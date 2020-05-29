Кабинет министров разработал программу по восстановлению экономики после COVID-19, Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes, средняя зарплата украинцев за апрель упала более чем на 1000 гривен. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Энергетика, кредиты, доступ к рынкам. Кабмин показал антикризисную программу

Кабинет министров в среду, 27 мая, утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19, "с условием ее доработки". Как было, не будет. Эксперты о войне и мире после пандемии © REUTERS, Simon Dawson/File Photo

"Красной линией, которая проходит через всю программу, является принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места на Украине. Конечно, этот приоритет, локализация, здоровый экономический национализм — это сегодня стратегия многих стран, и мы будем двигаться в этом направлении. Поэтому одна из частей программы так и называется "Защита украинских товаров, работ и услуг от их импортных альтернатив", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство констатирует сложность ведения бизнеса в связи с карантином, кроме того, согласно прогнозам Кабмина, ВВП Украины должен сократиться в этом году на 4,8%.

Документ рассчитан на 2020-2022 годы. Акцент сделан на кредитной помощи бизнесу и стартапам, на расширении Большого строительства до 48 млрд гривен (127 млрд руб.). Правительство планирует создать новые учреждения и офисы.

Отмечается, что в подготовке этой программы приняли участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании (в том числе из представителей малого и среднего бизнеса).

"В Программе учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов на Украине", — говорится в сообщении. Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

Подчеркивается, что программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщал, что программа стимулирования экономики содержит более 230 конкретных мероприятий.

Также появилась опубликованная версия данной программы на сайте правительства, в которой нет полной разбивки сумм и ряда других инициатив, не вошедших в инфографику от Кабмина.

Основные положения разделены на следующие части:

— краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив);

— мероприятия секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий);

— поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

В программе будут реализованы «системные меры экономического стимулирования для цифровизации экономики, внедрение инноваций и рабочих мест Индустрии 4.0».

Акцент будет сделан на создании «толчка» в тех секторах экономики, которые в период постпандемии смогут стать драйверами долгосрочного роста. Поэтому правительство определило приоритетные направления: информационные услуги, производство химических веществ, научные исследования, образование, водоснабжение, транспорт, сельское, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и производство лекарств. Безработица становится украинской проблемой номер один © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Экономист Алексей Кущ, изучая документ, в разделе "Рекомендованные инициативы", подраздел "Доступ к финансам", среди нескольких пунктов "стимуляции" нашел и такой: "содействие реализации металлолома государственными предприятиями".

«Мы о какой промышленной политике говорим? Утилизационной? Это для понимания уровня дискурса на околовластных экспертных площадках. Как пел когда-то Высоцкий: "нет, ребята, все не так, все не так, ребята"», — написал Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

По его мнению, эта программа вряд ли сможет помочь украинской экономике, которая требует не декларативных заявлений, а комплексных системных действий.

«Пока что украинское правительство на это не способно. Оно часто подвержено действию лоббистских интересов. В это же время в мире разворачивается серьезнейший кризис, который требует более серьезного подхода к экономике», — считает Кущ.

Средняя зарплата за "карантинный" апрель упала более чем на 1000 грн

Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2020 года была на 1016 грн (2686 руб.) меньше той, которую они получили за март, и составила 10 430 грн (27569 руб.). При этом средняя номинальная заработная плата по сравнению с апрелем 2019-го, наоборот, выросла на 161 грн (426 руб.). Такие данные в пятницу, 29 мая, опубликовала Государственная служба статистики.

В ведомстве отметили, что апрельский показатель средней зарплаты превысил уровень минимальной зарплаты, который установлен на уровне 4723 грн (12 484 руб.), в 2,2 раза. При этом апрельский показатель почти вплотную приблизился к минимуму за 12 месяцев — средняя зарплата в мае прошлого года составляла 10 239 грн (27 064 руб.). В то же время реальная зарплата в апреле по сравнению с мартом сократилась на 9,6%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 0,4%.

Из данных Госстата следует, что по уровню средней зарплаты в прошлом месяце традиционно лидирует Киев — 15 278 грн (40 383 руб.). Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Черновицкой области — 7560 грн (19 983 руб.). Мятеж Черкасс. Как карантин сказался на жителях украинской провинции © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

Наибольшая номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников в сфере финансовой и страховой деятельности — в среднем 20 256 грн (на 2,1% больше, чем за апрель 2019 года). На втором месте по этому показателю — отрасль информации и телекоммуникаций (18 317 грн, на 10,7% меньше), на третьем — сфера государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (15 041 грн, на 13,0% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за апрель 2020 года были в сфере временного размещения и организации питания (3 500 грн, на 46,4% меньше, чем за апрель 2019 года), здравоохранения и предоставления социальной помощи (7 035 грн, на 4,3% больше), операций с недвижимым имуществом (7 121 грн, на 13,1% меньше).

Ахметов, Пинчук и Порошенко возглавили рейтинг Forbes

Впервые с 2016 года опубликован рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины по версии журнала Forbes. Совокупное состояние "золотой сотни" превысило $31 млрд. Рейтинг был обнародован в четверг, 28 мая.

Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в $2,8 миллиарда. По сравнению с 2013 годом его состояние сократилось почти в шесть раз. Внешняя политика Ахметова-Коломойского. И что у них общего с мухой © РИА Новости,

На втором месте в списке богатейших украинцев — владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с $1,4 млрд.

На третьем — пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко ($1,4 млрд). Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия: в 2014 году американский Forbes оценивал его состояние в $1,3 млрд, а уже в 2015 году перестал считать его миллиардером. В 2016 году капитал Порошенко не дотягивал до миллиарда — «конфетный магнат» был на шестой позиции украинского списка.

У восьми человек в рейтинге состояние оценивается в сумму не ниже $1 млрд. Капитал совладельцев сети гипермаркетов "Эпицентр" Александра и Галины Герег Forbes оценил в $1,3 млрд, они на четвертом месте.

В первую пятерку богачей Украины попал Геннадий Боголюбов, у него $1,2 млрд.

В десятке рейтинга богатейших украинцев — Юрий Косюк ($1,1 млрд), Константин Жеваго ($1,1 млрд).

Замыкает список долларовых миллиардеров экс-акционер «ПриватБанка» Игорь Коломойский с $1 млрд.

Основой состояния девяти бизнесменов из рейтинга является IT. Капитал самого богатого из них, основателя сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрия Запорожца, издание оценило в $560 млн (№13).

Кроме того, 27-ю позицию в рейтинге занимает сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн), а с 35-й по 37-ю — соответственно основатели сервиса проверки правописания Grammarly Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер, состояние каждого из них оценено в $250 млн.

В рейтинг самых богатых украинцев также вошли владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($370 млн, 24-я позиция), глава алкогольного холдинга Global Spirits, который владеет брендом "Хортица", Евгений Черняк ($295 млн, 30-я позиция), а также бизнесмен Павел Фукс ($155 млн, 51-я позиция).