Так получилось, что политиком №1 на Украине на прошедшей неделе действительно был Пётр Порошенко. Именно с его именем были связаны наиболее яркие политические информационные поводы недели. Учитывая его крайне неустойчивое положение, для него любая новость, кроме некролога, — реклама

Ну а политиком №2 на неделе стал Арсен Аваков. Причём ему-то как раз информационные поводы выдались не самые удачные. При наличии минимальной политической воли ранее неуязвимого главу МВД можно было бы и подвинуть.

Эпидемия и карантин

По состоянию на 29 мая в стране заразились коронавирусом 22,8 тыс. человек. Прирост, таким образом, составил 2,7 тысячи. На предыдущих неделях прирост составлял 2,8, 3,1, 3,4 и 2,2 тысячи.

Тут скорее следует говорить не о плато, а об относительно устойчивом снижении числа заражённых.

Умерло 679, что неожиданно много — прирост по сравнению с прошлой неделей 91 человек (на прошлой — 112).

Вылечились 8934 человека.

Футбольная жизнь Украины возрождается после карантина: Минздрав разрешил возобновить матчи © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Укрзализныця» сообщила о готовности к запуску с 1 июня 42 поездов дальнего следования, а также о восстановлении пригородного сообщения в 10 областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет предложена другая стратегия борьбы с коронавирусом во время второй волны заболеваемости Covid-19, исключающая введение тотального карантина: «Мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна».

«Стоп реванш»

25 мая состоялась первая действительно массовая акция противников президента Зеленского. Акция в Киеве собрала, по оптимистичным подсчётам, до 3000 человек.

Участники акции требовали прекратить «политику капитуляции на условиях Кремля»; освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев, волонтёров (речь шла о людях, задержанных по «делу Шеремета»); прекратить «наступление на украинский язык»; восстановить сближение Украины с НАТО и ЕС.

Неожиданно, кроме «Европейской солидарности» среди организаторов и актива акции «Национальный корпус» Билецкого. Ранее они в одних мероприятиях замечены не были, в значительной степени потому, что Билецкий — человек Авакова, а глава МВД и экс-президент — конкуренты. Тем более, что сейчас определённые телодвижения начал осуществлять Арсений Яценюк, который, по предположению ряда аналитиков, хочет занять место Порошенко во главе оппозиции.

Задачи Порошенко тут более или менее очевидны.

Реванш, приходи уже быстрее: соцсети об акциях протеста в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, Порошенко сигнализирует власти, что в случае попыток его уголовного преследования на улицах будет шумно. Сигнализирует, правда, довольно неуверенно — можно было бы и больше людей собрать. С другой стороны, Порошенко реально ничего не угрожает.

В-третьих, оппозиция продемонстрировала слабость власти — несмотря даже на карантин, она не смогла предотвратить акцию.

Близкие к Офису президента телеграм-каналы уверяют, правда, что всё было строго наоборот, Порошенко дали возможность порезвиться, чтобы все видели, какие у него слабые организационные возможности и какой низкий моральный и интеллектуальный уровень сторонников. Выглядит неубедительно. Скорее даже наоборот — всем видно, что именно перед этими людьми Зеленский систематически идёт на уступки по самым разным вопросам.

Дело о картинах

26 мая ГБР попыталось вручить Порошенко подозрение по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин известных художников. Среди полотен — работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова.

О том, что дело будет возбуждено, было известно заранее. Но Порошенко эффектно «протроллил» ГБР: открыл выставку этих полотен в столичном музее Ивана Гончара на Печерске и убыл оттуда как раз перед приездом спецназа ГБР, который взломал двери и вручил подозрение Марине Порошенко.

Большинство экспертов считают, что добавление ещё одного дела к тем 18, в которых Порошенко уже фигурирует, его положение никак не меняет. Власть решает тут свои собственные задачи.

«Операция-вернисаж» — сговор партнеров и розыгрыш. Эксперты о скандале на выставке картин Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

С другой стороны, ни в коем случае нельзя привлекать Порошенко по серьёзным делам, которые касаются интересов США. Это не только дело относительно записей бесед Байдена, хотя именно о недопустимости расследования этого дела Зеленский постоянно получает недвузначные сигналы из неофициальных и полуофициальных источников.

В общем, вместо Порошенко арестовали его картины. Скандал вокруг картин демонстрирует гражданам, что дело движется, а Западу — что оно стоит.

