Мировой энергосектор переживает не лучшие времена из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, При этом США сдерживают восстановление рынков своей агрессивной политикой, вызывающей опасения у инвесторов

По данным сайта banki.ru, стоимость нефти марки Brent стартовала в понедельник 25 мая с $34,73 за баррель, и уже на следующий день, 26 мая, цены достигли недельного максимума $36,99 (пик прошлой недели составлял $36,67 и пришелся на четверг).

После этого начался нисходящий тренд, который продолжался до утра 28 мая. После этого цены «оттолкнулись от дна» и начали быстро расти, до уровня $36,67 за баррель к вечеру, но после этого опять случился обвал, который продолжался и в пятницу, 29 мая.

Стоимость нефти пока не может преодолеть барьера в $37, и, судя по всему, именно США не допускают дальнейшего восстановления стоимости «черного золота».

Игра на понижение

Положительно на стоимости нефти сказываются данные о сокращении добычи как в результате сделки ОПЕК+, так и в странах, не входящих в организацию, прежде всего, в США.

Также в плюс играют данные об ослаблении карантина в ряде стран и ожиданиях повышения спроса.

Низкая стоимость энергоресурсов сильно бьёт по производителям сланцевой нефти, которые могут показывать рентабельность при ценах от $50, и они останавливают производство, а некоторые и вовсе готовятся к банкротству.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

После того, как нефть стала рекордно расти во вторник, последовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что санкции против Китая будут введены до конца недели. Вслед за этим последовал обвал стоимости нефти на мировых биржах.

Аналитики отмечали, что сыграло роль усиление геополитической напряженности между США и КНР. Этот тренд постоянно подогревался заявлениями американских политиков, логичным завершением которого стало принятие санкций против Китая Конгрессом США 28 мая.

После того, как неизбежное произошло, оказалось, что не так уж и страшны эти санкции: нефть с утра четверга снова начала расти в цене до $36,37, после чего опять произошло снижение. Которое в пятницу, 29 мая трансформировалось в плато на уровне $35,6-$35,7.

Для чего Штатам «убивать» свою сланцевую отрасль?

Причин тут может быть несколько. Во-первых, как стало известно 29 мая, США на фоне низких цен на нефть массово скупают «черное золото», заполняя им все свободные резервуары.

Большие запасы дешевой нефти позволят долгое время удерживать стоимость топлива на низком уровне, что станет драйвером роста для экономики Штатов в посткризисный период.

Во-вторых, подвергнется очищению бурно разросшаяся сланцевая отрасль, которая непомерно раздулась на государственных дотациях.

Слабые компании уйдут, за их счет усилятся производители, которые не накопили неподъемных долгов.

Кроме того очевидно, что сохранение низких цен на нефть продолжит период экономических трудностей в странах, ориентированных на нефтедобычу, в том числе России. В отношениях с которой США занимает непримиримую агрессивную позицию.

Впрочем, несмотря на санкции и давление, экономика РФ до сих пор не «порвана в клочья», как говорил предыдущий президент США Барак Обама.

Приключения американского и российского газа в Европе

Спотовая цена газа на торговых площадках Европы выросла на треть после исторического падения 22 мая, однако остается убыточной для поставщиков голубого топлива.

На ведущем европейском хабе TTF (Нидерланды) цена с поставкой 27 мая выросла до $45,8 за тыс. м³, что существенно выше $34 с поставкой 22 мая.

Такое падение цены на газ ниже себестоимости связано с большими накопленными запасами и тем, что на европейских рейдах скопилось много американских танкеров со сжиженным природным газом (СПГ).

Владельцы СПГ спешно продают его себе в убыток, так как помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления.

Дмитрий Марунич об остановке транзита российского газа через Польшу и новых санкциях США © Скриншот из видео Украина.ру

Немецкий хаб Gaspool 27 мая сгенерировал цену в $52, а австрийский хаб в Баумгартене — $64 за тыс. м³.

Многолетний контракт на прокачку газа из РФ по польскому участку газопровода закончился 17 мая, после чего мощности трубы распределяются на аукционах на различный срок, от года до нескольких часов.

Бронирование польской трубы резко снизилось на выходных, такой тренд продолжился до конца мая — уже второй день польская труба качает газ по реверсу из Германии.

Однако, судя по всему, в «Газпроме» не ждут, что низкие цены на газ в Европе сохранятся надолго. На июнь компания забронировала 90% мощностей проходящего через Польшу трубопровода, а на третий квартал — 80%.

Газовый «ОПЕК»

В то же время в России всерьез задумались, каким образом можно остановить падение стоимости газа и в дальнейшем эффективно влиять на рынок.

Это неудивительно — даже нынешние слегка подросшие цены на газ на европейских хабах несут убытки любому производителю. Даже такому гиганту как «Газпром» требуется цена не ниже $100, чтобы получать прибыль.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский 28 мая заявил, что Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) мог бы сыграть консолидирующую роль на рынке «голубого топлива» подобно ОПЕК+ на нефтяном рынке.

«Если признаются успешными действия ОПЕК+ на нефтяном рынке, возможно, консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы в каком-то формате сыграть Форум стран-экспортеров газа», — цитирует Яновского РИА Новости.

Чиновник напомнил, что в организации состоят основные производители и поставщики газа, в том числе в Европу.

Это не только Россия, но и Алжир, Катар и многие другие страны, общим числом 14, а также восемь стран имеют в объединении статус наблюдателей.

По словам Яновского, к переговорам о сокращении добычи могут быть привлечены и другие страны-производители, однако на текущий момент работа в этом направлении не ведется.

Следует отметить, что один из ведущих производителей газа — США — принципиально не входит ни в какие подобные объединения, что было хорошо видно на примере ОПЕК+.

Штаты ни перед чем не останавливаются в погоне за выгодой, кроме разве что развязывания ядерного конфликта, стараясь убрать конкурентов с рынка.

«Северный поток» — 2

Во вторник в интервью газете «Хандельсблат» американский посол в Германии, и.о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл заявил о намерении Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2».

Эти угрозы — часть линии на навязывание Европе американского газа, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, Соединенные Штаты решили продолжить курс на снижение в своих интересах конкурентоспособности европейских компаний и навязывание силой американских товаров, включая сжиженный газ», — отметила Захарова.

«Северный поток – 2»: вокруг газопровода кипят страсти, США грозят санкциями «Газпрому» © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Захарова подчеркнула, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект, который повысит энергетическую безопасность Европы и укрепит её экономический потенциал.