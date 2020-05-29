Утром в пятницу, 29 мая, в расположенном рядом с Киевом городе Бровары произошла перестрелка. Как оказалось позже, это маршруточники делили рынок перевозок

Утром, около 7:15, 29 мая в одном из районов города Бровары произошла перестрелка. Происходившее напоминало лихие девяностые: несколько десятков людей средь бела дня стреляли друг в друга из длинноствольного оружия. Перестрелка длилась несколько минут. Но этого хватило, чтобы на государственном уровне прогремел скандал.

«Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас.. прогнило», — написал у себя в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны — у вас..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

​Что же на самом деле происходило в Броварах, разбиралось издание Украина.ру.

Коррупция и перевозчики

Советник Авакова Антон Геращенко 29 мая у себя в Facebook пояснил, что же за разборки произошли в Броварах и как они связаны с коррупцией.

«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия. Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц принявших участие в хулиганских насильственных действиях», — отметил он.

По его словам, у задержанных изъяли много охотничьего и травматического оружия.

«Всё оружие будет изъято, и его владельцы будут лишены права на его владение», — подчеркнул Геращенко.

Он также рассказал, что продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц, а каждый из задержанных будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. Около сотни бандитов, крышующих маршрутчиков, устроили перестрелку под Киевом © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки», — подытожил свой рассказ советник министра.

В то же время, как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, по предварительной версии, речь шла о конфликте между предпринимателями, занимающимися пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.

Позже полиция Киевской области распространила фото белых микроавтобусов Volkswagen и Mercedes, которые «засветились» в перестрелке. Полицейские попросили водителей с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым полицией, а также сообщили, что разыскивается всего пять автомобилей, которые использовали участники перестрелки.

«На розыск автомобилей ориентированы все наряды полиции области города Бровары и Киевской области», — отмечалось в сообщении полиции.

Но что привело к тому, что на улицах Броваров прозвучала стрельба?

Маршрутки вместо нормального транспорта

Бровары — город с населением около 100 тыс. человек, который находится в 20 км от Киева. Это самый крупный из ближайших к Киеву городов и второй по величине город Киевской области после Белой Церкви. По сути, Бровары для Киева фактически те же Мытищи для Москвы. В городе часто снимают жилье те, кто не может позволить себе аренду в Киеве.

Каждое утро многие жители Броваров садятся в автобусы, которые везут их к «Лесной» — конечной станции Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена. Собственно, за работу на этих маршрутах и велась война утром 29 мая.

«По предварительной версии полиции, произошел конфликт между перевозчиками. Недавно, по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации, в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов», — написал 29 мая в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

При этом он обвинил в конфликте Киевскую государственную областную администрацию.

«Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями, касательно утверждения нового экспресс-маршрута из Тогмаша (район Броваров — Ред.) к метро «Лесная» через окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила новый маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день», — подчеркнул Сапожко. В Киеве стреляют в иностранцев: «все кланы в гости будут к нам…» © Facebook, Поліція Києва

Те, кто бывал в киевских маршрутках, знают, как подчас маршруточники могут устроить драку из-за того, что конкуренты подбирают пассажиров на их маршруте. Таких видео полно в украинском сегменте интернета.

Тут же камнем преткновения стал целый маршрут, и маршрут довольно «хлебный», приносящий солидные деньги.

Всё это в очередной раз поставило вопрос о состоянии инфраструктуры на Украине. Дело в том, что если смотреть на карту, то от «Лесной» до Броваров идет идеально прямая дорога. Это трасса Е-95. С одной стороны этой трассы на данном маршруте — лес. То есть расширить трассу или пустить там трамвай — не проблема.

«В нормальной стране между Броварами и станцией метро «Лесная» давно была бы построена трамвайная линия и пассажиры за 10-20 минут доезжали бы от своих домов в городе-спутнике в Киев на работу и по делами. А так имеем бандитизм в борьбе за теневые денежные потоки от маршрутчиков, которые, естественно, проходят мимо бюджетов, но не мимо карманов отдельных коррупционеров», — отметил у себя в Facebook украинский транспортный эксперт Александр Кава.

И действительно, в случае появления того же трамвая те, кто кормится с маршруток, потеряют деньги. Как и те во власти, кто дает разрешение на коммерческие маршруты.

А значит, жителям Броваров и дальше придется пользоваться маршрутками, многие из которых дышат на ладан. И не исключено, что не раз жители этого города будут просыпаться от перестрелок тех, кто делит такие прибыльные маршруты.