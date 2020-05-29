На Украине с 1 мая началась индексация пенсий, выплаты в течение года должны повысить еще дважды. Однако старикам чрезвычайно трудно сводить концы с концами, поскольку их пенсии не дотягивают даже до фактического прожиточного минимума

С первого мая на Украине была проведена автоматическая индексация пенсий. Она позволяет частично или полностью возместить подорожание потребительских товаров и услуг. Впервые автоматическую индексацию пенсий на Украине провели в прошлом году, повысив тогда выплаты 10,3 млн пенсионеров.

Коэффициент индексации зависит от показателя инфляции и роста средней зарплаты по стране. В этом году Кабмин установил его на уровне 1,11. То есть при пересчете пенсий средний уровень зарплаты, по которому человек выходил на пенсию, повышен на 11%. Как пояснили в Пенсионном фонде, минимальная сумма повышения составляет 100 грн (260 руб.), даже если в результате перерасчета сумма доплаты получается меньше.

С 1 мая 2020 года общая сумма пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи и сумм индексации не может быть меньше 2100 грн (5520 руб.). Это касается женщин, имеющих страховой стаж 30 лет, и мужчин, имеющих 35 лет страхового стажа. В то же время средняя пенсия на Украине составляет 2710 грн (7130 руб.).

Карантин, АТО и «финансирование терроризма»: три схемы ограбления пенсионеров Донбасса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Средняя сумма надбавки составила около 260 грн (680 руб.). Впрочем, почти у половины пенсионеров (45%) выплаты выросли лишь на 100 грн. Доплату от 100 до 400 грн (от 260 до 1050 руб.) получили 37,9% пенсионеров. У 6,1% пенсионеров пенсии повысились на сумму от 400 до 500 грн (от 1050 до 1320 руб.), у 5,6% — от 500 до 700 грн (от 1320 до 1840 руб.).

Надбавку в размере от 700 до 1000 грн (от 1840 до 2600 руб.) насчитали 3,1% пенсионеров. Наименьший процент (2,3%) составляют пенсионеры с самыми высокими доплатами — более 1000 грн.

Повысили не всем

Не попали под индексацию около 3,5 млн человек. Это госслужащие, люди, которые продолжают работать, те, кто получает специальные пенсии (бывшие прокуроры и судьи) и максимальные пенсии. Также перерасчет не коснулся тех, кто получает социальную пенсию (за неимением страхового стажа для выплаты пенсии по возрасту), и тех, кто вышел на пенсию в 2019-2020 гг.

Стоит заметить, что в конце апреля все пенсионеры, пенсии которых ниже 500 грн (1320 руб.), получили по 1000 грн одноразовой помощи в связи с карантином. Кроме того, с 1 апреля людям старше 80 лет установили ежемесячную надбавку в 500 гривен. Как отмечают власти, средства на индексацию и доплаты были взяты из Фонда борьбы с коронавирусом.

У некоторых пенсионеров сумма общих выплат после индексации не изменилась. Как пояснили в Пенсионном фонде, так может случиться, если предыдущая пенсия не дотягивала до минимальной. Разницу, которой не хватало, покрывало государство. Спекулянты наживаются за счет государства. Где брать деньги и что будет с пенсиями украинцев © CC0, Pixabay

Например, если основной размер пенсии по возрасту был 1640,78 грн (4316 руб.), то государство ранее доплачивало 248,42 грн (653 руб.) до минимального размера в 1889,20 грн (4969 руб). Вместе с надбавками за стаж конечная сумма составляла 2201,33 грн (5790 руб.).

После индексации пенсии основной ее размер вырос до 1821,26 грн (4791 руб.). Но, поскольку государство до сих пор доплачивает до "минималки", финальные выплаты не изменились — те же 2201,33 грн. В Министерстве социальной политики успокаивают, что до конца года будет еще два повышения пенсий.

Дотерпеть до конца года

С 1 июля повысят пенсии тем украинцам, которых обошла стороной майская индексация, и тех, кто получает минимальную пенсию. В частности, дополнительную 131 гривну (345 руб.) получат те пенсионеры, которые не наработали достаточно стажа до выхода на пенсию, но уже находятся в пенсионном возрасте. Также надбавку получат и женщины с трудовым стажем более 30 лет и мужчины при условии стажа более 35 лет.

Отметим, что ежегодно на Украине с 1 июля повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим растет и размер пенсии. В Пенсионном фонде анонсировали, что размер минимальной пенсии в этом году вырастет на 74 гривны (195 руб.) до 1712 гривен (4503 руб.). Минимальную пенсию в стране сейчас получают около 80 тысяч пенсионеров.

Еще одна «волна» повышения ожидается в декабре. Зимой планируется повысить пенсии еще на 57 гривен (150 руб.) — до 1769 гривен (4653 руб.). Надбавку получат те же категории пенсионеров, что и в июле.