Порошенко и «Форбс»

Украинский «Форбс» сообщил, что сейчас Пётр Порошенко занимает сейчас третье место в списке украинских богачей (после Ахметова и Пинчука), с капиталом $1,4 млрд. При том, что в 2014 было $1,3 млрд., а в 2015 году его состояние оценили всего в $750 млн.

Кстати, на четвёртом месте находится Александр Герега.

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал эту новость так:

«Полез на официальный сайт головного офиса "Форбс". В их топ богачей Украины вошли Ахметов, Пинчук, Боголюбов и Жеваго. Причём у двух последних по 1,2 миллиарда, и Порошенко с его якобы 1,4 миллиарда в список должен был войти. Но не вошёл.

То есть, в "столичном" Форбсе о 1,4 миллиарда Порошенко ничего не знают — по крайней мере, пока.

Конечно, возможно, что украинская редакция узнала то, чего не знают в Нью-Джерси. Но лично я в ситуациях, когда данные украинских журналистов противоречат данным журналистов из других стран, предпочитаю ориентироваться на данные журналистов из других стран».

Интересно, сколько стоило вставить Порошенко в первую пятёрку и, главное, зачем? Очевидно же, что последние годы он находился на посту президента и происхождение средств может быть только коррупционное…

Вокруг МВД

Арсен Аваков на этой неделе получил целую коллекцию красных карточек, из которых, при нормальных условиях, можно было бы скомпоновать полноценную «чёрную метку».

Во-первых, это инцидент в Кагарлыке Киевской области, где полицейские избили и изнасиловали местную жительницу. Следствие ведётся, пока очевиден только сам факт избиения и группового изнасилования. Полицейские уволены, отделение полиции — распущено.

Подобный инцидент во Врадиевке Николаевской области летом 2013 года привел к массовым протестам, но сейчас ничего такого не будет. Тогда эта тема раскручивалась с оглядкой на необходимость демонизации милиции в преддверии планируемого государственного переворота.

У Авакова, правда, уже была своя Врадиевка: в 2016 году полицейские убили местного жителя в селе Кривое Озеро Николаевской области. Никаких последствий не было, сейчас убийцы находятся на свободе.

Во-вторых, это события в Броварах Киевской области, где бандиты, нанятые конкурирующими службами маршрутных такси, устроили эпический баттл в духе «святых 90-х». В перестрелке участвовало около 100 человек. Трое ранено, 10 задержаны.

Аваков вначале попытался всё свалить на коррупционную практику распределения маршрутов, но быстро понял, что малой кровью тут не отделаешься.

«Золотой парашют» для Авакова. Бортник рассказал, как глава МВД может уйти в отставку © Facebook, Ruslan Bortnik

В-третьих, продолжается расследование «дела Шеремета», которое президент Зеленский считает принципиально важным для сохранения на посту Авакова.

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отпустив ее под залог в размере более 168 тыс. грн ($ 6,3 тыс.). Утверждается, что деньги «собрали люди».

Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко содержание под стражей продлили до 24 июня. Интересный момент: из дела пропали упоминания о «величии арийской расы».

Перспективы дела по-прежнему неясны.

В-четвёртых, возник частный конфликт из-за создания в составе Национальной полиции Департамента защиты интересов общества и государства. Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочия засекречена.

По мнению председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, вполне вероятно, «что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения».

Появление в деле фамилии Шабунина наглядно показывает, что речь идёт о грызне между «местными» и «госдеповскими», причём кто из них хуже — попробуй пойми.

Завершение децентрализации

Владимир Зеленский, как передает его пресс-служба, объявил: «Децентрализация фактически выходит на финишную прямую: правительство утвердило перспективные планы для всех областей Украины». В частности, утверждены планы для всей территории Донецкой и Луганской областей, но не для Крыма.

Децентрализация видоизменила олигархическую систему Украины — Рудяков © РИА Новости, Владимир Трефилов

Совершенно непонятно, почему из сферы децентрализации выведен Крым. Декоммунизация ведь там проводилась… Можно и децентрализацию провести.

По нашему предположению, сроки проведения децентрализации тесно связаны со сроками проведения аграрной реформы. Захват земель латифундистами приведёт к тому, что значительная часть сельского населения потеряет источники существования (очень часто — арендная плата + приусадебный участок), а значит, немалая часть сёл просто исчезнет. Отсутствие в сёлах административной и социальной инфраструктуры упростит этот процесс.