Internal Medicine, исследователи из Университета Джонса Хопкинса предупреждают, что использование одних только ПЦР-тестов для выявления коронавируса не особенно информативно. Ученые проанализировали семь исследований, которые включали в себя результаты 1,3 тыс. тестов.

«Согласно анализу, как минимум 20% тестов дали отрицательный результат, который оказался ложным. На самом деле пациенты были заражены, что показали дальнейшие положительные тесты. К тому же у некоторых людей, которые якобы не были заражены, были обнаружены антитела к вирусу», — передает издание.

Исследователи также показали, что большую роль в достоверности тестов играет время взятия образцов. В первые три дня после заражения было почти невозможно выявить вирусы типа Sars-CoV-2.

Взятые так рано анализы были практически бесполезными. Мазки, взятые на четвертый день после заражения, в 2/3 случаев также давали ложный отрицательный результат.

На пятый день — когда обычно появляются первые симптомы — 40% результатов все еще были неправильными. Доля ошибочных результатов упала до 20% на восьмой день и затем постепенно уменьшалась.

Несмотря на то, что эти процентные данные не дают четкой картины, из них можно сделать вывод о том, что анализ следует брать примерно на восьмой день, то есть примерно через три дня после появления симптомов. Но и тогда тесты относительно часто оказываются неудачными.

Авторы исследования предупреждают, что не следует исключать инфекцию только на основании отрицательного результата теста. Особенно если заражение вероятно в связи с тем, что пациент контактировал с зараженным или уже имеет типичные симптомы. Насколько велика доля ошибочных положительных результатов, в исследовании не изучалось.