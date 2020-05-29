Высокий уровень развития человечества позволит ему с относительно небольшими потерями пережить пандемию. В то же время мы вошли в стадию перехода от одной цивилизации к другой, и это действительно эпохальное событие

Мир постепенно выходит из коронавирусного карантина. Разные страны заявляют если не о победе над COVID-19, то хотя бы о выходе на плато по количеству заболевших и «усмирении» эпидемии.

При этом на первый план выходят экономический кризис. К примеру, больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, почти четверть потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что экономика может потерять астрономические 2,7 триллиона долларов. Такой вариант возможен, если вирус поразит все страны, а рост экономики сведётся к нулю. Для понимания: 2,7 триллиона долларов — это ВВП Великобритании.

Выход из кризиса… в войну?

Однако не только экономика оказалась под угрозой. Прежние экономические кризисы нередко заканчивались вооруженными конфликтами, которые позволяли перераспределить ресурсы, изменять политическое и экономическое устройство мировой системы.

Это будет другой мир. Эксперты об экономике и быте после «коронакризиса» © REUTERS, cnsphoto

Так было и в 30-е годы, когда Великая депрессия перешла во Вторую мировую войну и завершилась окончательным распадом колониальных империй: Франции, Великобритании, Португалии.

Сейчас разгорается конфликт между США и Китаем — двумя сильнейшими экономически государствами планеты. Эксперты сходятся во мнении, что американский президент Трамп обвиняет Китай в предвыборных целях: ищет, на кого свалить вину за мощнейший удар пандемии по США (погибло более 100 человек).

Большой войны не будет, однако напряжение сохранится, что повлияет на весь мир.

«Уровень развития цивилизации позволяет пройти эпидемию без особенных потерь»

Как изменится мир после пандемии коронавируса, а также за счет чего мировая система будет выходить из кризиса, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты из разных стран.

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Марков.

По его мнению, в целом очень высокий уровень развития человеческой цивилизации позволяет пережить эту ситуацию достаточно легко, без особенных потерь.

«А если потери есть, то они большей частью касаются очень пожилых людей. Ведь в большинстве стран умирают люди достаточно преклонного возраста, больше 80 лет. Поэтому человечество спокойно справится с эпидемией», — уверен политолог.

Больше работать удалённо и меньше целоваться

Говоря об изменениях в образе жизни, Марков прогнозирует, что произойдёт много изменений, «большей частью хороших». В первую очередь — резкий взлёт различного рода цифровых отраслей экономики: «большая часть людей, которая перешла работать на удалёнку, так на ней и останется». Это будет способствовать укреплению семей и расширению рынка, поскольку для работы в столичных компаниях на удалёнке могут привлекаться кадры из близлежащих регионов.

Еще одно хорошее последствие эпидемии, по мнению политолога, — перевод медицинской сферы из области коммерции в вопрос национальной безопасности. Также эксперт прогнозирует мощное развитие медико-биологической отрасли экономики.

В то же время увеличится социальное дистанцирование: «люди будут меньше собираться в большие тусовки, меньше целоваться, обниматься, похлопывать друг друга по плечу и так далее».

«Формы отдыха буду эволюционировать от ночных клубов к прогулкам и пробежкам в парке. Больше на свежем воздухе, и с меньшим количеством людей», — сказал Марков.

«Неолиберальный капитализм вроде бы умер, но живёт»

Опыт показывает: даже после очень серьёзных кризисов, таких как кризис 2008-2009 годов, мало что изменилось. Об этом говорит научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, профессор Руслан Гринберг.

Руслан Гринберг: Россия и Евросоюз должны быть мощными игроками в мире, в котором хотят править США и Китай © РИА Новости, Нина Зотина

«Пока есть запрос на новую модель социального государства, хотя не очень понятно, будет ли он реализован. Я имею в виду, усилится ли социальное выравнивание, прекратится ли установка на коммерциализацию образования, науки, культуры и здравоохранения.

Неолиберализм явно показал свою отрицательную роль в связи с тем, что все большая часть здравоохранения становилась частной», — сообщил эксперт.