Каждый пенсионер, имеющий стаж более 35 лет, получит за каждый сверхнормативный год 1% надбавки от минимальной пенсии. С июля такая надбавка составит 17,12 грн (45 руб.), а с декабря 17,69 грн (47 руб.). В июле и в декабре выплаты повысят и тем гражданам, пенсия которых выше 4778 грн (12568 руб.).

Кроме того, на следующий год президент пообещал программу "75+", по которой будут повышены пенсии для людей старше 75 лет. Как пояснила министр социальной политики, люди старше 75 лет ежемесячно будут получать надбавки к пенсии в размере около 500 гривен. По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, дата индексации пенсий должна быть определена законодательно, чтобы избежать спекуляций на этой теме.

Денег не хватает

По данным Министерства соцполитики, на конец мая дефицит Пенсионного фонда составляет 34 млрд грн (90 млрд руб.), тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн (61 млрд руб.).

Отдать долги и плакать. Главное о новом госбюджете Украины © kmu.gov.ua Виктор Скаршевский обратил внимание на то, что финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета после апрельского пересмотра увеличилось с 172 млрд грн (452 млрд руб.) до 202 млрд грн (531 млрд руб.), но этих денег уже не хватает.

«Этот дефицит нужно было увеличивать в любом случае, поскольку изначально, когда утверждался бюджет Пенсионного фонда на 2020 год, исходили из того, что так называемая автоматическая индексация пенсий будет происходить с сентября, тогда как в прошлом году она была проведена с первого марта. То есть, хотели максимально отсрочить индексацию, но ввиду коронавируса и других политических соображений, все-таки сделали с 1 мая. Из-за смещения сроков дополнительно потребовалось 10-15 млрд гривен (26-40 млрд руб. — Ред.).

Хотели сэкономить на пенсионерах больше, но сэкономили чуть меньше. Плюс еще различные доплаты к пенсиям, поэтому и увеличилось финансирование дефицита ПФ на 30 млрд гривен.

Но и этих денег не будет хватать. За четыре месяца долг Пенсионного фонда перед Госказанчейством увеличился почти на 8 млрд гривен, из них на 3,6 млрд гривен только лишь в апреле. То есть, взяли больше кредитов от казначейства, чем вернули. Получается, что Пенсионному фонду не хватает денег уже сейчас», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Виктор Скаршевский.

Аналитик объясняет нехватку средств резким проседанием поступлений от единого социального взноса: Пенсионный фонд с апреля недополучает 5-7 млрд гривен (13-18 млрд руб.) в месяц.

«Это связано с тем, что на время карантина освободили от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей, плюс безработица и снижение доходов. Уже сейчас, даже после такого большого увеличения дефицита, и то средств не хватает на выполнение даже текущих обязательств, которые есть у Пенсионного фонда перед пенсионерами», — подчеркнул Скаршевский.

Что касается предстоящих индексаций, то это ежегодная практика, которая не зависит от правительства. Повышения предусматриваются при принятии закона о государственном бюджете, в котором устанавливается индексация пенсий в привязке к прожиточному минимуму. Если подсчитать эти две индексации, то в общем получается 8%. Украинские пенсии для ДНР и ЛНР: Чиновница рассказала, как карантин повлияет на выплаты © Olivier Galibert / flickr

«Была взята прогнозная инфляция в 6%, это тот показатель инфляции, который заложен в бюджет, и к ней добавлено еще 2%, чтобы немножко перекрывало инфляцию. Но опять же, так как это делается не сразу на 8% и не в начале года, а наоборот — последняя часть индексации будет только в декабре, то никакой инфляции оно не перекрывает. Это получается чисто формальная индексация. Эта индексация касается тех, кто получает минимальную пенсию, а это больше двух миллионов человек. И обратите внимание, что майское повышение на 11% как раз не коснулась тех пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. В июле и декабре им увеличат выплаты всего на 2-3%.

Поэтому все инициативы, о которых говорит министр соцполитики, будь то "75+" и любые другие инициативы, будут финансироваться за счет увеличения дефицита Пенсионного фонда. Я больше чем уверен (и это уже практически обычная практика предыдущих годов), что осенью будут вноситься изменения в бюджет на 2020 год, чтобы увеличить дефицит ПФ. О какой сумме будет идти речь, зависит от творческих инициатив правительства — какие еще доплаты пенсионерам они хотят сделать.

Но что бы ни происходило, все равно средняя пенсия на Украине существенно ниже фактического прожиточного минимума, который рассчитывает Министерство социальной политики. Поэтому тяжело назвать украинские пенсии собственно пенсиями — это эквивалент социальной помощи, которой не хватает на нормальную жизнь даже по расчетам Минсоцполитики», — заключил Виктор Скаршевский.