Также, отметил он, есть запрос на усиление государственных функций с одной стороны, а с другой — на ограничение бесконтрольного поведения государства.

«Существует противоречие между реальными правами человека и многочисленными запретами. Какой баланс будет найден, не очень понятно», — сказал Гринберг.

Государства будут более самостоятельными, а в экономике будет больше прагматизма

Не стоит говорить, что мир не будет прежним: он отойдёт от шока коронавируса, прогнозирует директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Возобновятся поездки, международное сотрудничество.

Но коронавирус, продолжил эксперт, в первую очередь ударил по доверию между государствами. Очень многие союзные государства, в том числе и в Европе, вроде как и остаются в союзе, но понимают, что те, на кого они ранее рассчитывали, оставили их в беде и не помогли им в борьбе с коронавирусом.

Так что в дальнейшем они будут принимать решения с поправкой на то, что в сложной ситуации они будут с любой бедой наедине.

Кость Бондаренко: Парад 24 июня в России ознаменует победу не только над нацистами, но и над коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

«С другой стороны, будет и очень серьезный поиск путей восстановления экономики и, соответственно, старые догмы о том, что с этими можно дружить, а с теми нельзя, этих надо поддерживать, а этих — нет, отойдут в прошлое.

Я думаю, что сейчас будут более динамично развиваться новые экономические формы и отношения, уже без оглядки на те преграды, которые стояли ранее», — заявил политолог.

Будущее экономики — за автоматизацией и роботизацией

Сегодня у большинства крупнейших игроков, которые определяют современную экономическую систему, нет ответа на вопрос, как выходить из коронакризиса. Об этом говорит китаевед Николай Вавилов. Также нет другого инструмента стабилизации ситуации, кроме накачки деньгами.

«Масштабная эмиссия, заливка деньгами и другие монетарные способы решения проблем наблюдаются уже с 2001 года, и эффективность этих инструментов постоянно снижается. Накачка деньгами приводит к тому, что в условиях стагнирующей экономики производство и потребление не растет, а растет инфляция», — рассказал эксперт.

По его словам, экономика будет работать в тех странах, где будет вводить новые способы производства и новые технологии, прежде всего новые способы автоматизации и роботизации. Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

Мы живём в момент цивилизационного перехода

Сегодня главный происходящий в мире процесс — переход от одной цивилизации к другой, уверен венгерский политический философ Ласло Кемени. Он отмечает, что заканчивается эпоха в истории человечества, которая началась с Промышленной революции, и сейчас мы — свидетели наступления другой эры.

«Если искать ответа на вопрос, случайно ли эпидемия совпала с экономическим и цивилизационным кризисом, то можно, конечно, предположить, что и не случайно. Потому что процесс наблюдаемых нами перемен — не спонтанный, а отчасти подготовленный.

[] Мы видим объективный процесс, но есть и субъективное вмешательство в него. В частности, со стороны многочисленных институтов и лабораторий, в которых разрабатывают различные варианты биологической войны, в том числе и с применением вирусов. Рано или поздно могло бы случиться и такое», — заявил Кемени.

Если посмотреть на ход истории, продолжил философ, мы увидим: при смене феодального строя на капиталистический феодалы не хотели расставаться ни с властью, ни со своими доходами. И была тяжёлая борьба, кровавая — достаточно вспомнить Английскую или Великую французскую революцию. Всегда войны начинались при таких переходах, сообщил философ. Ласло Кемени о цивилизационном сломе и об опасных играх «учеников чародея» © youtube.com

Сейчас, уточнил он, как раз время подобного перехода.

«Поскольку к настоящему времени появились такие средства, которые не позволяют начать мировую войну без вероятной гибели всего человечества, то вероятность глобальной войны минимальная. Но не нулевая», — предупредил Кемени.

Простым же людям в этой ситуации нужно следить за своим здоровьем и образованием.

«Сейчас каждый человек может получить информацию обо всём в мире, имеет доступ к знаниям, накопленным всем человечеством. Мы должны научиться использовать эти средства. И на этой основе действительно организовать абсолютно другую политику, политику непосредственной демократии», — заявил философ.